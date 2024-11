‘Mamen Mayo’, una comedia optimista que podría seguir muchas temporadas más

Empieza que no sabes si vas a ver una Paquita Salas que se dedica a la mediación y con menos chistes o qué. En seguida despierta la suficiente curiosidad como para seguir atendiendo. Al poco tiempo una Silvia Abril en clave de comedia contenida, nueva en ella, comienza a enamorar y el estilo de la serie se va imponiendo y consigue hacerse entender.

SkyShowtime ofrece ya los ocho episodios de media hora de esta serie creada por Miguel Ángel Faura y Eduard Sola. Sola se está convirtiendo en el común denominador de un montón de títulos de ficción actuales.

El guionista del momento

Su presencia como guionista se multiplica en series como Querer, la nueva temporada de Citas Barcelona o esta. Al tiempo tiene en cines la película La virgen roja y aún resuena Casa en flames, uno de los mayores éxitos históricos del cine en catalán.

En esta ocasión ambos entregan una serie encantadora, llena de buenos sentimientos, que mezcla el estilo de falso documental de The office con el recurso de Fleabag de la protagonista hablando directamente con la audiencia.

Mediadora especializada en el reparto de herencias

Mamen Mayo es una mediadora especializada en herencias. Cuando los deudos de quien ha fallecido no se ponen de acuerdo ella utiliza su talento y oficio para que todo el mundo quede contento con el reparto de los bienes.

Esta versión contemporánea del Rey Salomón que toma la apariencia de Silvia Abril ofrece una protagonista deliciosa. Un poco hortera, con apariencia algo ingenua pero inteligente, sagaz, profesional y buena persona. Abril la llena de encanto y frescura, entregando algo así como la tía algo extravagante de muchas familias que es la favorita de todo el mundo.

Un caso por episodio

En esta serie, que sigue la fórmula clásica de un caso por episodio, Mamen Mayo se ve acompañada por el hijo del jefe del bufete al que pertenece su despacho. Un enchufado que aún está bastante verde encarnado por el actor Pablo Capuz. El personaje ofrecía una oportunidad de lucirse con multitud de virtudes y defectos, comedia y una gran evolución y Capuz aprovecha cada oportunidad mostrando ser un actor muy completo.

Clara Sans interpreta a otra compañera del equipo. La actriz acaba de estrenar una serie española más, Celeste, recomendada en esta sección la semana pasada. Como ya hiciera en Cardo, donde tuvo un papel principal, llena su interpretación de luz y naturalidad.

Completa el equipo Mona Martínez como Sebastiana, una tasadora superdotada capaz de esconder cualquier secreto. Su personaje es el menos realista y funciona como contrapunto a la verosimilitud general.

Estupenda dirección de actores

Los actores con apariciones esporádicas están a la altura de este reparto lo que prueba tanto el gran nivel actoral español como el acierto de sus directores a la hora de engrasar al equipo en el ritmo que requiere el rodaje. Encontrar el tono propio, especialmente en comedia, es el ingrediente secreto que la eleva o la vulgariza.

La era de Internet primero y las plataformas a continuación ha permitido muchísimas más tonalidades a la comedia que nunca veíamos cuando cada serie emitida en abierto tenía que aspirar a llegar a varios millones de espectadores.

Las nuevas tonalidades de la comedia

Para quienes gustan del humor es un auténtico festival disponer de títulos minimalistas como Poquita fe, de nicho costumbrista como Esto no es Suecia, comedias dramáticas como No me gusta conducir o Celeste o incluso trágicas, como Cardo o Maricón perdido.

Mamen Mayo tiene muchos elementos para poder continuar como serie larga. Su fórmula funciona, su reparto ha encajado perfectamente y no parece una producción de precio desorbitado. Sería una gran noticia su renovación y contar con un título de los que se convierte en serie larga ante tanto talento que se queda en seis u ocho episodios y desaparece.