El humorista Xoxé A. Touriñán barre para casa: "El sentido del humor más brillante está en Galicia"

Se encuentra el mundo en un ciclo complicado, con las crisis humanitarias y los conflictos bélicos como principales (y funestos) protagonistas. Como consecuencia, es bastante lógico que se vea a la sociedad actual como triste y crispada, con una mezcla todavía de resentimiento heredado del confinamiento pandémico y una incertidumbre hacia un futuro quizás más desconcertante que nunca. Por esa misma razón, el actor y humorista gallego Xosé Antonio Touriñán (Carral, A Coruña, 1980), conocido por aparecer en la producción de Atresmedia Fariña o ser Nino en la serie Clanes, estrenada en Netflix el pasado mes de junio, defiende que el humor es capaz de combatir "cualquier tipo de guerra" por ser "una gran medicina contra el odio, la crispación y cualquier tipo de dolor físico o psicológico".

Es por todo ello que destaca el cómico como esencial que el público pase siempre un buen rato de evasión y se divierta con sus distintos shows. También justo por ello, considera que tener sentido del humor es un rasgo más que necesario para enfrentarse a las vicisitudes de la vida diaria, si bien admite a infoLibre que ahora mismo no sabe muy bien de qué se puede bromear y sobre qué no porque no termina de entender qué es eso de lo políticamente correcto: "Lo que fue demasiado lejos es nuestra falta de tolerancia, nuestra falta de sentido del humor. Creo que nos pasamos cuatro pueblos en ofendernos y en sentirnos molestos con ciertas cosas que no son para tanto".

El showman gallego asegura que dentro de su vida privada es "raro que bromee" porque se considera a sí mismo "un tipo callado y serio". "Solo bromeo con mis amigos y, si no, trabajando", asegura, al mismo tiempo que reconoce que donde más se suele reír es en la intimidad de su entorno familiar: "Me río mucho, sobre todo con mi hijo pequeño de diez años. Es un payaso y está todo el día intentando hacer que nos riamos todos”. Como anécdota, Touri, como le llama de manera cariñosa su gente más allegada, relata que durante la gira de su show Corentena, junto al actor y humorista David Perdomo, era habitual que rieran constantemente, lo cual resultó la mar de inspirador. "Hicimos una gira tan, tan, tan divertida que muchas veces me costaba trabajo parar de reírme", comenta.

En esta línea, admite también el actor coruñés que en no pocas ocasiones le ha costado aguantar la risa en lugares no precisamente apropiados, debido principalmente a que, a pesar de ser un tipo serio, le hacen gracia "cosas muy estúpidas". "Cuando estoy en grabaciones donde vamos mal de tiempo, que es lo habitual, es súper incómodo que te dé la risa en una de esas secuencias. Sobre todo cuando ves las caras de los compañeros, a los que no les hace nada de gracia lo que a ti sí”, destaca jocoso y, a su manera, resignado a su risueña suerte.

Puede que a Touri le den ganas de reírse con lo más insospechado en el momento más inoportuno pero, al mismo tiempo, se pone serio para aclarar que lo que nunca va a hacer es fingir una carcajada con algo que no le haga gracia. "Soy de las personas que no me río si algo no me hace gracia. Digo: 'Perdona, ¿me lo repites?; perdona, ¿volvemos a intentarlo? A ver si lo pillo'", explica.

¿Hay algún político que crea Touriñán que le parezca especialmente divertido? Tira para su tierra el gallego para responder a esta pregunta de infoLibre, escogiendo al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Me parece un tipo que tiene un sentido del humor excelente y magnífico", asegura, añadiendo que, a su juicio, los políticos "antiguos" parecían entender mejor esto de la comedia. "Hasta Fraga. No sé si lo tenía, pero me daba la sensación de que podía ser un tío que tenía mucho sentido del humor", apostilla.

Para finalizar, vuelve Touri a mirar a su propia tierra al afirmar, sin ningún tipo de duda, que Galicia presenta un humor único: "Esta manera nuestra de entender el humor, con la retranca, el doble sentido... Creo que nosotros somos el pueblo con el sentido del humor más brillante, más especial".