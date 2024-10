Page dice que desconocía la propuesta sobre un centro de acogida en el aeropuerto de Ciudad Real

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que no conocía la propuesta del Gobierno de España para abrir un centro de acogida de emergencia de personas migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, pero ha rehusado hacer valoraciones hasta que no pase el Debate sobre el Estado de la Región que comienza este martes, según recoge EFE.

En declaraciones a los medios, minutos antes del debate, García-Page ha asegurado que "por supuesto" no conocía la propuesta del Gobierno, pero ha asegurado que "es el día de debatir con las diputadas y los diputados" y que "aunque sea por respeto, lo que tenga que hablar, debe ser en el Parlamento".

El aeropuerto de Ciudad Real podría acoger hasta 3.000 migrantes

Desde la ciudad, el alcalde, Francisco Cañizares, ha apuntado que el aeropuerto podría llegar a acoger hasta 3.000 migrantes. El alcalde, en declaraciones a los medios, ha asegurado que así lo han manifestado ya organizaciones no gubernamentales que no ven bien esta medida "ni por el sitio, ni por el volumen" de personas de las que se habla.

Cañizares, además, ha apuntado que la maquinaria de la empresa pública Tragsa ya está trabajando en el aeródromo y realizan explanaciones donde supuestamente se instalarían los barracones en los que se acogería a las personas inmigrantes.

Respecto a esto, el alcalde ciudarreño ha asegurado que su Ayuntamiento, como ya ha hecho la Junta de Comunidades, está "en contra radicalmente de la implantación en el Aeropuerto de Ciudad Real de un centro que es un auténtico campo de concentración para migrantes". "El lugar no reúne las mínimas condiciones humanitarias para atender a esas personas, y es un territorio que sin duda no está preparado para asumir lo que la gente que nos han comentado llegará", ha denunciado.

Además, ha recordado que el aeropuerto de Ciudad Real es un Proyecto de Singular Interés regional, aprobado por la Junta de Comunidades, donde "no aparece reflejado, ni por asomo, la posibilidad de instalar un centro de estas características". "No está preparado, no está aprobado para ello, y sería una irregularidad en toda regla que se instale a personas", ha dicho.

Trabajos sin licencia municipal

El alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Junta de Comunidades, que tampoco había sido informada acerca del propósito, van a iniciar todo tipo de acciones para frenar este proyecto y ha avanzado que el Consistorio ha activado "todos los servicios" para ver "qué está pasando allí"

Además, ha avanzado que el Ayuntamiento contempla también tomar medidas judiciales, puesto que las máquinas han empezado a actuar y el Consistorio no ha concedido "ningún tipo de licencia", independientemente de que esa actividad no está contemplada en el Proyecto de Singular Interés del aeropuerto. Esto, para el alacalde, supone haber actuado "con mala fe y el oscurantismo que está rodeando esta operación".

Cañizares ha confirmado que este lunes habló con el subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, sin que este le ofreciera ningún detalle de este proyecto, y también habló con el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, que le dio la información de la que disponía y le comentó que "tenían la misma sintonía" de que "no era un proyecto asumible ni para Ciudad Real ni para Castilla-La Mancha".

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha niega que ofreciera el aeropuerto

Por otro lado, en declaraciones a EFE, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha señalado que en la reunión que mantuvo el 1 de octubre la ministra de Migraciones, Elma Saiz, con las delegaciones del Gobierno, "ninguna delegación propuso nada", sino que fueron a "escuchar las líneas de actuación del Ministerio".

Estas mismas fuentes han precisado que en el encuentro no estuvo la delegada del Gobierno central en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, sino que la Delegación estuvo representada a través de un subdelegado. Además, han subrayado que "en ningún caso", se trasladó ningún acuerdo sobre el aeropuerto de Ciudad Real.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por su parte, han confirmado que el Gobierno central está valorando la posibilidad de abrir un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CEAD) de personas migrantes en el Aeropuerto de Ciudad Real, para atender de forma temporal a las personas llegadas a las costas del país.