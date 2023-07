El presunto homicida de Tirso de Molina se llama Jesús y no es magrebí sino español

El hombre de 58 años detenido el pasado martes como presunto autor material del crimen a puñaladas de la encargada de una tienda de uniformes en la madrileña plaza de Tirso de Molina no es magrebí, como comentan erróneamente usuarios en redes sociales, sino español, nacido en un municipio de Madrid.

Usuarios de Facebook (1, 2, 3) y Twitter (1, 2) comparten comentarios sobre el crimen en los que sostienen que el presunto homicida es magrebí, de origen magrebí, con rasgos árabes o, finalmente, también dicen que se trata de un magrebí nacionalizado español hace un año.

"El español que ha asesinado a Concha, la señora de Tirso de Molina, ¿es un español que se llama Manolo o un español que se llama Mojamé?", se pregunta un usuario.

Ambos delincuentes son españoles

El hombre detenido el pasado martes como presunto autor material del crimen a puñaladas de la encargada de una tienda de uniformes en la madrileña plaza de Tirso de Molina no es magrebí sino español, aseguran a EFE fuentes policiales, al igual que la mujer también detenida y presuntamente relacionada con los hechos.

Ambos delincuentes, de 58 y 56 años y de nombre Jesús y Estrella, respectivamente, tienen múltiples antecedentes por otros robos con violencia, tenencia ilícita de armas o tráfico de drogas, y eran conocidos delincuentes habituales de la zona centro de Madrid.

En este caso, habían urdido un plan para atracar la tienda Vistebien, donde Jesús entró el pasado lunes con un arma blanca mientras Estrella aguardaba en la puerta del establecimiento; algo no salió bien y Jesús asestó a Concha, de 61 años, varias puñaladas en el abdomen, antes de emprender la huida con el dinero de la caja. Fueron detenidos 24 horas después.

El polémico tuit de Vox

Tras el trágico suceso, el presidente de Vox, Santiago Abascal, publicó un tuit en el que aseguraba que "ni Sánchez ni su vicepresidenta se acordarán de esta mujer. No habrá minutos de silencio, ni portadas, ni programas especiales… Solo Vox se acuerda de que hay españoles que están sufriendo el disparate migratorio avalado por todos los partidos".

Abascal no afirma expresamente que el presunto homicida fuera magrebí, pero incluía en su tuit un enlace a un portal web que sí lo decía. Ese enlace ya no se puede consultar porque ha sido eliminado. En una entrevista televisiva emitida el pasado martes, el líder de Vox reconocía la equivocación de difundir una información con dicho error. No obstante, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo ayer que espera que Abascal borre su tuit.

Por su parte, el diputado de Podemos Pablo Echenique difundió otro tuit en el que se refería a distintos comentarios sobre el origen del presunto homicida para concluir que "escuchando a Ana Rosa sobre el asesinato en Tirso de Molina, uno entiende por qué hay tanto nazi con escaño".

En conclusión, el hombre detenido el pasado lunes como presunto autor material del crimen a puñaladas de la dueña de una tienda de uniformes en la madrileña plaza de Tirso de Molina no es magrebí sino español, al igual que la mujer también detenida y presuntamente relacionada con los hechos.

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.