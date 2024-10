Miles de personas se manifiestan en Madrid contra la subida de los alquileres

12:39 h

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha reprochado al PSOE que no explique la reforma legal que podría beneficiar a etarras, a diferencia de su propio partido, que asegura que ha dado la "cara" con este asunto, al igual que ocurrió con la ley de amnistía.

"No es la primera vez que pasa que impulsamos reformas que después el Partido Socialista no sale a explicar, que a lo mejor no se atreve a salir a explicar. Y nosotros salimos y salimos de cara", ha dicho en una entrevista para la Agencia EFE.

Errejón considera que pasó algo parecido con la ley de amnistía, una medida que Sumar lleva defendiendo "mucho tiempo" porque considera que es "buena", pero sobre la que echó en falta también más pedagogía por parte del PSOE.