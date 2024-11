Trece bulos que intentan enfangar el paisaje informativo tres días después de la dana

Desde el minuto uno en el que la dana comenzó a asolar València, empezaron a propagarse cientos de bulos por las redes sociales alertando a la población de hechos que no habían ocurrido. Las autoridades insisten en que en estas situaciones críticas solo se debe hacer caso a los mensajes de las cuentas oficiales de los servicios de emergencias e instituciones gubernamentales.

De entre los muchos bulos, medias verdades, supuestas conspiraciones y noticias disparatadas difundidos estos días, hemos seleccionado trece:

1.– El presidente del Gobierno y sus ministros tendrán más escoltas que militares ayudando en València. Falso.

Lo cierto es que el Ejecutivo envió el jueves más de 1.200 efectivos militares a València para realizar tareas de limpieza, reconstrucción y rescate a la población que lo necesite. Este viernes, estaba previsto que llegasen otros 500 efectivos, tal y como había avanzado el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que confirmó que ese contingente iba a desplegarse en las próximas 24 horas, en concreto militares de la UME.

2.– El Gobierno ha estado demoliendo presas y embalses construidos por en la época de Franco, lo ha provocado las inundaciones. Falso.

Lo cierto es que en los últimos años se han estado demoliendo construcciones menores como azudes y pequeñas presas obsoletas que se pueden consultar en visores y geoportales del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y que no están construidos, en ningún caso, para embalsar agua.

3.– Moncloa rechazó asumir el mando único de la gestión de la dana pese a que afectaba a varias comunidades. Falso.

La actual ley autonómica de Protección Civil y gestión de emergencias establece que el Consell de la Generalitat Valenciana es el “órgano superior de dirección y coordinación” de la respuesta a este tipo de incidencias, El “mando único” corresponde a la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Aunque, tal como indica un artículo incorporado en 2020 a la ley, en una situación catastrófica, el president puede asumir el “mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia. En efecto, Carlos Mazón asumió el mando único la misma tarde de la catástrofe.

4.– La presa de Forata ha sufrido roturas y la presa de Loriguilla se ha roto. Falso.

La Confederación Hidrográfica del Júcar desmintió que la presa de Forata sufriera roturas y destacó que “el embalse de Forata se encuentra estabilizado”, tanto el 30 como el 31 de octubre. Es más, esta construcción ha evitado que la ciudad de València sufriera los efectos de la dana. Además indica que la presa de Loriguilla no se ha roto. Ni su web ni redes sociales han alertado de la rotura de esta presa ni de ninguna otra.

5.– El teléfono de emergencias 112 no funciona. Falso.

Los servicios de emergencias de Valencia han estado alertando de los bulos que corren sobre el funcionamiento del teléfono 112. Numerosos personas denunciaban en redes supuestos fallos en el funcionamiento de la línea de emergencias alertando de que había caído. La cuenta oficial de emergencias de Valencia ya ha desmentido esta información y asegura que el teléfono 112 opera con total normalidad. Además descarta que se haya abierto un número alternativo de emergencias, el único habilitado por estas inundaciones es para informar sobre personas desaparecidas.

6.– La AEMET no ha podido predecir lo que iba a ocurrir en Valencia. Falso.

En realidad, la Aemet publicó los días 25 y 26 de octubre, es decir, hasta cuatro días antes, avisos de la gravedad de la dana. Además el mismo día de las inundaciones realizó un aviso de alerta roja en la zona norte de Valencia a las 07:36 de la mañana, casi 10 horas antes de las inundaciones.

7.– El agua de València no es potable. Falso.

La Policía recuerda la importancia de verificar las noticias y detectar que no sean bulos ya que pueden poner en peligro la vida de las personas, como el bulo de que el agua de la ciudad no es potable, un mensaje que puede provocar grandes perjuicios a las personas al no poder consumir un agua que en realidad sí es potable. El Ayuntamiento de València ha asegurado que el agua que llega a los domicilios de la ciudad es apta para el consumo y cumple con todos los requisitos de salud pública. La empresa concesionaria, Aguas de Valencia, ha garantizado el suministro y niega que se vaya a cortar el servicio.

8.– El radar de precipitaciones de la AEMET no funcionaba. Falso.

La Aemet ha aclarado que el radar de Valencia lleva funcionando ininterrumpidamente desde la mañana del lunes 28 de octubre. Ha dejado claro que, en situaciones de emergencia, pone en marcha además un sistema de alimentación alternativo provisional al radar por si falla algo.

9.– La dana ha sido un ataque meteorológico de Marruecos a través del Proyecto HAARP. Falso.

Uno de los bulos más disparatados que está dejando la dana es el de que Marruecos ha atacado a España mediante la dana a través del Proyecto HAARP, por sus siglas en inglés, el Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia. Lo cierto es que este proyecto es una investigación científica destinada a analizar las propiedades y el comportamiento de la ionosfera. Los rumores de que haya podido ser la causa que ha provocado esta dana no tienen ninguna base científica.

10.– Ni Francia, ni Alemania, ni Holanda han ofrecido ayuda a España. Falso.

Los tres presidentes de los países mencionados si que han ofrecido ayuda a España, así lo reflejan en mensajes que han publicado a través de sus respectivas redes sociales. De hecho todos los países de la UE han ofrecido ayuda a España, además de países como Turquía, Colombia o El Salvador, mostrando su voluntad de enviar recursos materiales y humanos a València.

11.– Se ha asaltado una armería en Massanassa. Falso.

La Guardia Civil ha desmentido este bulo y afirman que no tienen conocimiento de este hecho, además el PSOE de la localidad ha desmentido que esto haya ocurrido y que la armería se encuentra en orden.

12.– Inmigrantes ilegales durmiendo en hoteles de lujo mientras los españoles duermen en pabellones por la dana. Falso.

Se está viralizando por redes sociales que hay inmigrantes que duermen en hoteles de lujo pagados por los españoles, mientras los valencianos duermen en pabellones debido a las consecuencias de la dana. Esto es una información que no se ha verificado, las imágenes que se muestran no aportan la información suficiente como para saber la situación de la persona migrante, si se trata de un hotel de lujo o de cuándo es la fotografía.

13.– El video de gente arrastrada con sus coches por las riadas no son de Valencia.

En la red social 'X' se ha publicado un video de personas arrastradas en sus coches por una riada, dando a entender que ha ocurrido en las inundaciones de Valencia, algo que es falso. Lo cierto es que estas imágenes corresponden a la ciudad de Zaragoza en el año 2023.