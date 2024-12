‘Un hombre infiltrado’, una comedia vivificante sobre la vejez

La mala noticia es que vamos a morir un día, la buena es que todos los demás días no vamos a hacerlo. Y son esos días, hasta los últimos, a los que tenemos que encontrar sentido. Netflix ofrece la primera temporada al completo de una comedia inteligente y tierna sobre la vejez.

El protagonista de esta serie ha perdido a su esposa, su compañera de vida, y con ella se fue parte de su impulso vital. Animado por su hija a buscar alguna afición responde a un anuncio que busca un detective privado entre ochenta y noventa años.

Investigar en una residencia de mayores

La misión consiste en infiltrarse en una residencia de mayores para resolver la autoría de un robo. La serendipia hace que en el camino se encuentren muchas y mejores recompensas.

Este argumento no tiene nada de particular como detonante de una imaginativa ficción, lo curioso es que está basado en un hecho real ocurrido hace unos años en Chile.

Basada en un documental chileno

Maite Alberdi recogió ese caso en el documental que dirigió en 2020, El agente topo, que puede verse en RTVE y en Filmin. Fue nominado al Óscar y ganó el premio del público a mejor film europeo (es una coproducción) en el Festival de San Sebastián.

Tiempo después, en Estados Unidos, el productor y director Morgan Sackett lo tuvo claro desde el principio. Cuando vio el documental llamó a su socio, el guionista y creador de series Mike Schur y le dijo que viese la pieza y que tenían que convertirla en una serie con Ted Danson de protagonista.

Una premisa para acercarse a nuestras familias

El motivo porque el que Schur también se decidió instantáneamente tras ver el trabajo de Alberdi fue su certeza de que El agente topo dejaba a todo el mundo con la misma sensación de querer llamar a su madre, padre o abuelos o de querer salir a pasar tiempo con sus hijos.

Y la razón por la que su compañero supo sin duda que había una serie para ellos es porque Mike Schur está especializado en una visión del humor humanista, cálida, con mucho corazón. Graduado en Harvard, tuvo un comienzo canónico en la escritura de guion de comedia pasando por el mítico programa Saturday Night Live.

Entre otros trabajos destacados se convirtió en uno de los principales adaptadores de The office para su versión en Estados Unidos. Formó parte de su equipo de guion e incluso fue intérprete, dando vida a Mose, el primo granjero de Dwight.

Otras comedias con veteranos

Con Greg Daniels creo Parks and Recreation y por su cuenta The good place, una comedia con toques filosóficos en la que Ted Danson era uno de los protagonistas. Ha participado como productor en comedias que rebosan positivismo como Master of none y Hacks, también con protagonista veterana. Incluso su esposa, Jennifer Philbin trabaja en Solo asesinatos en el edificio, con dos de sus tres protagonistas en la tercera edad.

Schur y Sackett contaron con la colaboración de Alberdi, la autora del documental, si bien esta se mantuvo a una distancia respetuosa de una adaptación que tenía que ir por libre al pasar de realidad a ficción.

Cuando Schur vio por segunda vez El agente topo se dio cuenta de que la residencia de mayores en la que se localizaba la acción se llamaba San Francisco. Así que lo tomó como una señal y ubicó en la ciudad del mismo nombre su ficción. Danson interpreta a un ingeniero retirado enamorado del famosísimo puente de la localidad californiana.

El viejo equipo se reúne con Ted Danson

La serie se construyó inmediatamente en torno a Ted Danson. Eso estaba fuera de duda. El equipo había pasado mucho tiempo trabajando junto y sabían que la experiencia iba a ser plácida.

En una entrevista con Goldderby, Schur presume de su estrella: “Creo que tiene el mejor currículo de la historia de la televisión. Si alguien me trae el suyo y lo comparamos, creo que Ted ganaría a cualquiera”.

De ‘Cheers’ a ‘Larry David’

Danson tiene ahora 76 años. Se hizo extraordinariamente conocido con su protagonista en la serie Cheers. De ahí continuó una carrera tanto en dramas como Damages y CSI como en comedias como The good place o El show de Larry David, donde él y su esposa se interpretan a si mismos.

El actor se muestra convencido de la importancia de un proyecto como este, que muestre a las familias que las personas mayores pueden seguir haciendo cosas a pesar de los problemas y los duelos que se dan en la vejez.

Lidiar con la pérdida de memoria de un ser querido

Danson ha explicado en Reader´s Digest que sintió una gran responsabilidad al lidiar con algo “tan humano, triste y duro” como puede ser la pérdida de memoria. “Algo universal, que pude estar pasando en tu familia o puede acabar pasándote a ti” añade. “Mi principal preocupación” dice Danson “era no dar una nota falsa. Lo mismo le ocurría al resto del reparto. Si hubiéramos falseado algo habría sido una vergüenza”.

Explica también su forma de abordar a su personaje: “Los actores trabajamos desde el qué pasaría. Cuando pienso qué me pasaría a mi si perdiera a mi pareja, a actriz Mary Steenburgen, casi no puedo ni hablar”.

Esta mirada a las realidades de la vejez es lo primordial en la serie por más que se encuentre dulcificada por el humor y sobre todo por un estatus económico un poco fantasioso con una residencia idílica.

Cada persona vieja con su personalidad

Esta primera temporada se desarrolla en esa residencia, lo abre la puerta a un reparto coral de gente mayor. Schur ha contado que fue un proceso fantástico el de montar el elenco. Dice que han encontrado un nicho lleno de talento entre intérpretes mayores de setenta años y que estaban accesibles porque escasean las ofertas para ellas y ellos.

Esta reunión de mayores aporta algo de lo que más escasea cuando se trata la vejez, mantener la individualidad. Cada personaje tiene su carácter, intereses, virtudes y miserias, como a cualquier otra edad. Juntos, con el resto de personajes, han conseguido una temporada que se ve de un tirón y deja la sensación de bienestar de un abrazo.