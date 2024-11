Raquel Martí, directora de UNRWA España: "Hamás es una idea y no se puede acabar con ella a bombazos"

Se ha convertido en uno de los altavoces más potentes de Gaza dentro de nuestras fronteras. Desde el 7 de octubre de 2023, Raquel Martí, directora de UNWRA en España no ha dejado de denunciar ni un sólo día la injustificable ofensiva israelí contra el pueblo palestino. Informa a diario del recuento de víctimas —ya son más de 44.000 personas asesinadas— para así tratar que la comunidad internacional no aparte su mirada de lo que está ocurriendo. Martí charla por teléfono con infoLibre justo el Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino y muestra su preocupación por la situación de hambruna que se vive Gaza, por la falta de asistencia sanitaria y por la llegada de un invierno que agravará la situación y al que miles de personas tendrán que hacer frente viviendo en tiendas de campaña de plástico.

Hace un par de días entraba en vigor un alto el fuego firmado entre Israel y Líbano. Hay quien critica que, en la práctica, servirá de poco. ¿Qué piensa? ¿Cómo cree que afectará a la situación en Gaza?

Creo que es una buena noticia que haya un alto el fuego en Líbano, sobre todo para la población libanesa. Para nosotros es importante por el casi medio millón de personas refugiadas que han sufrido allí la ofensiva israelí. El ejército ha bombardeado campos de refugiados en el sur del país y eso ha obligado a desplazarse a muchísimas personas que estaban en estos campos. Hay quien ha tenido que huir a Siria. Hemos estado recogiendo a población palestina que ha cruzado la frontera. Otros eran refugiados que habían huido de la guerra en Siria y ahora han tenido que regresar del Líbano a Siria. Lo que nos apena es que hayan puesto fin a la ofensiva allí para poder centrarse en Gaza, parece que la invasión militar no tiene fin allí.

Cisjordania es otro de los territorios ocupados, allí los bombardeos israelíes no son tan intensos como en Gaza, pero los palestinos sufren ataques de los colonos, ¿cómo es la situación?

Es muy preocupante, está sucediendo a la sombra de Gaza y prácticamente no se recoge en ningún medio de comunicación. El ejército de Israel no sólo ha detenido a muchísimas personas, sino que incluso ha utilizado drones, helicópteros apaches y F16 para atacar los campos, siempre con la excusa de que quieren acabar con grupos terroristas. La realidad es que han matado a civiles, a niños, incluso, recientemente han destruido una clínica de UNRWA. Llegan con buldóceres y destruyen las infraestructuras, el sistema de canalización de agua, el de alcantarillado y electricidad dejando toda la tierra alrededor levantada y consiguiendo que el personal no pueda transitar por los campos de refugiados. Desde el 23 de octubre han asesinado a casi 800 personas, de los que 150 son niños y niñas. Es una cifra gravísima. Han destruido la tierra y talado miles de olivos, la base de la economía de la población palestina. Inquieta mucho más si tenemos en cuenta las declaraciones del gobierno israelí respecto a Cisjordania.

Y en la Franja de Gaza, ¿cuál es la situación, ahora que parece que el mundo ha dejado de mirar tan detenidamente como hace unos meses?

La situación es indescriptible, como si estuviéramos ante una escena apocalíptica. Gaza ha sido arrasada. Aproximadamente el 70% de las tiendas han sido bombardeadas, el 85% de las escuelas han sido destruidas, se ha acabado prácticamente con la producción económica porque se ha destruido el 70% de los campos agrícolas. Además, Israel utiliza la ayuda humanitaria como arma de guerra y no deja que los camiones accedan desde el 7 de octubre de 2023. Esto ha producido hambruna, sobre todo en el norte, puesto que desde hace más de un mes está prohibida la entrada de absolutamente todo. Así que se han incrementado muchísimo los casos de desnutrición aguda en niños. Hay familias que pueden llevar dos o tres días sin comer. Por otra parte, Israel ha destruido todo el sistema sanitario. Solamente funcionan 17 hospitales, pero de forma parcial porque han sido atacados y porque Israel no permite la entrada de medicamentos. Además ha detenido a personal sanitario por todo el país, los ha llevado fuera de la Franja. Hay 1,9 millones de personas desplazadas. El 85% del territorio gazatí está bajo órdenes de desplazamiento, lo que significa que si no cumples puedes ser asesinado. Tampoco hay medidas de higiene, se están propagando de forma vertiginosa las enfermedades. La mayor parte de la población tienen enfermedades respiratorias agudas o infecciones. No hemos visto una emergencia de esta envergadura desde la II Guerra Mundial.

Ni siquiera los altísimos datos de muertos parecen tener efecto en la comunidad internacional...

El 70% de las 44.000 personas asesinadas en Gaza por los ataques de Israel son mujeres, niños y niñas. Hay casi 1000 sanitarios asesinados. Es injustificable y una violación del derecho internacional humanitario. Hay muchísimos niños que han sobrevivido y que son el único miembro vivo de toda la familia. Imagina los problemas psicológicos con los que van a crecer. A pesar de que el ejército ha asesinado a miles de inocentes y civiles no ha conseguido acabar con Hamás. Acabar con Hamás es una utopía. Porque Hamás es una idea y no se puede acabar con las ideas a bombazos. Israel puede matar hoy a sus dirigentes, pero en el futuro surgirán otros. Lo que está haciendo con Palestina provocará que más personas quieran sumarse a ellos después de haberlo perdido todo. Y ahí, los jóvenes son carne de cañón.

Hace unos días, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención internacional contra Netanyahu por crímenes de guerra, ¿cree que tendrá algún efecto?

Lo único que va a producir es que no pueda viajar a los países que han firmado el Estatuto de Roma y si lo hace, tendría que ser detenido. Claro que hay países como Francia que, a pesar de ser firmantes del estatuto, ya han dicho que no lo van a detener.

Estados Unidos ha vetado, por cuarta vez, un alto el fuego en Gaza. ¿Qué opina de la postura norteamericana?

Es absolutamente lamentable, estamos hablando de salvar vidas humanas. Lo que hay detrás son intereses políticos. Estados Unidos siempre ha protegido a Israel, nunca ha permitido ninguna resolución que pudiese ir en contra de sus intereses.

En su opinión, ¿qué deberían hacer las potencias internacionales respecto a este conflicto?

Siempre se habla de la situación de Palestina como un conflicto irresoluble, pero esto no es cierto. El conflicto se acabaría, por ejemplo, acatando la última orden de la Corte Internacional de Justicia que ha concluido que la ocupación israelí sobre Palestina es ilegal y le da un plazo de 12 meses para que abandone el territorio. Israel tiene que acatar las resoluciones de Naciones Unidas y las sentencias de la CIJ. El resto de países tienen la obligación de colaborar para que estas decisiones se lleven a cabo. La comunidad internacional tiene muchas herramientas para forzar a los países a acatarlas, lo hemos visto que en el caso de Rusia. Se han propuesto medidas y ningún país se ha posicionado en contra.

Hay quien critica al Gobierno español porque, por un lado, ha reconocido el Estado palestino, pero por otro sigue permitiendo que barcos con armamento para Israel atraquen en nuestros puertos, ¿qué opina?

"¡Sálvennos de nosotros mismos!": miles de israelíes reclaman desde el exterior sanciones contra su país Ver más

Es importante todo el trabajo que ha hecho España en defensa de Palestina y su llamamientos al cese de las agresiones, su llamamientos para dejar de ocupar Palestina. Tengo que agradecer y reconocer toda la ayuda que ha destinado a Palestina, no solamente a UNRWA, sino a la autoridad palestina es muy importante. Es cierto que en estado español todavía podría hacer más cosas para lograr el alto al fuego.

Las mujeres, junto con niños y niñas, son las que más consecuencias están sufriendo en esta ofensiva. No sólo por los ataques sino por los diferentes tipos de violencia que sufren...

Sin duda, mucho más que los hombres. Ellas son las cuidadoras, tienen que encargarse de mantener a las familias, alimentarlas, cuidar a los enfermos y mayores. Llevan casi 14 meses teniendo la regla sin poder lavarse, sin compresas. Muchas se han tenido que rapar el pelo porque no hay peines y así tratan de evitar algunas infecciones. La mayoría de embarazadas están desnutridas, así como las lactantes. Esto está produciendo que muchísimas tengan partos prematuros, que los niños vengan con menor peso, desnutridos y con enfermedades. Muchas madres no pueden producir leche por esta situación y por el estrés, así que muchos bebés no pueden ser amamantados. Son madres impotentes que ven cómo sus pequeños se van consumiendo hasta que mueren y no pueden haber absolutamente nada. poder hacer absolutamente nada. La situación empeora ahora que llega el frío. Hay miles de personas viviendo en tiendas de campaña hechas con plásticos que no se pueden proteger. Y mientras, Israel no permite ni entrar ni salir de Gaza.