El primo de Almeida se desmarca de Medina y Luceño: solo dio un correo porque quería "ayudar a Madrid"

Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, ha explicado en el juicio a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina que se limitó a dar a Medina un contacto del Consistorio porque creyó que quería "ayudar a Madrid", y ha precisado que "nada de lo que hubiera podido decir (...) hubiese afectado para nada" a la decisión que tomó el Consistorio, según informa EFE.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este martes el juicio Alberto Luceño y Luis Medina, que se enfrentan respectivamente a 15 y nueve años de cárcel acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en lo más duro de la pandemia, embolsándose una comisión de seis millones con los que compraron bienes de lujo.

Martínez-Almeida ha sido el primero en declarar en la sesión, durante algo más de media hora en la que ha respondido a todas las partes que han efectuado preguntas, sin que ninguna de ellas le haya preguntado sobre si habló de su contacto con Medina con el alcalde, José Luís Martínez-Almeida.

Este testigo ha relatado, como ya explicó ante el juez de instrucción, que en marzo de 2020 recibió una llamada de María Díaz de la Cebosa, responsable de una universidad americana, en la que le explicaba que un exalumno suyo, llamado Luis Medina, tenía la posibilidad de conseguir material sanitario de protección y le preguntaba si podía darle su teléfono para que le explicara la oferta.

Él aceptó que se lo diera y así Medina le llamó, en una conversación breve de unos 40 segundos, en la que le dijo que "tenía una preocupación especial por Madrid, que es donde más estaba afectando esos días la pandemia, y querían ayudar".

Medina le dijo que tenía experiencia en el sector textil y que gracias a ello podía tener acceso a material de protección, en concreto mascarillas, sin que mencionase a Luceño en ningún momento. En ese momento, ha dicho el testigo, no sabía que Luis Medina era un aristócrata o persona conocida.

Él no le preguntó si se trataría de una donación de material o de una venta, ni indagó sobre la solvencia o veracidad de lo que ofrecía Medina, sino que confió en que era exalumno de María Díaz de la Cebosa y por eso preguntó a su amiga Matilde García, jefa de la Alcaldía, qué contacto del Ayuntamiento podría darle, y ésta le dio el correo genérico @cgalcaldia.

A los pocos días Medina le volvió a llamar porque no había obtenido respuesta del Ayuntamiento, y él se lo comentó a Matilde García, que le dijo que iba a mirar si el correo era el correcto. "El único contacto fue ese", ha incidido Carlos Martínez-Almeida, que a preguntas de las acusaciones ha precisado que conocía a María Díaz de la Cebosa porque colabora con una de sus fundaciones como letrado, y que cuando ella le preguntó si podía darle el contacto de Luis Medina él no hizo "una valoración sobre la confianza o no en esa persona", sino que confió en que su amiga se lo decía porque el empresario "tenía esa posibilidad" de ofertar material.

Sobre su relación con Matilde García y por qué habló con ella sobre la oferta de Medina, el primo del alcalde ha dicho que confiaba en ella: "Cualquier persona que conozca a Matilde García sabe que es una persona cualificada, rigurosa y profesional" y "cumplidora de la ley". "Nada de lo que yo hubiera podido decir, que no lo dije, en ese momento hubiese afectado para nada", ha añadido.