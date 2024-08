De Alcalá Norte a Los Planetas: por qué quiero un pisito en la 'calle Elfo' como 'Segundo premio'

La cultura nos alimenta todo el año, no solo en verano, pero como es ahora cuando (con suerte) tenemos más ratos desordenados que dedicarnos a nosotros mismos, es cuando podemos aprovechar para disfrutar de todo aquello que nos pasó por delante y no pudimos atrapar durante el resto del año. Buen momento para intentar ver aquella película, retomar aquella serie, prestar atención a cualquier cosa que en su momento nos llamó la atención pero de largo pasó.

Es por ello que la redacción de infoLibre aprovecha estas semanas de veranoLibre para recomendar a nuestros lectores diversas obras culturales con las que pasar un buen lapso, en absoluto rutinario, puede quizás que en solitario, aunque siempre perfectamente acompañado. Porque no hay soledad cuando uno se sumerge en cualquiera de los títulos que de primera mano nos aconseja Antonio Ruiz Valdivia poniendo sus títulos negro sobre blanco. Veamos.

Película: Segundo premio, de Isaki Lacuesta

Sin duda alguna, es la mejor película española en lo que va de año. Nadie se la puede perder. Magnética, 'zarandeadora' de sentimientos. Todavía se mantiene en algunas salas y está programada en varios cines de verano. Las interpretaciones de Daniel Ibáñez, Cristalino y Stéphanie Magnin son soberbias y están llenas de verdad. Tortura y amor al más estilo de Los Planetas y de Lorca. Y siempre en el fondo: Granada. Nada mejor que resguardarse del calor a los pies de Sierra Nevada y el Albaicín.

Disco: Alcalá Norte, de Alcalá Norte

Los veranos también son eternos viajes. Mucho volante. Carretera y manta. Y no se me ocurre nada mejor para poner en el coche que el disco de Alcalá Norte. Suena a pura huida del asfalto capitalino hacia las playas. No hay mala canción en todo este trabajo. Un grupo cañero, con buenas letras, con mucho mensaje. Todo muy de barrio y sonidos oscuros. Echa gasolina y ponte a gritar “quiero un pisito en la calle Elfo”.

Libro: Desplazar la luna, de Andrea Marcolongo

Un libro tan delicioso como devastador. Marcolongo nos cuenta cómo pasó una noche en el Museo de la Acrópolis en Atenas. Y nos abre las carnes recordando cómo fue el expolio de la joya de Grecia en manos de las élites británicas. Duele cada centímetro del cuerpo al rememorar cómo se destrozaron las esculturas del Partenón y se embarcaron hacia Londres. Nunca volverá a ver igual el Museo Británico. Y los griegos siguen esperando un acto de justicia histórica y cultural.

Serie: East side

La ocupación de los israelíes de Jerusalén Este apenas aparece en los medios de comunicación. Una presión desoladora dentro del conflicto y perfectamente diseñada por poderosos grupos de Israel. Esta serie que se puede ver en Filmin sirve para descubrir otra parte del conflicto y descubre un mundo de corrupción a ritmo de thriller basado en hechos reales. Con otra realidad por estudiar: el papel inmobiliario de la Iglesia ortodoxa griega.

Podcast: Deforme Semanal

No puede haber mejor plan bajo la sombrilla que escuchar este podcast. El humor, la ironía y la visión de Isa Calderon y de Lucía Lijtmaer te devoran. Y apenas te das cuenta de que ha pasado una hora de programa. No hay tema que se les resista. Entre risas se pueden decir verdades como puños. No se muerden la lengua. Se recomienda vivamente ir a verlas en directo cuando lo graban. Con mención especial a los temazos que suenan. Escuchen, sonrían y bailen. De eso va el verano, ¿no?