El dinero que destinan las comunidades a Atención Primaria es "claramente insuficiente"

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha denunciado que los presupuestos dedicados a la Atención Primaria por las comunidades autónomas para el año 2023 "continúan siendo claramente insuficientes, aunque tienen un ligero aumento respecto a 2022", según informa Europa Press.

"Las comunidades autónomas se encuentran lejos de alcanzar el objetivo del 25% del presupuesto sanitario público, y demuestran una escasa sensibilidad hacia la Atención Primaria de los gobiernos autonómicos correspondientes", han lamentado desde FADSP a través de un comunicado.

El informe de Defensa de la Sanidad Pública resalta que "una vez más" hay "una gran variabilidad entre las CCAA (en porcentaje sobre presupuesto sanitario y en euro por habitante), y de nuevo la situación de Madrid es la peor de todas ellas y simplemente dramática".

Para FADSP, esta situación "explica la elevada conflictividad social y profesional y vuelve a poner de relieve la necesidad de movilizaciones sociales y profesionales para dedicar a la AP el esfuerzo presupuestario que merece y que resulta imprescindible si se quiere garantizar unas condiciones laborales adecuadas para sus trabajadores, mayores plantillas y una atención de calidad para la población".

Según FADSP, el porcentaje dedicado a la Atención Primaria ha crecido 6 centésimas entre 2022 y 2023 (14,93 y 14,99, respectivamente), pero "continúa muy lejos del 25% que es el objetivo a conseguir".

También apuntan que se produce un incremento en casi todas las comunidades autónomas (las 2 que prorrogan los presupuestos tienen el mismo porcentaje, así como hay otras 2 que tienen una diferencia menor de 0,5 puntos) y Navarra llama la atención por una bajada de 2,27 puntos. La que mayor porcentaje destina en 2023 es La Rioja (18,33%) y la que menos Madrid (10,73%).

Si consideramos el presupuesto por habitante, se evidencia un aumento promedio de 17,42 euros per cápita (un 6,92% más). En este caso se produce un aumento en todas las CCAA menos Navarra (29,9 euros menos) y las 2 que prorrogan que mantienen el presupuesto per cápita del año anterior. La que más destina a la Atención Primaria per cápita en 2023 es Extremadura (351,4 euros) y la que menos Madrid (155,02 euros).