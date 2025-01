Las once medidas sociales que no salen por el voto en contra de Junts y del PP

Una jornada de 'noes' en el Congreso. El PP y Junts votaron finalmente en contra del decreto ómnibus presentado por el Gobierno, que incluía, entre otras medidas, la subida de las pensiones, las ayudas para los afectados por la dana, las subvenciones al transporte público y la subida del salario mínimo.

Tras horas de incertidumbre, los dos partidos de los que dependía que saliera adelante el escudo social rechazaron la propuesta del Ejecutivo. También esa pinza funcionó para tumbar el decreto del impuesto a las energéticas, mientras que sí salió el tercer texto planteado por el Gobierno para la reforma estructural de las pensiones que pactaron los agentes sociales.

La expectación se centraba especialmente en el decreto ómnibus, aprobado por el Gobierno a finales del año pasado y cargado de medidas sociales. Tras el acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de diciembre, le tocaba a la Cámara Baja convalidar ese decreto. Los populares lo rechazaron al considerarlo una "trampa", mientras que los posconvergentes argumentaron su no por la "negligencia" del PSOE a la hora de negociar y el "trilerismo" del Gobierno.

Estas son algunas de las medidas sociales incluidas en el decreto y tumbadas por la pinza entre el PP y Junts:

1- Revalorización de las pensiones del 2,8% para las contributivas y del 9% para las no contributivas.

2- Subida del ingreso mínimo en un 9%.

3- Suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025.

4- Ayudas al transporte: prórroga de hasta el 30 de junio de 2025 de los descuentos de hasta el 100% del transporte público terrestre para viajeros habituales. Los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y de las líneas de autobús estatal se mantendrían vigentes durante el primer semestre de 2025, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para promover la reducción de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano.

5- Prórroga de la prohibición de cortes de suministro a los consumidores vulnerables hasta finales de año.

6- Prórroga de la cuantía actual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que no decaiga en 2025 mientras no se establece la nueva cuantía para el próximo año.

7- Prórroga de las deducciones por obras de eficiencia energética en las viviendas.

8- Paquete de ayudas por la dana.

9- Deducciones del IPPF por compra de vehículos eléctricos.

10- Ayuda a la compra de bicis eléctricas.

11- Nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos.

Los 'noes' del PP y de Junts

El PP y Junts mantuvieron la incógnita sobre su voto hasta el mismo Pleno del miércoles. Los posconvergentes estuvieron negociando hasta esta misma mañana con los socialistas en unas conversaciones marcadas por la amenaza de Carles Puigdemont la semana pasada de no apoyar acuerdos sectoriales con el Gobierno. Desde la tribuna, Míriam Nogueras dijo que la "presión" del PSOE no tenía efecto sobre ellos, criticando además a los partidos que siempre dicen sí a los socialistas, en su opinión, como ERC. No obstante, la portavoz indicó que están dispuestos a apoyar al Gobierno si trae por separado decretos que lleven la subida de las pensiones y las ayudas al transporte.

En cambio, el PP puso la excusa para rechazar el decreto que incluía el traspaso al PNV de un palacete en París, que fue la sede del Gobierno vasco en el exilio y que ahora está en manos del Estado como emplazamiento del Instituto Cervantes en la capital francesa.

Los populares manifestaron que han registrado, en cambio, una proposición de ley que pueda garantizar la subida de las pensiones. También, añadieron desde Génova 13, registrarán textos para garantizar las medidas relacionadas con los afectados de las riadas en la Comunidad Valenciana y para aquellas personas que reciben el ingreso mínimo vital.

Desde el Gobierno, el titular de Presidencia, Félix Bolaños, criticó que ahora son el "PP y otros partidos" los que deben explicar a los ciudadanos por qué han tumbado esas medidas. Fuentes de La Moncloa tachan de "lamentable" que el PP persista en una oposición "tan destructiva": "Sus intereses no son los de los ciudadanos, sino la simple supervivencia de un Feijóo cuestionado dentro y fuera de su partido". "Feijóo se llena la boca hablando de Valencia, pero cuando tiene la ocasión de demostrar si la apoya tras la catástrofe de la dana, da la espalda a los valencianos y valencianas. Nada le importa. Todo le vale. Es un frívolo", reflexionan en La Moncloa.