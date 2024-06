Este candidato irlandés no celebró su victoria antes de las 23 horas: festejaba los resultados en las locales

“¿Pero no era que en Europa hasta las 23 horas no se podía dar ningún resultado? En Irlanda ya saben sus resultados!!!!” Con mensajes como este a las 21.30 horas de la noche del domingo 9 de junio, algunos contenidos acusan de “pucherazo” al Gobierno de España y a Indra. Añaden que, mientras en España no se dan a conocer los resultados hasta las 23 horas, en Irlanda ya estaban celebrándolos. Pero es un bulo, el contenido al que se refieren es por la victoria de un candidato en las elecciones locales de Irlanda. A las 10.00 horas del 10 de junio, Irlanda todavía no había publicado datos de las europeas.

“Lo del apagón electoral era para gestar el #PUCHERAZO. Vergonzoso que en Irlanda supieran los resultados al poco de cerrar las urnas mientras aquí Marlaska e INDRA disfrutaban de tres horas para cocinar los resultados”. Contenidos como este van acompañados de un vídeo en el que el candidato independiente Malachy Steenson celebra su victoria en las elecciones del distrito norte del centro de Dublín (capital de Irlanda).

Pero Steenson no celebra sus resultados en las elecciones al Parlamento Europeo, que tuvieron lugar entre el 6 y el 9 de junio. En Irlanda los comicios comunitarios coincidieron con elecciones locales, a las que se presentó Steenson. Irlanda votó el viernes en ambos comicios y los resultados se han ido conociendo durante el fin de semana. A las 10 de la mañana del 10 de junio, Irlanda todavía no había ofrecido resultados de las elecciones europeas, según la web del Parlamento Europeo.

Indra transmitirá los datos provisionales de las elecciones europeas pero no participará en el escrutinio Ver más

Como ha explicado Maldita.es, la UE cuenta con una normativa que indica que los resultados no se pueden conocer hasta que se hayan cerrado las urnas en el último país de la Unión Europea en votar, que era Italia a las 23 horas.

Por lo tanto, es un bulo que el candidato irlandés Malachy Steenson haya celebrado los resultados de las elecciones europeas, lo hace por su victoria en las elecciones locales celebradas el mismo día en Irlanda.

¿Te ha llegado un bulo? Verifica en el WhatsApp de Maldita.es en el +34 644229319