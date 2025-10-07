Sánchez pide la liberación de los rehenes israelíes y a Netanyahu que detenga el genocidio

11:48 h

Un informe pericial sobre la gestión de la dana presentado por CGT a la causa indica que el Cecopi del 29 de octubre solo funcionó plenamente durante 45 minutos con la presencia de todos sus miembros, lo que, según los peritos, es "insuficiente" para una emergencia de esa magnitud.

El documento, al que ha tenido acceso EFE, ha sido presentado este martes de forma telemática por esta acusación popular en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana y amplía la información ya aportada, a partir de documentación oficial remitida por la Administración autonómica y en declaraciones testificales de técnicos y responsables de emergencias.

La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) asegura que el contenido del informe "refuerza la tesis de que la catástrofe se agravó por omisiones y decisiones tardías en la dirección del Plan Especial de Inundaciones".

Así, señala que el Cecopi se constituyó "con más de dos horas de retraso" respecto a la declaración del nivel 2 de la emergencia. El Plan Especial de Inundaciones establece de forma obligatoria que, una vez declarada esa situación, el Cecopi debe activarse de inmediato como órgano de mando y coordinación.

En este caso, el retraso acumulado entre las 15:00 y las 17:15 horas -hora en que se inició la reunión del Cecopi- provocó que el dispositivo central de emergencias permaneciera "inactivo durante el periodo en que la riada avanzaba a más de 30 kilómetros por hora, dejando sin medidas de aviso ni protección a decenas de municipios de la Ribera Alta".