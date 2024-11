Rodríguez Palop: “El PP es profundamente desleal a España y a Europa”

María Eugenia Rodríguez Palop (Lerena, Badajoz, 1970) es una jurista e investigadora especializada en derechos humanos. Es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid de Filosofía del Derecho. Ha sido europarlamentaria por Sumar en la recién terminada legislatura del Parlamento Europeo. Se define como ecologista y como feminista. Ejerce una labor divulgativa a través de su colaboración en medios de comunicación y de sus propias redes sociales. La victoria de Donald Trump en Estados Unidos supone en su opinión una amenaza para Europa. Por ejemplo, por su “cuestionamiento a la OTAN, que puede dejar a Europa desprotegida dado que no tenemos un mecanismo de defensa propio”. Rodríguez Palop se muestra pesimista ante el avance de los líderes autocráticos en varios lugares del mundo, pero animada a la resistencia ciudadana.

Gestión de la Dana por parte de la Generalitat valenciana

“Yo diría que ha habido una sucesión de desastres que tienen que ver con una cuestión estructural, que es básicamente la existencia de un gobierno autonómico negacionista del cambio climático que ha ninguneado sistemáticamente la aportación de los científicos. Llegaron a ironizar con el cierre de la Universidad de Valencia, cuando junto a algunos municipios afectados decidieron tomar medidas. Cae la sospecha, creo que justificada, de que no tomaron las medidas adecuadas a tiempo por no perjudicar a la industria del turismo. Hay una incompetencia máxima de las consejeras de Industria y Turismo, Nuria Montes, y de Interior, Salomé Pradas, y por supuesto de Carlos Mazón. Había suprimido la agencia de Emergencia, la consideraba una ocurrencia e hicieron caso omiso a la AEMET y a 198 correos de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

Sucesión de desastres

“El día de la dana no aceptaron la ayuda del Gobierno central, al menos de cuatro ministerios y una delegada del Gobierno, que sepamos. No echaron mano de los medios a su alcance, como bomberos forestales o la UME. Hablamos de una serie de decisiones absolutamente escalofriantes que indican una desafección profunda. A esto se une el elemento estrictamente personal, que afecta a Carlos Mazón y con esa comida prolongada en el tiempo, esa ausencia durante horas claves, y en la reunión del CECOPI, donde ya se estaba hablando de la posibilidad de confinar a la población y el envío de una alerta tardía. Además, una propensión al bulo y a la mentira preocupante, una marca del Partido Popular, desde el 11M hasta el YAK-42 hasta la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid. Y suma y sigue”.

Dimisiones obligadas

“Este diagnóstico creo que solo conduce a la dimisión de Carlos Mazón, de sus consejeras y a la convocatoria en cuanto se pueda de nuevas elecciones. Eso es lo que yo creo que habría que hacer visto el estado de cosas. Y me sorprende que una persona, y ya lo digo desde una perspectiva estrictamente personal, tenga o no un cargo público, que tiene detrás de sí esta mochila, con un número de muertos y desaparecidos como el que estamos manejando, todavía tenga la fortaleza moral para seguir adelante sin tomar medidas. O tomando medidas claramente insuficientes”.

Feijóo ante la crisis por la Dana

“La huida hacia adelante de Feijóo me parece patética e incluso sórdida. Inicialmente parecía que quería dejar caer a Mazón. Llegó a hablar de que el mando pasara del gobierno autonómico al central. La sensación es que no ha podido doblegarlo y se ha doblegado él. Se ha atado a ese mástil y la caída de Mazón empieza a vislumbrarse como una posible caída o previsible caída de Feijóo. La estrategia del PP de buscar chivos expiatorios, reproducida en Europa, indica que no es un partido confiable que pueda dar la seguridad y la solidez que se necesita para gestionar y gobernar en situaciones tan inciertas como las que estamos viviendo en España, en Europa y casi a nivel mundial. Buena parte de los componentes creo que sufren de serias patologías. Diría que tienen una aproximación al mundo profundamente psicopática”.

Historial de deslealtades del PP en Europa

“Está utilizando las instituciones europeas para intentar hundir al gobierno de Sánchez. No es nuevo. El PP no solo es profundamente desleal a España y sus instituciones, sino también muy desleal a Europa. El PP, en el momento más grave de la pandemia, apostó por no mancomunar deudas en Europa y por priorizar los créditos frente a las transferencias, sabiendo que esto era muy perjudicial para los intereses de España. Envió una misión para evaluar el gasto de los fondos Next Generation, intentando generar dudas sobre el Gobierno de España, lo que traería como consecuencias un recorte. Se opuso a la reforma de las pensiones, que era una condición esencial para que España recibiera 10 mil millones de euros que pudiera emplear en sus políticas sociales”.

Antecedentes de la actuación frente a Teresa Ribera

“El PP cuestionó nuestro Estado de Derecho por falta de independencia del Poder Judicial, cuando todo el mundo sabía que eran ellos los que estaban bloqueando su renovación. Buscaba un procedimiento de infracción y por tanto multas millonarias como las que se habían impuesto a Polonia. Volvió a cuestionar el Estado de Derecho a cuento de la Ley de Amnistía. Se opuso al nombramiento de Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones. El patriotismo del Partido Popular deja mucho que desear. El cuestionamiento de Teresa Ribera forma parte de ese recorrido en Europa. Hay además algo mucho más cínico. El PP quiere desacreditar a Teresa Ribera, por cierto, una de las personas más influyentes del mundo en lo que se refiere al cambio climático, entre otras cosas, para ganar más poder en el interior de la Comisión”.

Gestión del Gobierno de España en la tragedia de Valencia

“Se ha criticado a Sánchez por no haber declarado la emergencia y haber sido leal a un gobierno autonómico incompetente. Hubiera sido temerario hacerlo. Estando presente la Confederación Hidrográfica del Júcar la Aemet, habiendo ofrecido la ayuda la delegada del Gobierno y cuatro ministerios, y habiendo presionado al Gobierno autonómico para que tomara medidas, lo razonable, era pensar que las iban a tomar en tiempo y forma. Lo que ocurre es que no pasó así. Creo que es complicado responsabilizar al Gobierno de España de esto. En cuanto a la gestión posterior al desastre, creo que es muy satisfactoria. El Gobierno de España ha puesto una batería de recursos increíble, por ejemplo, de protección a los trabajadores. Al revés que Mazón, que da salvoconductos a las empresas para que trabajen con alerta roja. Me deja perpleja una falta de empatía monstruosa”.

La extrema derecha aprovecha el desastre

“La extrema derecha ha protagonizado las mentiras, los bulos y las manipulaciones. Ha demostrado que su empatía, su complicidad con el pueblo es poco creíble. Y que están dispuestos a utilizar el lema de "El pueblo salva al pueblo" de manera oportunista, con el único afán de atacar al Gobierno de España. El anti estatismo de la extrema derecha se reduce exclusivamente a las cuestiones que afectan a las políticas sociales. La extrema derecha apoya la existencia de Estados. De hecho, en Europa proclama la vuelta al Estado nación y al cierre de fronteras. Lo que ocurre es que quiere únicamente un estado defensivo. Quieren reducir el Estado a un mecanismo de defensa. Policía, militares, jueces, fronteras y dejar las políticas sociales en manos de entes privados, llámese empresas, llámese familias o Iglesia”.

Ciénaga de bulos

“Los bulos indican varias cosas. En primer lugar, no son casuales ni caprichosos. No están orientados únicamente a conseguir más tráfico, sino que están orientados políticamente. Lo segundo es la porosidad que tienen ciertos medios de comunicación a la mentira y la falta de control que tenemos sobre eso. Al ciudadano se le debe exigir una cierta diligencia a la hora de informarse, pero si los bulos llegan no solo a través de Twitter, sino también a través de medios de comunicación, de las televisiones estatales, es difícil para el ciudadano medio no estar desinformado. Eso nos tiene que llevar a pensar qué medidas estamos dispuestos a adoptar. Pedro Sánchez planteó una batería que afectaba a los medios y que llamó de regeneración democrática. Cada día esas medidas se van quedando más cortas. Hay que hacer mucho más”.

El caso de Íñigo Errejón

“La dimisión de Íñigo Errejón procedía. Él también lo vio claro, con buen criterio desde el punto de vista político. Su permanencia era inadmisible. El recorrido judicial que pueda tener su caso tiene que ver con las garantías jurídicas que deben amparar siempre a víctimas y a victimarios. Pero ese juicio, el juicio de carácter jurídico, no lo puedo hacer yo de forma apriorística, sino solamente puedo hacer el juicio desde el punto de vista político. Y desde ese punto creo que la decisión ha sido la acertada. Otra cosa es la carta que Íñigo Errejón presentó para articular su dimisión. Ahí había mucho que mejorar”.

Comportamiento de Sumar

“Creo que cuando se tuvo conocimiento de aquel primer tuit, aquella delación anónima de junio de 2023, se debieron tomar medidas que no se tomaron. En el caso concreto de Sumar, que es la formación política a la que en este momento pertenecía Errejón, se tenía que haber hecho un manejo de la comunicación infinitamente mejor. Lo que correspondía era pedir perdón, en primer lugar, por no haber adoptado las medidas en su momento, por haber dado a Íñigo Errejón un papel preponderante en la coalición. Eso por el lado de la crítica. En positivo hay que decir que desde el primer momento se le pidió la dimisión. Algo que no estamos viendo en el Partido Popular y que en general se ve poco en política”.

Anuncios de nombramientos de Trump

“Son medidas que eran previsibles y que lo que demuestran es, en primer lugar, que Trump va por libre. Es un líder autócrata que no va a dar ninguna respuesta a su propio partido, que no va a rendir cuentas. Lo que quiere a su alrededor son personajes que generen de alguna forma espectáculo y que conduzcan su gestión a la primera línea mediática. Este es el producto de una visión de la democracia business. De la democracia como mercado, de los partidos políticos como empresas, de los líderes como productos y de los votantes como clientes o consumidores. Son decisiones abominables, catastróficas, pero Trump no ha engañado. Lo que ha vendido es exactamente lo que ha hecho. La gente ha decidido votar conscientemente esta opción, también colectivos a los que ha denostado. Hay que reflexionar”.

Confluencia de líderes autócratas en el mundo

“Si esto se consolida va a haber un retroceso muy claro del Estado social y de todas las políticas sociales con perjuicio, evidentemente, para las mayorías populares y las personas más vulnerables. Va a haber un retroceso en derechos. Van a salir perdiendo mujeres, personas LGTBIQ, personas migrantes, las personas más pobres. Y va a haber una degeneración darwinista en la sociedad donde el pez grande se acabará comiendo al pequeño. Y un proceso de elitización cada vez mayor. En el siglo XVIII se pasó de la sociedad estamental a la de clases, la de la Ilustración. Se hablaba del ascensor social. Hoy quizás estemos sufriendo un cambio histórico que viene labrándose décadas, que nos sitúa en otra estructura social mucho más medievalizante. No descarto que esos líderes autoritarios sean sus protagonistas o líderes del proceso”.

Papel de Europa

“Europa está llamada a desempeñar un papel importante si es capaz de resistir y de construir. Es el único bastión que existe de resistencia a los engranajes que estamos viendo en Estados Unidos y en China. Hay otros focos de resistencia que podrían articularse, en América Latina, en África, pero no creo que tengan hoy los mimbres para salir adelante. Europa es quien puede levantar esa bandera. Pero considerando la composición de la Comisión Europea y las mayorías en el Parlamento no tengo muchas esperanzas. Parece que va a haber retrocesos en el Pacto Verde, en el pilar social, va a haber un fortalecimiento en el peor sentido de las fronteras, con un pacto migratorio que ya apuntaba maneras. No va a haber avances en derechos. Ha desaparecido la comisaría de igualdad y el de trabajo. Algo nos está indicando”.

La ciudadanía ante la amenaza a la democracia

“Los ciudadanos lo pueden hacer todo. No solo votar acertadamente. Se pueden organizar virtual y presencialmente. Pueden salir a manifestarse, protestar y no dejar ese espacio a las derechas. En la Dana han presumido las personas de extrema derecha de tomar las calles, como esos pseudoperiodistas o Revuelta. Ese terreno no se debe abandonar. Las grandes revoluciones, los grandes cambios, se hacen con las piernas. Y añado el uso del Poder Judicial de la misma forma que lo está haciendo la extrema derecha. Creo que estamos en una situación límite. No hay que despreciar ninguna herramienta que sirva como mecanismo de defensa frente al tsunami.

Estrategias contra la ultraderecha

“No estoy convencida de que el buenismo o la empatía sean eficaces en todos los casos y frente a todos los tipos de amenaza. Creo que hay que cultivar la empatía, hay que articular una pedagogía de la ternura y no de la crueldad. He defendido siempre la feminización de la política y, por tanto, cambios sustanciales en los liderazgos. Lo suyo es conseguir acuerdos, consensos, tender la mano, pero asumo que todo eso puede tener un límite. Como jurista creo en la eficacia del derecho. No solo porque es un buen instrumento pedagógico, sino porque es un instrumento sancionatorio. Hablo del derecho al derecho en sentido amplio, del Poder Judicial, del uso, por supuesto legítimo e institucionalizado de la fuerza. Pero yo no prescindiría nunca en ninguna sociedad del espacio jurídico porque creo que la buena voluntad tiene límites”.