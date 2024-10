Manuel Rico: “En España no hay ninguna familia con el currículum de la de Ayuso”

Manuel Rico (1967, El Bierzo) ha trabajado en diversos medios de comunicación. Licenciado en periodismo y graduado en derecho, cursó un máster en Comunicación en la universidad de Misuri-Columbia, en Estados Unidos. Es uno de los fundadores de infoLibre, periódico del cual fue su primer director. Ha centrado sus últimas investigaciones en lo sucedido en las residencias durante la pandemia del covid. A ello ha dedicado su libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias. Esta entrevista se realizó antes del estallido del caso de Iñigo Errejón, las denuncias de agresión y acoso sexual al diputado de Sumar y su abandono de la política. Rico ha hecho unas reflexiones posteriores al respecto, con las que comienza esta pieza.

El ‘caso Errejón’

“Las acusaciones señalan delitos y comportamientos execrables, y un ejemplo más de lo extendido que sigue el machismo en nuestra sociedad. La carta de dimisión ha sido repulsiva. No hay en el enrevesado texto ni una petición de perdón, ni una palabra de empatía con las víctimas. Es, en realidad, una carta de exculpación. Si se confirman las acusaciones hablamos de un patrón de comportamiento. Es increíble que alguien piense, por mucho poder que tenga, que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Sumar y Más Madrid deben dar explicaciones muy claras sobre qué sabían de este asunto y desde cuándo. Y, obviamente, asumir las responsabilidades correspondientes. Cualquier persona que haya actuado como encubridora de la actuación de Errejón debe dimitir inmediatamente de todos sus cargos”.

Golpe a la izquierda

“Es evidente que un escándalo así afecta a la credibilidad del discurso de la izquierda, ya que deja al desnudo la hipocresía de quien ha sido uno de sus principales dirigentes en la última década. Por un lado, es cierto que una cosa es el discurso y otra las personas que lo defienden. A mí los valores de izquierda me parecen mejores, pero yo conozco individuos de izquierdas que son unos miserables. Por otro lado, cuando esas personas son además personajes públicos como Errejón, esa separación entre "la persona y el personaje" esconde una hipocresía especialmente insufrible. Y si la hipocresía se produce en un ámbito que es una de las banderas del partido en el que militas, como es en este caso la lucha contra el machismo, pues peor aún”.

Ayuso en el caso de su pareja

“En lo que afecta a la presidenta madrileña, lo que tiene que explicar con todo detalle es en qué medida ella se ha beneficiado del pelotazo de dos millones de euros de su pareja con las mascarillas en lo peor de la crisis del covid y del presunto fraude fiscal. Hay que ser muy prudentes, lógicamente, porque primero tenemos que escuchar las explicaciones de la presidenta, aunque es verdad que su currículum dando explicaciones no es el más favorable. Recordemos que cuando salta el escándalo del presunto fraude fiscal de su pareja, ella lo que intenta explicar a los ciudadanos es que no es su pareja quien le debe dinero a Hacienda, sino que es Hacienda quien le debe a él”.

Sucesión de escándalos familiares de Ayuso

“Yo sostengo que desde luego en España no hay ninguna familia con un currículum como este. Quiero decir que, a partir de una persona que ejerce una actividad política importante, esa persona se haya apropiado de un piso que durante ocho años una entidad financiera pudo reclamar y no lo hizo. Que tenga un hermano que se ha lucrado con comisiones, contratando con su gobierno, y que tenga una pareja que también se ha lucrado con comisiones. Estoy hablando de hechos, no estoy entrando en el terreno de presunta responsabilidad penal. No creo que en la Unión Europea haya ningún caso como la familia Ayuso y los comisionistas”.

Fortuna judicial de los casos de Ayuso

“En el tema de las residencias, la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, cuando hizo el informe anual correspondiente al año 2020, mintió con descaro sobre hechos ocurridos en las residencias, no porque lo diga yo, lo que puso en su informe anual contradice frontalmente los datos y los documentos del propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Esto es algo increíble, pero ahí está el informe de la Fiscal Superior y ahí están los documentos del Gobierno de la Comunidad de Madrid para demostrarlo. En el caso del piso del que se apropió hubo un decreto de la número dos de Anticorrupción archivando el asunto, también con elementos falsos. La comisión del hermano se investigó por la Fiscalía Anticorrupción y se entendió que no había existido ningún delito. Una investigación, digamos, laxa”.

Doble rasero judicial

“No se ha dado en estas investigaciones el espíritu del juez Peinado de: “Vamos a investigar todo lo que le ocurrió a la señora Begoña Gómez desde que su marido es presidente de gobierno”. A lo mejor es bueno no encontrarlo, lo que llama la atención es el doble rasero. A ver cómo acaba el asunto de la pareja de Ayuso. La Agencia Tributaria se reunió 17 veces con él antes de denunciar más que muchos grupos de amigos en años. No le ocurre al común de los mortales. Esperanza Aguirre tenía un ojo único para nombrar como personas de confianza a delincuentes o presuntos delincuentes. Su sucesor, Ignacio González, protagonizó de uno de los mayores casos de corrupción. La siguiente, Cifuentes, tuvo que dimitir por el escándalo del máster. Tremendo. Con Ayuso y los comisionistas se está perfeccionando el método”.

Nueva denuncia por las residencias de Madrid durante el Covid

“Es una denuncia sobre 115 residentes con elementos novedosos. El homicidio y omisión del deber de socorro no pudo demostrar una causa efecto rotunda como para procesar. La nueva denuncia plantea investigar los hechos desde el punto de vista de la discriminación. En el Código Penal, el artículo 511 considera delictiva la denegación discriminatoria de un servicio público, en este caso la sanidad. El argumento de los familiares es que se les ha denegado la sanidad por el simple hecho de ser personas dependientes o enfermas que vivían en residencias. Aportan decenas de documentos, buena parte novedosos y del propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Demuestran que en todo momento se conocía la situación en las 475 residencias de la Comunidad, pues se enviaban informes detallados diarios a la Consejería de Sanidad”.

Discriminación a las residencias públicas

“Aún más grave y discriminatorio fue que se les excluyó de las medidas para ayudar a personas enfermas en esos primeros meses de la pandemia. El protocolo de la vergüenza impidió el traslado a los hospitales públicos de miles de residentes. Pero la no medicalización de las residencias fue realmente incluso más grave que el protocolo. Madrid tenía a su disposición 600 médicos y 800 enfermeras al cerrar las urgencias de Atención primaria. Morían cientos de personas al día en las residencias y la Comunidad decide no enviarles a ese personal y mandarlo a Ifema. Después de cuatro años y medio, no lo han explicado. Durante las seis semanas que estuvo abierto el Hospital Milagro, como lo llamaron en una gran operación de propaganda, fallecieron en residencias más de 5.000 personas sin atención hospitalaria”.

Investigación del Parlamento Europeo

“En el Parlamento Europeo el Partido Popular lleva tiempo intentando que no se investigue lo ocurrido en las residencias, como pide una iniciativa de Marea de Residencias. Si, como dice el PP, la gestión de las residencias por parte de Ayuso fue modélica, y si, como repitieron falsamente durante un par de años, el principal responsable era Pablo Iglesias ¿por qué no quieren que se investigue? Pero tampoco se ha investigado en Cataluña, donde gobernaban los independentistas y lo ocurrido fue otro verdadero escándalo, con más de 2.700 personas que no fueron derivadas a hospitales. No se ha creado una comisión de investigación en Castilla-La Mancha, que tiene unos datos tremendos de la primera ola y donde gobernaba el PSOE. Y no se ha creado en Castilla y León, donde gobernaba el PP y ocurrió lo mismo”.

¿Funciona la estrategia Ayuso?

“Desde el punto de vista de la mera comunicación y de los resultados electorales, es evidente que la estrategia que ha seguido durante estos cuatro años y medio Isabel Díaz Ayuso de confrontar con Pedro Sánchez y aparecer como su principal adversaria ha sido exitosa. En los escándalos ella se presenta siempre como víctima. Y es evidente también que una parte de la sociedad madrileña está dispuesta a creer ese discurso. Habrá sido Pedro Sánchez el que obligó a su pareja a cometer fraude fiscal, entiéndase la ironía. Pero contribuye mucho a ese éxito tener un aparato mediático y una serie de medios de intoxicación y propaganda que están dispuestos a vender, transmitir y difundir todos los mensajes que le llegan desde el aparato de intoxicación creado por Ayuso”.

Las residencias en pandemia en otras comunidades

“En Madrid, sobre todo, pero también en Cataluña, Castilla y León y Castilla La Mancha fallecieron muchas personas en residencias sin atención, sin que se medicalizaran y sin ser derivados a un hospital. Por tanto, sin recibir la prestación sanitaria a la que tenían derecho. Estas cuatro comunidades concentraron el 75% de fallecimientos en residencias en la primera ola, lo que habría exigido una investigación en el Congreso que no se ha hecho. Y ahí soy crítico con el gobierno central. En Madrid hay elementos agravantes, como que el Gobierno de la comunidad tuviese a su disposición más de 1.400 médicos y enfermeros para medicalizar las residencias y no lo hiciesen. Se desatendieron resoluciones judiciales para medicalizar residencias en Leganés y Alcorcón y se permitió traslado a hospitales solo a residentes con seguro privado”.

Los medios informativos ante el asunto de las residencias

“La última denuncia de familiares de residentes en la Comunidad de Madrid ha recibido el tratamiento que merecía en diversos medios de comunicación. Uno no se debe cansar de investigar, porque eso es el periodismo. Una profesión muy bonita, dura a veces, pero sencilla de entender. Lo único que tenemos que hacer es valorar si un hecho es cierto y relevante para la comunidad. Me alegro de que después de cuatro años y medio haya medios que no se han cansado de investigar y de contar hechos tan graves y que lo siguen haciendo [Aquí el dosier de la investigación de infoLibre sobre las residencias]. Y luego hay otros que no son medios periodísticos, aunque tengan esa apariencia. Los medios de intoxicación y propaganda lo único que han hecho desde el principio ha sido ocultar cualquier tipo de responsabilidad del poder político que Ayuso en el caso de Madrid”.

Situación después de la pandemia

“El lema de 'saldremos mejores' se ha demostrado que no es cierto. En las residencias en este momento no solo es que haya un déficit de enfermeras tremendo, es que faltan gerocultoras en muchas residencias en España. La situación que se vive en cuanto a personal es grave. La sanidad pública llevaba años de deterioro antes de la pandemia, lo que habría merecido un análisis detallado por parte de los responsables políticos.

Ana Pardo de Vera: “Al PP le doy legitimidad cero en materia de corrupción” Ver más

Todos lo percibimos como un tsunami. Pero un tsunami llega a las costas de Japón y se encuentra unos edificios sólidos y resistentes y unos servicios de protección civil muy potentes, y llega a las costas de Haití y arrasa con todo. ¿Cómo estaban nuestras costas? ¿Cómo están nuestras costas ahora? La atención primaria, que es básica, lleva años y años de deterioro, de falta de inversiones y de falta de personal”.

Crispación política asimétrica

“Estamos en un clima de crispación y enfrentamiento que a muchos ciudadanos realmente los aleja de la política. Ahora, no soy partidario del ‘todos son iguales’. Se puede comprobar que la crispación se incrementa enormemente cuando el PP está en la oposición. La primera época potente de crispación se produjo tras el año 93, cuando Aznar pensó que iba a ganar las elecciones y ganó González. Es verdad que hubo escándalos de corrupción tremendos, pero uno de los periodistas que encabezó esa ofensiva reconoció que habían puesto en riesgo elementos del Estado. La segunda se da cuando Zapatero gana las elecciones del 2004. Se inventó toda una teoría de la conspiración en torno a los atentados del 11M. Y la tercera al llegar Pedro Sánchez al poder con la moción de censura. Desde el minuto uno parte de la derecha no ha aceptado la legitimidad de ese gobierno”.

Espacio a la izquierda del PSOE

“Los partidos de la izquierda del PSOE saben que, si se presentan a las elecciones y uno obtiene el 6 o 7% y otro el 4%, el reparto de escaños será una catástrofe, quedarán en torno a 15 escaños. En cambio, si se presentan unidos y obtienen un 11, 12, 13%, supone unos 30 escaños. Comparto plenamente las declaraciones recientes de Maíllo, el líder de Izquierda Unida, de que la izquierda ha de anteponer el interés general a sus peleas personales. Me gusta plantear las cosas en positivo y políticas que de verdad favorezcan a las personas que menos tienen solo se pueden hacer desde el poder. Va a ser tremendamente complicado por peleas y odios que llevan años gestándose. Maíllo ha hecho un diagnóstico correcto y es una de las personas respetadas en el ámbito de la izquierda. Él mismo tiene un papel importante que desempeñar”.