Un riada humana con cubos, escobas, agua y alimentos sale a pie de València para ayudar en las zonas devastadas

08:30 h

El Gobierno enviará este viernes a 500 militares más a la Comunidad Valenciana, 300 del Ejército de Tierra, 100 de Aire y 100 de la Armada, que se sumarán a los 1.200 efectivos ya presentes para atender la catástrofe provocada en la zona por la dana, la mayoría pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Los nuevos efectivos van a actuar en las localidades de Utiel, Requena, Ribarroja, Torrent, Paiporta y Algemesí, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Defensa, que han concretado que los militares se dedicarán fundamentalmente a la apertura de viales y al reparto de ayuda de primera necesidad, entre otras labores.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señaló en una rueda de prensa este jueves tras la reunión del Comité de Crisis celebrado en Moncloa bajo presidencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que los 500 nuevos militares eran mayoritariamente de la UME.

Sin embargo, fuentes de los ministerios de Defensa y de Política Territorial han aclarado después a EFE que son 300 del Ejército de Tierra, 100 de Aire y el Espacio y 100 de la Armada.

Además, según ha confirmado por su parte Zarzuela, la Guardia Real tiene un centenar de militares disponibles, a la espera de nuevas instrucciones, para incorporarse al dispositivo cuando sea necesario, tras el ofrecimiento al Ministerio de Defensa de apoyo de esta unidad siguiendo instrucciones de Felipe VI.

El ministro Torres ha dicho en la rueda de prensa que el Gobierno movilizará los efectivos "que hagan falta" para ayudar y ha recordado que ya hay 1.800 policías nacionales en las zonas afectadas, además de 750 guardias civiles que van a tener apoyo de otros 280.

"La seguridad para el Gobierno de España es fundamental y pondremos todos los efectivos que sean precisos", ha subrayado.

En este sentido, ha comentado que el Gobierno pone a disposición de la Comunidad Valenciana equipos de ingenieros y todo tipo de recursos humanos e infraestructuras que sean necesarios para "poder abrir vías municipales y carreteras" y mejorar la conectividad en la zona.

Por otro lado, el Gobierno aportará a la Comunidad Valenciana ocho médicos forenses y tres auxiliares de forense más, que se suman a los ocho forenses y al auxiliar que ya están trabajando en la zona, y pondrá a su disposición médicos forenses internacionales si fuera necesario.

Torres ha recordado que la dana ha dejado por el momento 155 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla-La Mancha y una en Andalucía, a las que se suman "decenas de desaparecidos".

"No podemos afirmar ese número, pero está claro que cuantos más días pasen y no aparezcan, más posibilidad hay de que no tengamos la esperanza de encontrarlos vivos", ha lamentado.

Además, ha pedido "responsabilidad" a los ciudadanos de las zonas afectadas y que hagan caso a las peticiones y recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del resto de autoridades competentes, ya que "la dana no ha terminado".

"Estamos entrando (en poblaciones) para desbloquear accesos y vías y en ocasiones tenemos dificultades porque nos encontramos con personas que se trasladan, cuando lo que estamos pidiendo en estos momentos es que se eviten los traslados para cuanto antes normalizar la situación", ha advertido.

El miércoles había 150.000 viviendas sin electricidad en la Comunidad Valenciana, pero esta cifra ya se ha reducido a la mitad, según el ministro, que ha destacado que ya se ha recuperado el abastecimiento de gas y están tratando de "normalizar" la llegada de agua a todas las casas.