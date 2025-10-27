Oxfam alerta de que miles de migrantes regularizados por la dana pueden perder su permiso

La ONG Oxfam Intermón ha advertido este lunes que miles de personas migrantes que fueron regularizadas de forma extraordinaria por haber sufrido los efectos de la dana que asoló Valencia hace un año podrían caer de nuevo en la irregularidad, al no poder cumplir con los requisitos para su renovación.

Esta prórroga está vinculada a haber trabajado en este tiempo, pero la entidad ha denunciado, a través de un comunicado, que muchas personas estaban trabajando sin contrato y, al acudir a sus empleadores con los papeles en regla, estos no han querido formalizar la relación laboral para no asumir sus responsabilidades legales y de cotización.

La responsable del programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón, Raquel Checa, ha explicado además que buena parte del tejido productivo no se ha recuperado aún y tampoco la oferta de empleo.

Oxfam ha subrayado que los migrantes siguen teniendo "dificultades aún mayores que el resto de la población" ante problemas como el acceso a la vivienda por la subida del precio de los alquileres, lo que les lleva a vivir situaciones de hacinamiento habitacional.

El pasado 11 de febrero, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó una serie de medidas para la población migrante afectada por la dana, entre ellas la regularización por un año de las personas que no tenían permiso de residencia en España o la prórroga automática de las autorizaciones ya concedidas.

Según los últimos datos del Gobierno, hasta el pasado viernes, 24 de octubre, el Gobierno ha recibido 37.448 solicitudes tanto de regularización como de prórroga de autorizaciones, de las que 33.044 se han resuelto favorablemente y 101 están en trámite.

El permiso concedido tiene una vigencia de un año y, cuando caduque, los beneficiados pueden renovarla o solicitar el paso a otra de las autorizaciones previstas en el reglamento de extranjería.

Piden aprobar la ILP de regularización

Oxfam ha señalado que, aunque muchas regularizaciones se aprobaron cuando las convocatorias de ayudas específicas por la dana ya no estaban vigentes, sí les abrió la puerta para solicitar otras a las que hasta ese momento no habían podido acceder.

Sin embargo, ahora que se acerca la fecha de caducidad de estos permisos, desde la entidad alertan del peligro de que esta población pierda su autorización y, con ello, la posibilidad de acceder a un trabajo, una cuenta bancaria, el alquiler de un piso o prestaciones sociales.

Por ello, consideran que es "necesario y urgente" sacar adelante la regularización extraordinaria de personas extranjeras que llegó al Congreso apoyada por más de 600.000 firmas y 900 organizaciones.

Esta superó su primer paso en la tramitación, la toma en consideración, en abril de 2024, pero permanece estancada desde entonces por la falta de acuerdo de una mayoría parlamentaria para sacarla adelante.

Nilka, sin empleo ni casa tras la dana

La ONG señala que ha apoyado a más de 17.000 personas afectadas por la dana como trabajadoras del hogar y cuidados, migrantes, trabajadores del campo y pequeños agricultores.

Muchos de ellos solo han recibido esta ayuda, ya sea para vivienda, reponer muebles, productos de primer necesidad, asesoría legal, acompañamiento psicosocial o la recuperación de pequeños negocios.

El comunicado recoge el caso de Nilka, solicitante de asilo colombiana que perdió su empleo y su casa como cuidadora de un anciano al que salvó durante las inundaciones en la zona de Massanassa.

Nilka ha relatado así su experiencia con la entidad: "En ese momento que yo me sentía tan vulnerable, pensar que había tantas personas pendientes de mí me hizo sentir parte de la sociedad y muy valorada".