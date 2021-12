Unidas Podemos, ERC y Más País presionan al PSOE para reducir la edad de votar a los 16

A los 16 años un joven puede trabajar, contraer matrimonio, emanciparse, mantener relaciones sexuales consentidas, abortar (cuando entre en vigor la reforma de la ley de Salud Sexual y Reproductiva) o conducir una moto de forma legal sin que un adulto le supervise. Pero no puede comprar tabaco ni alcohol, apostar, ir a la cárcel y tampoco votar. Este último punto es una de las reivindicaciones históricas de Podemos, compartida también por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ha puesto en valor con varias iniciativas en la Cámara Baja.

A estas formaciones se le ha unido esta semana Más País. La formación dirigida por Íñigo Errejón ha registrado una Proposición de Ley para potenciar el desarrollo de consultas ciudadanas, en las que podrían participar los jóvenes de 16 años. Con esas propuestas, las tres formaciones, que suman 50 escaños en el Congreso, buscan que los jóvenes se impliquen más en política y sus demandas se vean representadas. Fuentes de EH Bildu también trasladan a infoLibre su predisposición de apoyar esta prerrogativa. Con los abertzales, únicamente faltaría el apoyo del PSOE (y el de un parlamentario extra) para llegar a la mayoría absoluta.

"Nosotros hemos traído este tema al Congreso en tres ocasiones. El PSOE solo votó a favor una vez. Y porque estaba en la oposición", se lamentan en la dirección de ERC. "Albergamos serias dudas de que el PSOE apoye esta propuesta", añaden en Más País. En Unidas Podemos creen que habrá que "hacer fuerza" desde el Congreso, ya que no ven "muy predispuesto" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que este debate está recogido en el acuerdo de gobierno.

Lo que aparece en el documento pactado por el PSOE y la formación morada en enero de 2020 es que esta cuestión se abordará en el marco de la Comisión Constitucional del Congreso. “Abriremos el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años”, reza el texto.

Esa subcomisión fue constituida hace apenas unas semanas precisamente para estudiar cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), entre los que se incluyen la derogación del voto rogado, las listas cremallera, la proporcionalidad del sistema electoral o la prohibición de publicar encuestas durante los cinco días previos a las elecciones. La última reunión se ha producido este mismo miércoles a puerta cerrada.

Belarra: "No tenemos miedo a dar la voz a la juventud"

En la inauguración de una jornada de trabajo sobre la Estrategia Nacional de Juventud 2030 el pasado 11 de noviembre, la ministra Ione Belarra aseguró que reducir la edad para votar es una medida "excepcionalmente buena" para hacer "real" la participación de los jóvenes en política: "Es tal la que tiene convicción que tiene este Gobierno de que es imprescindible escuchar a la juventud y que participe en nuestra sociedad, que nos comprometimos a abrir el debate sobre el voto a los 16 años, que sin duda sería una medida excepcionalmente buena para que esa participación fuera real y efectiva", aseguró.

"Esta sociedad ha infantilizado a los jóvenes y les niega ser sujetos decisorios de su propio devenir vital y social por una cuestión electoralista y por intereses partidistas como en su día ocurría con el debate del sufragio femenino", fue la reflexión ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que también ocupa el cargo de secretaria general de Podemos. "Nosotras no tenemos miedo a dar voz a la juventud porque creemos firmemente en vuestra capacidad transformadora", zanjó.

Pese al compromiso de Belarra, este debate no ha llegado al seno del Gobierno, según confirman las fuentes consultadas por este medio. "Ione no puede dar todas las peleas", enfatizan. En el grupo parlamentario tampoco son especialmente optimistas. "Da igual que haya dos Consejos de Ministros a la semana que tres. Al final el tema legislativo lo seguirá marcando el PSOE", sintetiza un parlamentario. "Es un compromiso del acuerdo de gobierno", razona una tercera voz, que profetiza que sucederá "lo de siempre". "El PSOE al principio opondrá mucha resistencia pero acabará cediendo porque no le queda otra", resume.

La cuestión es si este cambio llegará antes de que acabe la legislatura, para que ya se aplique en los comicios generales del 2023 (siempre que no haya adelantos electorales de por medio). En este punto todas las fuentes admiten que será "difícil". "Lo que recoge el acuerdo de gobierno es el compromiso de abrir el debate, cosa que ya estamos haciendo en la subcomisión", alegan fuentes socialistas. "Nosotras queremos que esto salga para adelante, pero la verdad es que será complicado hacerlo esta legislatura", admiten los morados. Actualmente, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hay 857.000 jóvenes comprendidos entre esas edades.

¿En qué países se puede votar antes de los 18 años?

Antes de la Segunda Guerra Mundial la edad mínima para ir a votar eran los 21 de manera generalizada, un derecho del que únicamente podían hacer uso los hombres. Uno de los primeros países en romper con esa brecha de edad (que no de género) fue Checoslovaquia, que en el año 1946 lo redujo a los 20 años. No fue hasta las décadas de los sesenta y setenta cuando la mayoría de los Estados occidentales lo fijaron en los 18 años: Reino Unido fue el precursor en 1969 y Estados Unidos lo introdujo dos años más tarde, a ellos se les unió Canadá (1972), Alemania Occidental (1972), Australia (1974), Francia (1974) o Suecia (1974).

Actualmente los 18 son la edad mayoritaria a nivel mundial para comenzar a ejercer el derecho al voto, tal y como muestran los datos del ACE Electoral Knowledge Network. Sin embargo, hay también excepciones, especialmente en el continente americano: Argentina, Brasil, Ecuador, Cuba, Nicaragua establecen la edad mínima a los 16 años. A ellos se les suma Malta, Austria y Chipre, en Europa, mientras que Grecia establece el mínimo en 17 años.

Hay otros países europeos que permiten votar a los 16 años, aunque bajo ciertos requisitos: es el caso de Bosnia, Eslovenia, Serbia y Croacia, países en los que los menores pueden votar si tienen trabajo, mientras que en Hungría e Indonesia (Asia) pueden hacerlo únicamente si están casados. A nivel local hay otras excepciones como la de Alemania, Israel y Reino Unido (Escocia), que sí permiten hacerlo en comicios regionales.