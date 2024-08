David Amor: "Es horrible cuando una persona está intentando contar un chiste que tú ya sabes"

Para David Amor, actor y humorista conocido por haber participado en El Club de la Comedia, Tu Cara Me Suena o por ser Tito en la serie Gym Tony (Salceda de Caselas, Pontevedra, 1980), el humor, como ha declarado ante el equipo de infoLibre, es una de las mejores soluciones para "apartarse un poco de la realidad", una realidad ensombrecida por diversas problemáticas que llenan a la sociedad de tristeza y frustación. Por esa misma razón, Amor considera que esta acción cómica es de "autoayuda" y sirve para no "amargarse" en exceso y poder ser capaces de "tomar las cosas" con un poco más de alegría.

Mucha gente opina que utilizar el humor para tratar situaciones catalogadas como serias o complicadas es inapropiado, pero para el artista vigués su uso lo considera "fundamental" y es una forma "inteligente tanto de relacionarse como de expresarse". Además, incide en que este tipo de "inteligencia" debería estar presente en todo tipo de temáticas, no está exento de cierta formalidad y es capaz de ayudar a "tener puntos de vista distintos" y "resolver situaciones complejas".

Otro tema totalmente distinto es reírse en circunstancias donde la comedia y el humor no son la mejor compañía y, aunque en muchas ocasiones se quiera evitar y aguantar de todas las formas posibles este acto donde se refleja la felicidad en su máximo esplendor, a veces va a ser misión imposible. Así lo relata a nivel anecdótico Amor cuando a su madre y a él les fue complicado contener la risa durante un funeral. "En el momento de la misa se pusieron a cantar canciones con las que yo muchas veces he hecho bromas y entonces empecé a mirar a mi madre y a cantar así por lo bajo. A ella le dio la risa y a mí también. Evidentemente, tratamos de contenernos porque no era el momento más adecuado", relata el comediante gallego.

infoLibre, en relación a reírse en el peor momento, también ha querido saber si David Amor es capaz de echar una risotada ante un chiste o situación donde, aunque sea la intención principal, la gracia brilla por su ausencia. El gallego ha explicado que si hay algo o una broma que no entiende, no se va a "reír por cortesía". Además, si él ya sabe por donde va lo que alguien le está contando, le va a parar los pies de manera inmediata. "Es bastante horrible cuando una persona está intentando contar un chiste que tú ya sabes", explica.

Actualmente, ¿hay límites dentro del humor? ¿Cuáles son para el showman gallego esas líneas que se recomienda no cruzar? A raíz de su respuesta, ha abierto el melón de si los medios son unos de los principales culpables de esta problemática: "Con las burradas que se están diciendo todos los días, empezando por los políticos; con la de amenazas de muerte que uno puede leer en redes sociales... Que sigáis preguntando esto, estáis contribuyendo a una mierda que no existe. Mucha culpa la tenéis los periodistas por crear esta bola de los límites del humor".

Aprovechando esta temporada estival, Amor también ha relatado que debido a ser autónomo, para él la palabra "vacaciones" no existe, pero sí ha querido recordar viejos tiempos y decir, con un cierto toque nostálgico, que las de la infancia eran las mejores. "¿Vacaciones? Soy autónomo, no conozco ese término. Pero, las de la infancia me imagino, recuerdo que estaba de vacaciones y eso siempre era felicidad y diversión. El río, no tener nada que hacer, pasear en pantalón corto por ahí al sol. Maravilla".

A continuación con el tema de la cultura y el ocio, el protagonista del Al Fresco de hoy ha confesado que para él una pieza, en este caso musical, que sería capaz de arrancar una sonrisa a cualquier persona es cualquiera de los discos del grupo musical argentino Les Luthiers. "Si esa persona no se ríe escuchando a Les Luthiers, esa persona está muerta seguramente". También ha apostillado que a nivel cinematográfico reivindica mucho los filmes de Esteso, Pajares y Ozores. "Una vez que quitas la paja, nunca mejor dicho al caso, creo que hay sketches maravillosos, súper bien escritos y magistralmente interpretados. Lo que hacía esta gente te aseguro que no es nada fácil de hacer y muy poca gente está a la altura de ellos".

Tras hablar del humor y su relación con distintos ámbitos culturales, como son el cine o la música, David Amor ha declarado que el humor y la política deberían ir de la mano porque "la política está representando a lo que somos como sociedad". Además, recalca que dentro de la sociedad actual "el humor está presente en el día a día. Es raro que una persona que no haga un mini chiste durante el día. Lo que pasa es que es verdad que le hemos atribuido así un aura rara a los políticos que creo que no les ayuda a resolver lo que tienen que resolver y no se les permite a veces comportarse como se comportaría cualquier persona normal y afrontar temas".

Para Amor, ¿cuál es el político con más sentido del humor? El actor y humorista gallego lo tiene claro. "Yo creo que de los más sería Gabriel Rufián, que utiliza una parte del humor que es el sarcasmo y la ironía".

Finalmente, el comediante ha explicado que no cree que haya un lugar con más humor que otro. Considera que "eso no existe" y que "el humor es la gente".