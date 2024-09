Rovira advierte al PSC que si no cumple lo pactado no habrá negociación de presupuestos

12:30 h

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha reconocido este sábado algunos "errores garrafales" cometidos por la formación, que han llevado a la "quiebra ética y moral", y ha dicho que "es necesario depurar responsabilidades".

Durante su intervención en el congreso nacional de ERC, el último ordinario antes del que en noviembre elegirá a la nueva cúpula del partido, Rovira se ha referido, sin citarlos, a los carteles denigratorios contra los hermanos Maragall surgidos del ámbito de ERC y por los que el partido está investigando a cuatro cargos.

"Ante los errores garrafales que se han cometido desde la organización nos hace falta repensarnos, pensando en el proyecto común, no en cuestiones internas, desde los éxitos conseguidos y ante los errores garrafales, quiebras éticas y morales y protocolos y procesos internos (...) es necesario depurar responsabilidades hasta el final", ha señalado.

"Está bien -ha dicho- que seamos autoexigentes y nos exijamos responsabilidad para saber quién se equivocó y por qué, pero también está bien que no nos olvidemos de lo que hemos hecho bien desde hace muchas décadas. Busquemos soluciones para lo que no ha ido bien y que no queremos que se repita".