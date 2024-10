Máximo Pradera: "Si ningún tribunal pone límites al juez Peinado, la máquina del fango seguirá funcionando"

El juez Juan Carlos Peinado y su controvertido papel en la ya de por sí tambaleante causa contra Begoña Gómez se han mantenido en el centro del debate público desde que se abriera la investigación el pasado mes de abril. La comparecencia de Sánchez como testigo en La Moncloa, el retraso de la causa por la ausencia de documentación esencial, la presentación de hasta tres querellas contra el magistrado, acusado de los delitos de prevaricación y revelación de secretos... Una sucesión de acontecimientos que la derecha ha convertido en una de las banderas mediáticas de la oposición al Gobierno.

En mañana del miércoles, El Confidencial abría con una noticia sobre el avance de una de las mencionadas querellas, interpuesta a finales de mayo por el periodista Máximo Pradera ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En ella se daba cuenta de que tribunal iba a rechazar la admisión a trámite de su denuncia. Una decisión que el propio querellante ha conocido a través de la prensa y no de su letrado o de una comunicación oficial.

"Sabía que el pleno del TSJ se reunía ayer [por el martes] para decidir sobre la admisión o inadmisión de mi querella y que me darían traslado de la decisión en los próximos días. Pero alguien lo ha filtrado a El Confidencial antes de que me llegara la comunicación, que para algo soy el querellante. De todas formas, lo que se ha filtrado es el resultado del auto, pero no la argumentación de la decisión como tal, que descubriré en unos días", explica Pradera.

Más allá de la filtración –una de tantas en torno al caso Begoña Gómez–, el periodista considera "sorprendente" la decisión del tribunal. "Es increíble que no encuentren motivos para investigar lo denunciado, por lo menos indicios de lo que se conoce como fumus comissi delicti. En otras palabras, que algo huele a chamusquina", comienza explicando. "Admitir una querella no presupone nada más que la apertura de una investigación, que luego puede incluso quedarse en nada. Es una decisión absolutamente gremialista, derivando la responsabilidad de la filtración en una persona ajena. Se han quitado la patata caliente", valora.

¿Qué denunciaba Pradera? Un delito de revelación de secretos, del que también acusaba al jefe del gabinete de prensa del TSJM, Luis Salas Fernández. "Me llama la atención que, así como la prevaricación es una cosa que hay que valorar, que tiene gradaciones, el delito de revelación de secretos está clarísimo. Si un juez decreta secreto de sumario, tiene que cumplirlo. Estamos hablando de hechos claros y fácilmente revisables", insiste.

Según Pradera, la propia declaración del secreto de sumario es ya de por sí una medida abusiva. "Normalmente se aplica en casos más serios, por ejemplo, investigaciones relacionadas con el narcotráfico, secuestros o asesinatos. Esto, por el contrario, no es más que una investigación de chichinabo", sostiene el periodista. "Aún así, una vez decretado, se tiene que respetar", señala contundente.

Y, para Pradera, no ha sido así. "En mitad de la investigación y estando el secreto de sumario todavía en marcha, el juez dio traslado de las actuaciones a una de las partes personadas en el proceso, a Vox". Algo parecido critica respecto a Salas. "Hay un protocolo del CGPJ por el que en todo caso se puede saber el número de testigos, pero nunca la identidad. Sin embargo, el jefe de prensa del TSJM filtró, sin ningún tipo de escrúpulos, las identidades de todas las personas citadas".

La Audiencia de Madrid suspende la deliberación sobre la causa contra Gómez por un error del juez Peinado Ver más

Un cúmulo de vulneraciones que condenan a la investigada a la indefensión y a la erosión pública de su imagen, sin una reparación posible. "La filtración de Salas, a través de su gabinete de prensa, sobre la apertura de una causa contra la esposa del presidente, la expone de forma ilegal e irremediable al escarnio público". La justicia tiene que ser transparente, pero todos los derechos tienen límites. "Aquí se ha vulnerado el derecho al honor y a la propia imagen de la investigada".

Y la historia no termina aquí. La incompetencia —o no— de Peinado ha supuesto un nuevo retraso de la causa, debido a la no remisión de toda la documentación necesaria. "Un mes más de telediarios. A este paso, tenemos por lo menos hasta Halloween con Begoña Gómez por aquí y por allá", ironiza. "Pero mientras ningún tribunal diga que es un abuso… Si ningún tribunal pone límites a Peinado, la máquina del fango seguirá funcionando. A base de argumentos tan sólidos como 'algo habrá hecho', 'es muy raro que haya tenido que venir el juez hasta la Moncloa' o 'el que calla otorga'".

Pradera se muestra despreocupado por el rechazo de su querella. "Peinado 1, Pradera 0", se ríe. "Aquí la que pierde es la propia justicia, que tiene que velar por conservar su apariencia de imparcialidad e institucionalidad". "Puesto que solo existe la opción de apelación ante el mismo tribunal, renuncio. Es casi seguro que no recurriré. Ahora es la opinión pública la que tiene que juzgar, con el sentido común, si se puede archivar una causa con tanta evidencia", concluye.