Daniel Basteiro: “En algún momento el PP tendrá que hacer su propia transición"

El director de infoLibre, Daniel Basteiro, (Vilalba, Lugo) ha pasado por diversos diarios desde que comenzara su carrera en La voz de Almería. Ha sido corresponsal en Bruselas durante cuatro años y en 2025 cumple un lustro a cargo de esta cabecera. Es partidario de subrayar el lado bueno ante un pesimismo en horas altas. Los actos en conmemoración de la democracia le parecen una buena oportunidad para celebrar los logros colectivos en España en estos cincuenta años, una mirada que también aplica a una Europa amenazada por el ascenso de la extrema derecha. Igualmente, propone recordar también el enorme papel jugado por la Unión Europea ante los últimos retos sanitarios o económicos.

Deriva alarmante del mundo

“En las últimas décadas, Europa fue capaz de salir de una guerra mundial, reconstruirse, crear un estado del bienestar, un continente en paz, prosperidad económica y sin guerras. También ha logrado hacer frente a las crisis económicas o a la de la pandemia del covid. Los servicios públicos que se han construido nos salvan, nos ayudan y nos protegen. Eso es lo que aquellos que nos dan motivos para ser pesimistas quieren atacar y destruir. Posiblemente hay muchos motivos para ser pesimista, pero es estéril. Es mucho más importante concentrarnos en reivindicar todo lo bueno que hay en nuestras sociedades, en la democracia, por más que a veces se vea amenazada, para construir un futuro mejor y más próspero. A todo el pesimismo, a todos los malos augurios hay que poner, creo, una sonrisa y hay que dar la batalla porque depende de nosotros”.

Crisis mundial de los medios de información

“Las redes sociales son demasiado importantes como para dejarlas exclusivamente al albur o en manos de lo privado, y no solo de lo privado sino de multimillonarios. Creo que lo público tiene que tener un papel tanto en su regulación como en la de los medios de comunicación. Regulación ya hay y cuando no la hay también es una elección.

No puede ser que lo que es delito en el mundo analógico campe a sus anchas en el mundo digital. No puede ser que se nos convenza de algo tan absurdo como que hay una gran censura en las redes sociales y por eso hay que eliminar a los verificadores. El punto de partida es la censura que perjudica a alguien. Y yo me pregunto: ¿a quién? Es decir ¿hay un problema de libertad de expresión en las redes sociales? Yo creo que no. El problema es el odio, es la falta de protección de las minorías, son los delitos que se cometen y que no se pueden perseguir”.

Los multimillonarios dueños de las redes sociales

“Hay multimillonarios que se sienten víctimas, se sienten censurados y lo pregonan desde sus redes sociales con millones de usuarios, desde programas de televisión de máxima audiencia o desde el mismo Despacho Oval. Es el mundo al revés. Son aquellos multimillonarios poderosos, presidentes de gobierno como volverá a serlo Donald Trump, los que denuncian una censura. ¿No será al revés? ¿No será que son estos multimillonarios son los que tratan de restringir nuestras libertades, los que dicen que los inmigrantes se comen las mascotas, los que dicen que el feminismo ha ido demasiado lejos y que ya nos estamos pasando con la igualdad, los que hablan de una cultura woke y están en contra de la inclusión o de los derechos LGTBI? Mark Zuckerberg está haciendo ahora la pelota a Trump, que va a tener el poder regulador y legsilativo. Él está protegiendo su negocio, y las víctimas de su negocio somos todos los demás”.

Los tentáculos de Elon Musk

“Elon Musk va a ocupar un despacho en el gobierno de los Estados Unidos que pondrá al servicio de sus negocios. Está con Alternativa por Alemania, fuerza de ultraderecha fundada por nostálgicos del nazismo. Yo estoy en lo contrario. Ataca a Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, con un montón de invenciones sobre unos casos de abuso que han logrado el reproche de toda la clase política, de todas las asociaciones judiciales, de derechos humanos y de libertad de expresión. Yo estoy con ellos y no con Musk. Estoy con el presidente Macron cuando habla de una internacional reaccionaria liderada por personas con mucho poder o con el presidente Pedro Sánchez cuando dice, como esta semana, algo muy similar. Musk no engaña a nadie, se posiciona todos los días. Ha convertido X, antes Twitter, en un absoluto estercolero. Los demócratas (esto no va de ser de izquierdas o de derechas) los que creamos en el sistema y en un conjunto de libertades y derechos, tenemos que estar frente a Musk”.

Alternativas fiables en la información

“Cómo gestionan nuestros políticos la información tiene que ser algo determinante en la manera de que en que ejerzamos nuestro voto. La información es más importante que nunca. Por eso hay que apostar por esos medios que informan con hechos, que son prudentes, que a veces no son lo más espectacular, adrenalínico, excitante, o que no excitan las bajas pasiones o el estómago, pero que te informan de lo que es importante, que te dicen lo que es verdad, que no son condenados por los tribunales por mala praxis, por mentir, por faltar al derecho al honor. Es lo que intentamos hacer en infoLibre y en otros muchos medios de comunicación de toda ideología. Es imprescindible que mantengamos unos medios fuertes que superen el descrédito al que ellos mismos se sometieron buscando el clic por el clic. Si la ciudadanía está convencida de que la información que recibe debe ser buena porque puede salvar potencialmente hasta su propia vida, tiene que comprometerse, apoyar a esos medios buenos y no ser meros espectadores”.

Conmemoración del comienzo de la democracia

“Vivimos un intento de acoso y derribo al gobierno. Es obvio. Por todas las vías posibles. Falseando datos económicos, buscando en los entornos familiares de los principales políticos o, por supuesto, con un asunto como la memoria democrática. La derecha no ha apoyado ninguna ley de memoria democrática. Vox reivindica la dictadura. El Partido Popular se pone muy incómodo, a veces hasta rabioso, cuando le mencionan el asunto de Franco. No sé en qué momento el Partido Popular va a hacer su propia transición. Por otra parte, hay encuestas que dicen que uno de cada cinco hombres de entre 18 y 26 años prefieren un régimen autoritario. Yo creo que sí se necesita memoria democrática. Es el momento de reivindicarla cuando alrededor se restringen derechos. Y, ojo, que la historia no es lineal. No se conmemora la muerte de Franco, de ningún ser humano. Pero fue un segundo después cuando empezaron los 50 mejores años de nuestra historia. La transición es, evidentemente, un tránsito entre una dictadura y una democracia. La Constitución de 1978 no es un hito que cayó del cielo. Se trabajó desde mucho antes”.

Bomba de humo para tapar el fraude de González Amador

“Es un ejemplo de cortina de humo de libro. Tenemos a una persona que presuntamente cometió unos delitos, que se confiesa defraudador y ofrece un pacto a la Fiscalía, feliz de reconocer sus faltas a cambio de que rebajen las posibles penas de prisión y no tener que ingresar en la cárcel. Y al saberse comienza una operación para proteger a la soldado Ayuso que utiliza fondos públicos (porque Miguel Ángel Rodríguez es un empleado público pagado por todas las madrileñas y madrileños). Ayuso y su mano derecha han salido en defensa de ese humilde y anónimo trabajador autónomo que lo que está haciendo, por otra parte, es perseguir a un montón de periodistas y convertirse en una máquina de emitir querellas. Es el mundo al revés. Aquel que la ha hecho, que reconoce que la ha hecho, que utiliza a un servidor público para mentir, es el que está poniendo en jaque a nada más y nada menos que el fiscal general del Estado. Sin un solo indicio. Creo que el interés está claro”.

Ramificaciones en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso

“Una de las piezas de este caso son los tratos con Quirón, un grupo privado que se está haciendo de oro con el dinero de todos los madrileños y madrileñas, con su salud. Estados Unidos nos parece una realidad muy lejana, un país de ese conocido como primer mundo, donde si no tienes dinero no puedes tratarte una enfermedad grave. La Comunidad de Madrid va hacia ese modelo, primero de privatización de lo público pagado con dinero público. Y en algún momento llegará la externalización completa. Lo sabe muy bien González Amador porque se hizo de oro durante la pandemia, multiplicando los ingresos que había tenido los ejercicios previos. De momento, la principal causa es por fraude fiscal en dos ejercicios, pero también por falsedad documental. Por crear facturas falsas y empresas pantalla para mentir, para no pagar impuestos a pesar de que se estaban forrando en plena pandemia con contratos que tienen que ver con la sanidad. No es simplemente una cuestión técnica, es un modus operandi, es toda una tradición, no es un modelo de gestión de lo público sino un modelo de codicia”.

Toma de posesión de Maduro

“Es una pésima noticia que Maduro se vaya a mantener en el poder tras unas elecciones bajo sospecha, no verificadas, en las que la oposición ha enseñado actas electorales. Instituciones internacionales como el Centro Carter, que lleva décadas verificando procesos electorales y democráticos, ha dicho que no han sido limpias. Los principales miembros de la oposición son perseguidos, hasta el punto de que el principal candidato ha tenido que exiliarse en España. Tantos y tantos venezolanos y venezolanas han tenido que salir del país, muchos son nuestros vecinos, parejas, amigos, compañeros de trabajo. Igual que nadie niega que el chavismo tiene varias caras, también con una mejora clara de las condiciones de vida de los de los venezolanos más desfavorecidos, sabemos que ese sistema ha involucionado y se ha degradado. Y en paralelo ha habido un atrincheramiento del poder, unos fines diferentes, unos intereses particulares y una falta de democracia y de garantías que yo creo que debería hacer reflexionar más seriamente a la comunidad internacional”.

Reducción de la jornada laboral

“Mi vaticinio es que se llevará a término la reducción de la jornada laboral. Es buena idea, para empezar. Está comprobado que, a partir de un número determinado de horas, la productividad no solo no se mantiene ni sube, sino que decae. Porque nuestra capacidad para trabajar es limitada y porque cada vez más valoramos nuestro ocio, la cultura, estar con los nuestros, hacer deporte. Socialmente es un debate que no tiene mucha discusión. Económicamente hay literatura académica que nos dice que rebajar un poco la jornada laboral puede incluso aumentar la productividad. Es algo que este gobierno progresista puede enarbolar y reivindicar como una razón de ser. Están para mejorar la calidad del trabajo en este país, con más pensiones, más salario mínimo, más derechos para colectivos como los de los riders, menos jornada laboral. Imaginemos qué hubiera hecho la derecha en estos años con todas estas cuestiones. Eso sí, la izquierda nos tiene acostumbrados a cierto suspense”.

A la izquierda del PSOE

“La izquierda a la izquierda del PSOE no está haciendo sus deberes. Parte de los motivos de que tengamos hoy un gobierno de coalición progresista es que ese espacio concurrió junto a las elecciones generales. Sumar y Podemos fueron juntos. Si no, hoy gobernaría probablemente el Partido Popular en coalición con Vox. Falta concertación, armonía o aceptación mutua para compartir una marca, una plataforma o espacio y no ser penalizados por la ley electoral. Falta una organización, sobre todo del espacio de Sumar. Yolanda Díaz dimitió como líder del movimiento, que es uno de los partidos de ese espacio, y Sumar no hace otra cosa que caer en las encuestas y es ahora mismo el partido que peor desempeño está teniendo. Evidentemente, asuntos como el de Íñigo Errejón no ayudan nada, pero como no se organice la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, da igual lo fuerte que esté el PSOE, creo que será muy difícil revalidar un gobierno progresista”.

Renovación de liderazgos territoriales en el PSOE

“Tiene pinta de que el PSOE quiere ganar las elecciones municipales y autonómicas. No me parece un escándalo. Si Juan Espadas tiene dificultades para desarrollar su oposición en Andalucía a Juanma Moreno Bonilla, si Tudanca lleva diez años frente a la secretaría general del PSOE en Castilla y León y no puede arrebatar el gobierno a Mañueco, creo que el Partido Socialista hace bien en hacer sus deberes, en renovar sus liderazgos. Porque en España hay diecisiete comunidades autónomas y once están presididas por el Partido Popular, que gobierna en otra con Coalición Canaria en coalición. El PSOE necesita recuperar poder territorial. Me parece normal que se renueve ahora, este año, que en teoría no hay elecciones en el calendario para patearse pueblo a pueblo, para conocer a las vecinas y vecinos, sus preocupaciones para consolidar liderazgos que, llegado el caso, puedan darle la vuelta a la tortilla y hacer que de once a cuatro pasen a ser cuatro a once”.