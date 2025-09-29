Vox acusa a Feijóo de intentar copiar su discurso en materia de inmigración

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha acusado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de montar un "paripé" este fin de semana para "intentar copiar" el discurso de su partido en materia de inmigración, y ha afirmado que lo único que saben "gestionar" los populares es la "estafa a sus votantes". Informa EFE.

Fúster se ha expresado así, a propósito de las propuestas migratorias del PP, en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política de su partido, donde han constatado, según sus palabras, que el "bipartidismo está nervioso" por el ascenso de su formación política en las encuestas.

El dirigente de Vox se ha referido a las propuestas de Feijóo en materia de inmigración, entre ellas el visado por puntos, que ha rechazado, al defender que quieren que cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa un delito sea expulsado, que no haya reincidentes.

Ha dicho que están de acuerdo en que hay que hacer muchas cosas en materia migratoria, aunque ha advertido al líder del PP que "no basta con prometer".

"Prometer y, luego ya saben, después de lo prometido nada más... Eso es lo que siempre ha ocurrido con el PP", ha señalado Fúster, quien se ha mostrado convencido de que el endurecimiento del discurso de Feijóo en materia de inmigración se debe al ascenso de Vox en las encuestas.

Por otra parte, Fúster ha exigido a Feijóo que haga público ya el listado de "leyes sanchistas" que va a derogar si llega al Gobierno y ha recordado que se comprometió a que lo haría este mes de septiembre.

Preguntado sobre si les gusta más este Feijóo que el anterior, el portavoz de Vox ha respondido que a ellos les gustan "los partidos que no estafan a la gente" y los que "no tienen sentimiento patrimonial del mundo".

En este contexto, ha recordado a los populares que los votantes "no son de nadie" y que hay que esperar a las elecciones para ver qué fuerza le dan a cada uno".