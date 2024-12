Sánchez cree que la oposición "juega con las cartas marcadas" en el frente judicial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene la sensación de que la oposición juega "con las cartas marcadas" con el frente judicial al escuchar las palabras del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y cuando Alberto Núñez Feijóo le vaticina un calvario judicial.

"Es preocupante", reflexionó el jefe del Ejecutivo en una conversación informal con periodistas durante la tradicional copa de Navidad en el Palacio de La Moncloa, en la que criticó que la oposición no habla de temas que preocupan a los ciudadanos y busca el descrédito de la política. Unas reflexiones al calor de la sesión de control en el Congreso en la que el PP se volcó contra el Ejecutivo con los supuestos casos de corrupción.

El presidente también se refirió a la situación con Junts después de que Carles Puigdemont subiera el tono y planteara una moción de confianza. No obstante, no está preocupado porque se consolide una alianza entre el PP y Junts y señaló que todavía no ha empezado la negociación con los posconvergentes para los presupuestos generales.

El presidente recordó que es un Gobierno en minoría, pero que está dispuesto "a sudar la camiseta". Volvió a dejar la puerta abierta Sánchez para reunirse con el expresident Carles Puigdemont, como ya dijo hace un año, pero le lanzó también el mensaje de que no está leyendo el estado de ánimo de los catalanes, que ahora no buscan confrontación.

Sánchez remarcó la intención de que el Gobierno presente los presupuestos en el primer trimestre del año, a la espera de que se cierre el congreso de Esquerra Republicana. A la vez, el presidente volvió a insistir en que agotará la legislatura y que no tiene intención de ir a unas elecciones anticipadas. Le puso un "notable alto" a la situación de España al acabar este año.