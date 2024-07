El pacto de Vox con Orban en Bruselas levanta críticas en la ultraderecha: "Lo más lejos de esta gentuza"

La decisión de la dirección de Vox de abandonar el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en Bruselas, liderado por los italianos de Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, para incorporarse al recién creado 'Patriotas por Europa', en el que están el húngaro Viktor Orbán, la francesa Marine Le Pen y la Liga de Matteo Salvini —todos ellos afines al presidente ruso, Vladímir Putin,— ha generado inquietud fuera y dentro de la formación de Santiago Abascal.

Tanto es así que su cabeza de lista y vicepresidente del partido, Jorge Buxadé, se ha visto obligado a dar explicaciones en una entrevista en El Mundo. "Entendemos que nuestra presencia en Patriotas nos permite desarrollar con mayor intensidad la idea fundamental de combatir el comportamiento de las instituciones de Bruselas, de defender las fronteras, de luchar contra la inmigración ilegal, la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo", señalaba.

Sobre la cercanía de algunos de sus colegas de grupo con Putin, Buxadé se defendía tildándolo de "pura propaganda" e insistía en que Vox defiende "la soberanía y la integridad territorial de Ucrania" así como "la de Israel con los ataques de Hamás". El líder de Vox en Bruselas atacaba entonces al PP, que les ha acusado de 'putinistas', asegurando que se trata de una "ignominia": "Me duele mucho más que el PP español no haya roto su acuerdo de colaboración con el Partido Comunista Chino y que Moreno Bonilla reciba en nombre del PP a sus representantes", alegaba.

Sin embargo, las críticas del PP no son las únicas desde el flanco de la derecha, ya que excargos de Vox como la exportavoz adjunta Macarena Olona o el exdiputado Víctor Sánchez del Real, también han censurado el cambio. "La política es traición pero la verdad siempre sale a la luz. Meloni no ha cambiado sus posicionamientos políticos. Pero gobernar es cosa de mayores", resumía la primera. "Ni con Von der Leyen ni con los que se ponen estas camisetas [en referencia a Matteo Salvini]. Qué le voy a hacer, yo sigo estando donde siempre he estado, que es lo más lejos posible de gentuza como esta, mejor solo. No soy yo el que debo explicaciones de estas nuevas amistades e hipotecas", añadía el segundo en X.

Por su parte, el agitador ultra Alvise Pérez, elegido eurodiputado en las elecciones del pasado junio, también ha cargado contra la decisión de Vox y ha acusado sin pruebas a la formación de Abascal de haber "pactado en secreto hace meses con Orbán" abandonar el grupo de Meloni "a cambio de un crédito bancario de nueve millones de euros". "Las cuentas publicadas por Vox no incluyen el apadrinamiento bancario sin aval concluyente del presidente de Hungría", señalaba en su canal de Telegram.