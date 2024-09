El PP rechazará la elección de Ribera como comisaria y carga contra la decisión de Von der Leyen

Al Partido Popular no le gusta que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, haya propuesto a la ministra Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la próxima Comisión, con una cartera desde la que, si sale elegida, dirigirá el área de Competencia y supervisará las de Energía, Clima, Vivienda y Medioambiente. Pese a que Von der Leyen pertenece a la misma familia que el PP y ha sido ella la encargada de situar a Ribera en esa posición, el portavoz parlamentario de la formación, Miguel Tellado, aseguró este martes que se trata de una "mala elección": "Una mala ministra para España no puede ser una buena comisaria, por lo tanto, Teresa Ribera es una mala elección. No estamos a favor de exportar sanchismo fuera de nuestras fronteras", esgrimió en rueda de prensa.

La responsabilidad de Ribera, tal y como explicó la presidenta de la Comisión, será "guiar el trabajo para asegurar que Europa está en el camino correcto" para cumplir con sus metas climáticas y "descarbonizar e industrializar" la economía europea, convirtiéndola en la dirigente socialista con más poder en Bruselas. Sin embargo, el PP mantiene que "tendrá muy limitado su afán sectario porque será una comisaria sin competencias legislativas": "Eso es un alivio porque las materias más sensibles no están en sus manos. Agricultura, medio ambiente, pesca, inmigración estarán en manos del EPP", prosiguió Tellado.

Lo cierto es que Ribera será de facto la número dos de Von der Leyen y será el principal activo de la familia socialista en la Comisión. Tendrá la última palabra política sobre fusiones y adquisiciones de empresas y vigilará la libre competencia en el mercado interior. Sus competencias reúnen las de la actual vicepresidenta Margrethe Vestager en Competencia y las que dejó el holandés Frans Timmermans como mandamás del Pacto Verde Europeo.

La propia ministra de Transición Ecológica explicó a los periodistas que su cartera puede "contribuir de forma muy importante a mejorar la competitividad europea pensando en las personas y en los límites ambientales".El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, lo califica como un "éxito enorme para España": "Nunca España había tenido ese papel tan importante", señaló la ministra portavoz, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros.

El PP asegura que se opondrá a la elección de Ribera aunque, en un primer momento, Tellado había afirmado lo contrario. Fuentes de la formación han corregido las declaraciones de su portavoz y han aclarado que "el PP no apoyará a Ribera y haremos lo que el PSOE hizo con Cañete". Los conservadores hacen referencia a lo que sucedió en el año 2014, cuando el PSOE voto en contra del entonces candidato del PP, Miguel Arias Cañete, en la comisión parlamentaria y después se abstuvieron en la votación plenaria.

Los de Feijóo evitan aclarar si sus eurodiputados votarán en contra de la composición completa de la Comisión, ya que los nombres elegidos no se votan en el Pleno uno a uno, sino que la elección se realiza en bloque. Una posibilidad que, con Von der Leyen como jefa de filas, parece improbable. La opción con más posibilidades es que se los eurodiputados del PP se opongan en la respectiva comisión parlamentaria a la que Ribera deberá acudir también para ser ratificada. Con todo, no todos en el PP han cuestionado el nombramiento de la vicepresidenta del Gobierno y el presidente andaluz, Juanma Moreno, le ha felicitado a través de X.