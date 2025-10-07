MINUTO A MINUTO
Sánchez pide la liberación de los rehenes israelíes y a Netanyahu que detenga el genocidio
Sigue con infoLibre el minuto a minuto de este martes 7 de octubre:
11:48 h
Un informe pericial sobre la gestión de la dana presentado por CGT a la causa indica que el Cecopi del 29 de octubre solo funcionó plenamente durante 45 minutos con la presencia de todos sus miembros, lo que, según los peritos, es "insuficiente" para una emergencia de esa magnitud.
El documento, al que ha tenido acceso EFE, ha sido presentado este martes de forma telemática por esta acusación popular en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana y amplía la información ya aportada, a partir de documentación oficial remitida por la Administración autonómica y en declaraciones testificales de técnicos y responsables de emergencias.
La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) asegura que el contenido del informe "refuerza la tesis de que la catástrofe se agravó por omisiones y decisiones tardías en la dirección del Plan Especial de Inundaciones".
Así, señala que el Cecopi se constituyó "con más de dos horas de retraso" respecto a la declaración del nivel 2 de la emergencia. El Plan Especial de Inundaciones establece de forma obligatoria que, una vez declarada esa situación, el Cecopi debe activarse de inmediato como órgano de mando y coordinación.
En este caso, el retraso acumulado entre las 15:00 y las 17:15 horas -hora en que se inició la reunión del Cecopi- provocó que el dispositivo central de emergencias permaneciera "inactivo durante el periodo en que la riada avanzaba a más de 30 kilómetros por hora, dejando sin medidas de aviso ni protección a decenas de municipios de la Ribera Alta".
11:48 h
El 95% de la carne y el 75% del pescado a la venta en mercados, carnicerías y pescaderías de barrio carecen de información obligatoria sobre su origen, lo que impide al consumidor priorizar los productos de cercanía, según ha revelado este martes un informe de la organización de consumidores OCU.
El estudio, subvencionado por el Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, recoge información sobre los precios y la trazabilidad de carne y pescado en 13 cadenas de supermercados, mercados y comercios de barrio de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Bilbao y A Coruña, 400 puntos de venta en total.
Según este análisis, en los mercados tradicionales y en las carnicerías y pescaderías de barrio, donde el producto envasado es la excepción, los incumplimientos sobre la información de trazabilidad son "habituales", ha denunciado la OCU.
"Hasta un 95 % de la carne no presenta información sobre el país de nacimiento, cría, sacrificio o despiece de animal", ha precisado, mientras que en el 75% del pescado a la venta no se indica información sobre su origen ni el arte de pesca.
Además, este incumplimiento afecta tanto a especies locales como a importadas.
11:34 h
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán recibió 7.433 euros en 21 pagos en efectivo tras sustituir al exministro Jose Luis Ábalos como número 3 del partido en concepto de liquidación de gastos.
Son datos que figuran en la documentación del PSOE remitida al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que reclamó al partido que detallara los pagos e ingresos a Cerdán con el fin de enviar toda esta información a la UCO de cara a completar el informe patrimonial del exdirigente socialista.
En la documentación, a la que ha tenido acceso EFE, Cerdán recibió 23.132 euros en 63 pagos en efectivo desde el 7 de junio de 2017 hasta el 11 de marzo de 2020, durante su etapa como secretario de coordinación territorial del PSOE en concepto de compensación por gastos abonados previamente por el exdirigente socialista.
En julio de 2021 fue nombrado secretario de Organización en sustitución de Ábalos, una época en la que cobró 7.433 euros en 21 pagos en efectivo desde febrero de 2023 hasta octubre de 2024.
11:22 h
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, recordó este martes el segundo aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel y pidió la liberación de los rehenes que quedan en Gaza, además de respaldar el plan del presidente estadounidense, Donald Trump.
"Hoy pensamos en todos aquellos que continúan retenidos y nos unimos en la petición para que los rehenes sean liberados inmediatamente", dijo Albanese en un comunicado, en el que abogó por "recordar las atrocidades cometidas por Hamás".
El dirigente laborista australiano habló con motivo del segundo aniversario del ataque del grupo islamista Hamás contra Israel, que causó 1.200 muertos y en el que fueron secuestradas 251 personas. Albanese lo calificó de "la mayor pérdida de vidas judías en un solo día desde el Holocausto", y recordó a la ciudadana australiana Galit Carbone, asesinada en el ataque.
También reiteró el apoyo de su Gobierno a las familias de los rehenes aún retenidos y pidió su liberación "inmediata y con dignidad". El primer ministro respaldó el plan propuesto por Trump para poner fin al conflicto en Gaza y añadió que Australia ha mantenido su apoyo a la presión internacional a favor de un alto al fuego.
11:20 h
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes solicitar al Tribunal de Cuentas un informe sobre el coste que tiene para todas las administraciones la inmigración irregular, una propuesta de Vox que ha recibido el apoyo del PP.
Con 20 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención, esta iniciativa ha salido adelante con el rechazo frontal de PSOE y Sumar, que la han calificado durante el debate llevado a cabo en el Senado de "absolutamente lamentable" y "francamente repugnante", respectivamente.
El diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha defendido la iniciativa al presentar "la inmigración ilegal y sus secuelas" como "un problema cierto y grave, con un gran impacto económico negativo para el Estado y para los españoles", sobre el que "nadie se atreve a dar las cifras".
Un planteamiento "francamente repugnante", según la diputada de Sumar Engracia Rivera, quien ha condenado el "retorcimiento racista" del fenómeno de la inmigración sobre el que se sostiene la propuesta.
11:13 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la fase de reconstrucción, según han confirmado a EFE fuentes socialistas.
El PSOE ha acordado un plan de trabajo con Sumar, que ahora tendrá que consensuar con Podemos y Compromís, partidos que exigieron desde el primer momento la presencia de Sánchez en la comisión, además de con el resto de fuerzas que dan apoyo al Gobierno.
La propuesta socialista es que el plan de trabajo se estructure en dos fases: una primera de investigación y una segunda de reconstrucción. En esta segunda fase es donde el PSOE propone que comparezca en último lugar el presidente del Gobierno.
11:10 h
El primer ministro francés en funciones, Sébastien Lecornu, abrió este martes la ronda de contactos para encontrar una fórmula de estabilidad, como le había encargado el presidente, Emmanuel Macron, recibiendo en la sede del Gobierno a los líderes de los partidos que conforman la alianza macronista.
En la mesa del jefe del Ejecutivo se sentaron dos ex primeros ministros, Gabriel Attal, que preside el partido fundado por Macron, y Edouard Philippe, representante del grupo Horizontes, además de Marc Fesnau, del centrista MoDem del también ex jefe del Ejecutivo François Bayrou.
También estaban en ese primer encuentro los presidentes de la Asamblea Nacional, la macronista Yaël Braun-Pivet, y del Senado, el conservador Gérard Larcher. No acudieron a la cita los otros dos partidos asociados a los dos últimos Ejecutivos, la también centrista UDI y, sobre todo, la conservadora tradicional Los Republicanos.
El presidente de este partido, actual ministro del Interior en funciones, Bruno Retailleau, aseguró que quiere mantener un contacto bilateral con Lecornu y que no pretende que su partido sea asociado con el macronismo.
10:23 h
El diputado del BNG, Néstor Rego, ha confirmado que este martes votará a favor del real decreto ley del Gobierno para el embargo de armas a Israel, pero la convalidación de este texto sigue todavía en el aire porque depende de lo que hagan los cuatro diputados de Podemos, que no han desvelado su voto.
"Es un paso insuficiente, pero es un paso", ha dicho en una rueda de prensa celebrada este martes en el Congreso Rego, que ha señalado que uno de los elementos más "críticos" del texto son, en su opinión, las excepciones al embargo de armas.
El diputado del BNG ha confirmado que votará a favor de la convalidación del real decreto ley horas antes de su votación en el pleno del Congreso, sumando así un apoyo más al texto por parte de los socios de investidura de Pedro Sánchez.
Sin embargo, el real decreto ley sigue en el aire porque depende de los votos de los cuatro diputados de Podemos, que son muy críticos con esta iniciativa al considerar que se tata de un embargo de armas "fake".
10:11 h
IU Andalucía ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado para que investigue, entre otros, un posible delito de homicidio imprudente en la gestión de los tres últimos consejeros de Salud del Gobierno del PP en Andalucía en relación con el cribado de cáncer de mama.
Según consta en el escrito que ha dado a conocer esta formación, a consecuencia de las deficiencias detectadas en el procedimiento "miles de mujeres se han visto expuestas a un riesgo cierto y grave para su salud, al quedar sin seguimiento clínico durante un periodo prolongado".
"Esto puede haber derivado en diagnósticos tardíos de cáncer de mama y, en consecuencia, en la necesidad de tratamientos más agresivos y con peor pronóstico, y en el fallecimiento de las mujeres que no fueron diagnosticadas a tiempo", afirma la denuncia.
Argumenta que "de haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado dudoso sin el seguimiento correspondiente, estaríamos ante un supuesto de homicidio imprudente".
10:05 h
El president del Consell, Carlos Mazón, ha afirmado sobre los últimos vídeos difundidos sobre la reunión del Cecopi el día de la dana que "se ratifica lo que siempre ha dicho la Generalitat" sobre el barranco del Poyo, y es que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "jamás informó" del "tsunami" que se produjo esa tarde.
Así lo ha señalado este martes a su llegada al Palau de la Generalitat a preguntas de los periodistas sobre los nuevos vídeos que se grabaron la mañana del 29 de octubre, el día de la dana, que revelan que la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, ya mostró antes del mediodía preocupación por la situación que se pudiera dar en los barrancos.
Para Mazón, esos vídeos ratifican que "la crecida parcial del Poyo por la mañana fue informada y se comunicó a todos los ayuntamientos" y "a toda la red", y ha destacado que, de hecho, la Generalitat "mantuvo la alerta hidrológica todo el día por esa crecida parcial".
Ha señalado que posteriormente el caudal del barranco del Poyo "decreció, hasta el punto de que a mediodía estaba seco", y ha hecho hincapié en que "de lo que jamás se informó al Cecopi fue del tsunami de toda la tarde, como por fin, y después de mucho tiempo, no ha tenido más remedio que reconocer la propia Confederación Hidrográfica del Júcar".
El president ha insistido en que al mediodía el Poyo "estaba seco; así lo ratificó y ha quedado demostrado por fin por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ha reconocido que el tsunami de esa tarde, la hecatombe del Poyo de esa tarde, jamás la comunicó".
09:54 h
La ministra de Sanidad, Mónica García, presentará este martes al Consejo de Ministros un informe sobre la situación de los abortos practicados en la sanidad pública en los últimos años que, aunque han ido subiendo, siguen siendo una minoría respecto a los realizados en la privada, con grandes diferencias por comunidades.
Fuentes del Gobierno han informado a EFE de este nuevo documento elaborado por el Ministerio de Sanidad, que llega un día después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, remitiera una carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares en la que les da un plazo de tres meses para poner en marcha el registro de objetores de conciencia como marca la ley.
En su nuevo informe, Sanidad hace un repaso a la situación y acceso al aborto en España en los últimos años tras haber publicado la semana pasada los datos de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) de 2024, cuando se realizaron 106.172 intervenciones, 3.000 más que en 2023, lo que supone un 3 % de aumento. El 78,74 % de esos procedimientos se realizaron en centros privados.
Los abortos ejecutados en la privada sumaron así un total de 83.609 intervenciones, 563 menos que en 2023, "un descenso leve, pero no suficiente", tal y como lamentó la semana pasada la ministra, que avisó de que su departamento trabaja para que la ley se cumpla y las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública "sin obstáculos y sin desigualdades territoriales".
09:44 h
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado este martes al Ministerio de Asuntos Exteriores a presentar una queja diplomática contra Israel por los malos tratos denunciados por los activistas de la Flotilla Global Sumud en la prisión israelí de Saharonim.
Díaz ha planteado esta exigencia en una entrevista en TVE recogida por EFE, en la que ha advertido además de que "si hay maltrato y si hay secuestro en aguas internacionales (...), estamos ante un delito de carácter internacional, por tanto denunciable ante la Corte Penal Internacional".
Ha defendido la necesidad de que más allá de que los activistas defiendan sus derechos, el Gobierno dé más pasos y presente una queja diplomática "con carácter inmediato".
La vicepresidenta segunda ha insistido en que España deber romper todas las relaciones con el Gobierno de Bejamin Netanyahu y en que la Comisión Europea rompa el acuerdo de asociación con Israel e imponga sanciones, al tiempo que ha apostado nuevamente por que Madrid acoja una conferencia de paz bajo el auspicio de Naciones Unidas.
09:40 h
Equipos negociadores de Israel y el grupo palestino Hamás continuarán este martes por la tarde sus conversaciones indirectas sobre la implementación del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en Gaza, tras acabar la madrugada de este martes su primera reunión en "medio de una atmósfera positiva", informaron a EFE dos fuentes cercanas a las negociaciones.
Una fuente de seguridad egipcia, que pidió el anonimato, apuntó que en ese primer encuentro, mediado por Egipto, Catar y Turquía, las delegación de Israel y Hamás "abordaron una hoja de ruta para la actual ronda de negociaciones, así como el calendario de las conversaciones".
Esta primera ronda comenzó el lunes en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, en el mar Rojo, con el fin de acordar los mecanismos y detalles para implementar la primera fase de la propuesta de Trump, que estipula la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.
La fuente egipcia indicó que el grupo islamista exigió en esa primera reunión el cese por completo de los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, ya que "representan un verdadero desafío para la liberación de los rehenes", y subrayó que las conversaciones "continuarán tras el mediodía de este martes".
09:07 h
El Pleno del Tribunal Constitucional que arranca este martes tiene previsto admitir a trámite el recurso del expresident catalán Carles Puigdemont contra la decisión de Supremo de no aplicarle la amnistía así como avalar el articulado sobre la malversación que recoge la norma.
Junto al recurso de Puigdemont, el Pleno prevé admitir a trámite los amparos de los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig contra la decisión del magistrado Pablo LLarena que rechazó aplicarles la amnistía al delito de malversación por el que están procesados.
Estos recursos suelen admitirse por unanimidad, pero fuentes jurídicas no descartan a EFE que en esta ocasión haya algún voto en contra.
En paralelo, el Pleno tiene previsto rechazar la medida cautelarísima instada por la defensa de Puigdemont para que suspenda la orden de detención nacional que sigue teniendo vigente por el 'procés' para, en su lugar, abrir una pieza de medidas cautelares para dar traslado de la misma a la Fiscalía y al resto de las partes.
Por otra parte, el tribunal aborda el recurso de las Cortes de Aragón y la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo, que serán rechazados pues se trata de "casos de pura aplicación de doctrina" a partir de la sentencia del TC de junio.
09:06 h
El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde este martes al decreto que endurecerá los criterios para crear nuevas universidades y que pretende evitar que proliferen centros privados de enseñanza superior que no cumplan con los estándares de excelencia.
Actualmente el sistema universitario español (SUE) está integrado por 96 universidades –50 públicas y 46 privadas– y el objetivo del Ejecutivo es que todas ellas cumplan con una serie de requisitos para proteger un modelo universitario que apueste por la docencia y la investigación.
Además, según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) basado en datos del Ministerio, desde la creación de la última universidad pública en 1998 el número de universidades privadas casi se ha triplicado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace seis meses la intención de frenar la creación de "chiringuitos" y reforzar las exigencias para garantizar que las universidades tengan proyectos de calidad y no sean "una máquina expendedora de títulos".
La norma ha sido flexibilizada durante su proceso de debate con las comunidades autónomas, tras recibir alegaciones de todos los agentes de la comunidad educativa y también tras los informes de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) o del Consejo de Estado.
09:05 h
El 19 % de los docentes de Secundaria en España planea abandonar la profesión en los próximos cinco años, un porcentaje inferior al del resto de países de la OCDE (27%) y de la UE (24%), una intención que es muy inferior entre los profesores más jóvenes.
Solo el 4 % de los docentes menores de 30 años muestran ese propósito (el 1% en Primaria), cifras muy por debajo de los promedios internacionales (20% en la OCDE y 15% en la UE), según concluye el Estudio Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje Talis 2024, promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La intención de abandono de la profesión se concentra en docentes mayores: 44 % en Secundaria y 49 % en Primaria, subraya el estudio en el que han participado 1.013 centros públicos, concertados y privados españoles.
Este informe publicado cada cinco años desde 2008 ha sido presentado en España por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y el responsable de Educación en la OCDE, Andreas Schleicher, quienes han asegurado que el mantenimiento de la disciplina en las aulas no es un factor de estrés en los docentes españoles que les conduzca a dejar la profesión.
09:01 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes la liberación inmediata de los rehenes israelíes y al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que detenga el "genocidio" contra el pueblo palestino y abra un corredor humanitario.
Así lo asegura en un mensaje que ha publicado en la red social X, en el que señala que hoy, 7 de octubre, en cuando se cumplen dos años de los "terribles atentados" perpetrados por Hamás, es un "buen día para reiterar su condena al terrorismo en todas sus formas".
Y también para pedir la liberación inmediata de los rehenes israelíes, además de exigir a Netanyahu que detenga el "genocidio" del pueblo palestino y abra un corredor humanitario, añade.
Para Sánchez, "el diálogo y la consolidación de los dos Estados son la única solución posible para poner fin al conflicto y lograr un futuro de paz".