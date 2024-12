Daniel Bernabé: “En el caso del novio de Ayuso, creo que hay mucho más que un fraude fiscal”

Para el escritor y periodista Daniel Bernabé (Madrid,1980), todo lo que rodea el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tiene importantes derivaciones que faltan por investigar y por sacar a la luz. Considera que el fraude fiscal es sólo la punta del iceberg que puede esconder tramas económicas vinculadas a las fortunas que se dedican a favorecer la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Asimismo, muestra su preocupación ante la posición tomada por una parte del Poder Judicial que se ha autoproclamado como “el freno de seguridad de este país secular”.

Casos judiciales en la política

“Es uno de los temas más preocupantes ahora mismo. Construir una Justicia que funcione razonablemente bien es muy difícil en un país. Se ve en muchos lugares en vías de desarrollo., pero en España, en general, la Justicia funciona. Tiene problemas específicos como la lentitud o los sesgos de entrada en la carrera, pero ahora hemos entrado en otra etapa. Lo comenté hace dos o tres años en infoLibre y había quien lo consideraba demasiado dramático. Dije que parte del Poder Judicial se estaba constituyendo en una tercera cámara, en la Cámara de los Lores, que se creía con la capacidad censurar las acciones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Algo así como si los jueces fueran parte de una determinada España sacrosanta que tiene que velar por el resto. Bajo su consideración, este país dice y hace cosas que no debería hacer. Y esos jueces se perciben a sí mismos como el freno de seguridad de ese país secular”.

Subtexto de las declaraciones de Eloy Velasco

“Todo el mundo se ha quedado, como es normal, con las declaraciones enormemente clasistas que hizo contra Irene Montero. Pero Velasco también vino a decir que el PSOE no había ganado las elecciones y que tiene menos legitimidad que si las hubiera ganado. Eso es completamente incierto. La legitimidad no te la da quedar el primero. Te la da el conseguir en el Congreso los votos para la investidura. El señor Velasco lo sabe, pero al decirlo nos muestra la forma que tienen ellos mismos de percibirse: este no es un gobierno legítimo y tenemos que venir nosotros a poner orden. Este pensamiento muestra lo profundamente antidemocráticos que son algunos de estos jueces de los altos tribunales, y es algo muy preocupante que se viene a sumar a todo un escenario donde gente del poder mediático, del poder económico y por supuesto, de la derecha política, actúan en conjunción para no respetar el resultado del 23 J. Este es el gran problema que tenemos”.

Registros al fiscal general del Estado

“Podemos denominar a esta serie de investigaciones en torno al fiscal general del Estado, con una palabra técnica que se llama choteo. Se están choteando de todos nosotros y especialmente de García Ortiz, al que parece que quieren hacer pasar por debajo del futbolín. De todas las filtraciones que hay se ponen a investigar la que afecta a la pareja de Ayuso. Y resulta que se ha filtrado ya todo lo que tiene que ver con la investigación de esa filtración. Hombre, esto es choteo. Parece que lo que viene a decir es: mira, es nuestro país y nosotros hacemos lo que queremos. Lo importante es no dejarse conducir por las maniobras de Miguel Ángel Rodríguez y si hubo una filtración de la Fiscalía. A mí me interesa relativamente poco en relación con la realidad de este caso”.

Las operaciones de Alberto González Amador con Quirón Prevención

“He comentado en infoLibre, en artículos que he sacado relacionados con el caso de la pareja de Ayuso, que la cuestión va mucho más allá del fraude fiscal. Éste, aun siendo grave, González Amador se lo podía haber quitado de encima diciendo que le habían asesorado mal. Lo que se suele decir en este tipo de delitos. Sin embargo, esta gente entró en pánico y eso me llamó mucho la atención. Creo que hay mucho más que un fraude fiscal. Como explicaba en ese artículo, hay una serie de operaciones continuadas, una coincidencia societaria de años entre González Amador y Fernando Camino, un directivo o presidente de la empresa Quirón Prevención, una empresa que tiene multitud de contratos públicos de la Comunidad de Madrid. Y estas dos personas, González, Amador y Fernando Camino, han tenido una coincidencia societaria de años, donde ha habido operaciones en las que ellos se han llevado gran cantidad de dinero por venta y compra de material sanitario”.

La evasión fiscal de la pareja de Ayuso como punta del iceberg

“Esta es una operación de 40 y pico millones de euros sobre la que González Amador se lleva 2 millones y sobre la que hace el fraude fiscal de 350.000. Me llama la atención que alguien que gana 2 millones por dos llamadas de teléfono encima defraude a Hacienda. Resulta que unos meses después González Amador le compra a la mujer de Fernando Camino por medio millón de euros una empresa que solo valía 30.000. Esto indica un flujo de ese dinero como puente a otro lado. En operaciones que ha tenido con Quirón se ha involucrado una tercera empresa, un servicio de análisis que realizó un trabajo por un valor de unos 200.000 €. González Amador cobró a Quirón un millón. Un beneficio de 800.000. ¿Quirón regala el dinero? Creo que esto golpea de lleno a la privatización sanitaria encubierta que se está produciendo en la Comunidad de Madrid. Por eso se han puesto tan nerviosos con este caso. La cuestión del fraude fiscal es la punta del iceberg que tapa todo lo que hay debajo”.

El PSOE tras su congreso

“El Congreso ha constatado que los partidos, aparte de su dinámica interna, se ven muy influenciados por los acontecimientos externos. Ha habido dos. Por una parte, el PSOE está abandonando progresivamente las tesis socio liberales con las que empezó este siglo. Se ven destellos socialdemócratas, cosa que me parece buena noticia. Tiene que constatarse en la práctica. Sánchez ha anunciado una empresa estatal de la vivienda que opere desde la administración central, pero tiene que ponerse en marcha y obtener resultados constatables. Esa sería una buena noticia. El otro fenómeno es que el PSOE ha celebrado el Congreso bajo asedio. Sentían que las maniobras de la derecha judicial y política han cohesionado al partido. Se centran más en una cierta épica de resistencia. Pero tiene un lado negativo, había una cierta mitomanía en torno a Sánchez. Hay que tener cuidado con ciertas adoraciones a figuras individuales”.

Momento interno de Sumar

“Sumar está en un momento de inacción, afectado evidentemente por casos como el de Errejón. El intento de Yolanda Díaz de conformar dos cosas a la vez, un partido propio, que es el movimiento Sumar y una coalición, ha llevado a un grupo parlamentario que está en un momento de paralización. No se ve que vaya hacia ninguna parte. Dentro de esos partidos que forman el grupo parlamentario, el que más se ha destacado estos meses ha sido Izquierda Unida con la aparición de Antonio Maíllo. El dirigente andaluz ha vuelto a la política para dar un perfil más propio a Izquierda Unida en un momento en que va a hacer falta inteligencia política, mano izquierda, saber coser las diferentes sensibilidades de este espacio. Sumar tiene que buscar una definición propia, diferente al del PSOE, pero necesaria y útil para la gobernabilidad del país”.

Momento de Yolanda Díaz

“A mí siempre me ha extrañado que la buena labor —y en eso, creo que hay consenso— de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo no se parezca a la que está haciendo en su espacio político, en Sumar. Había una gran disparidad entre lo que Yolanda Díaz era como ministra de Trabajo y lo que Yolanda Díaz ha sido luego como candidata de Sumar. Incluso la forma de expresarse que tenía Díaz como ministra de Trabajo cuando tenía sus intervenciones en el Congreso, era mucho más tajante, se la veía mucho más segura. Ahora está inmersa en el intento de aprobación de la rebaja de horas de trabajo. Puede ser una medida importante, pero comparada con la reforma laboral o el tema del SMI, es menos llamativo. La rebaja de horas en un momento donde sobre todo lo que se necesitan son sueldos más altos no sé hasta qué punto va a ser una medida que consiga movilizar simpatías hacia su lado”.

Espacio a la izquierda del PSOE

“Hay que tener en cuenta el factor Podemos. Si hubiera posibilidades de renovar el gobierno podrían llegar a algún tipo de pacto, pero yo soy de los que creo que Podemos va a optar por tirar por separado. Creo que ellos han hecho una lectura a largo plazo que viene a decir que tarde o temprano en España van a gobernar PP y Vox y que ellos van a heredar esas ruinas y a constituirse como la única resistencia de izquierdas hacia el gobierno de la derecha con la ultraderecha. Sobre todo, desde septiembre Belarra y Montero no pierden oportunidad para declarar que el PSOE es igual al PP, que para tener este gobierno nos da igual tener el gobierno de la derecha. Es un mensaje constante acompañado, además, de una apelación a la radicalidad escenográfica que no lleva a ninguna parte pero que para determinado público de izquierdas queda aparente. La cuestión es que creo que es malo para el país”.

La desinformación como riesgo de las democracias

Martín Pallín: “Estamos ante un golpe de Estado judicial permanente” Ver más

“Esta vez Trump no ha ganado las elecciones como una excentricidad del sistema, sino con un plan y una serie de individuos con mucho poder, mucho dinero y sobre todo con capacidad y herramientas para adulterar la opinión pública. Nuestras sociedades se están viendo enormemente afectadas por algo que podríamos denominar el golpe tecnológico. Afecta al corazón de lo que tiene que ser una democracia, que es que los ciudadanos tengan un criterio mínimo para entenderse, unos elementos comunes sobre los que discutir. Y creo que directamente eso se ha vaporizado. Ahora mismo tenemos capas sociales que directamente tienen una percepción sobre la realidad completamente alterada. Y esto tiene que ver, sobre todo, con la capacidad de intoxicación que los millonarios tecnológicos tienen a través de sus redes sociales”.

Defensa ante la manipulación

“Vivimos en una sociedad en la que se va a escuchar a quien piense como los dueños de los algoritmos, y eso es terrible. En las últimas semanas hemos visto cierta pista de por dónde se debería salir de esto. La ha dado el ministro Óscar Puente con la dana de Valencia. Ha habido un intento inducido por la extrema derecha de fomentar el caos. Se llegó a decir que España era un Estado fallido. Este tipo de barbaridades quedan impunes. Pero no podemos únicamente quejarnos de la manipulación, ni pensar que denunciándola se va a arreglar. Cuando las personas entran en esas dinámicas tóxicas en las redes sociales reaccionan de manera hostil cuando se les muestra que lo que dicen no es cierto. Puente no ha entrado en esa dinámica. Se ha puesto a demostrar que la democracia es útil, que tiene efectos reales. Y sin tener que legislar, algo difícil ahora. Se ha puesto a ejecutar presupuesto, hacer obra pública. Por ahí podría ir la nueva empresa estatal del alquiler. Y a eso habría que sumar un acompañamiento cultural que haga sentirse al ciudadano medio otra vez como parte importante de la vida de su país”.

Situación de las fuerzas de derechas

“Feijóo, como todas las derechas europeas, está expuesto a la competencia de una ultraderecha que no tiene reglas y eso le puede llevar a algunas equivocaciones. Por otro lado, en Europa ya no estamos en la etapa neoliberal, estamos en otra cosa que todavía no sabemos qué es. El Estado ha intervenido de manera decisiva y exitosa desde la crisis del 2020 en adelante, y eso ha dejado a las derechas fuera de juego. Y como no sabemos cuál es su plan, han optado por el incendio. Además, Feijóo llegó después de que el anterior líder fuera eliminado en un golpe palaciego por denunciar las prácticas inmorales del hermano de Ayuso. Ayuso es el personaje clave de la derecha en este país, me atrevería a decir que es mucho más inquietante que Vox. A Vox se le ve venir. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso es la destilación más evidente de la derecha populista capaz de tener a su alrededor toda una arquitectura de poder. Es la líder de un movimiento de involución reaccionaria en España y la líder política de este país que más debería preocupar a cualquier demócrata”.