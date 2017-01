El exdirector de 'El Mundo' David Jiménez y Unidad Editorial firman un acuerdo para evitar el juicio por despido

info Libre

Conflictos con la redacción

El exdirector de El Mundo David Jiménez y Unidad Editorial han llegado a un acuerdo que evita el juicio por el despido del periodista que iba a celebrarse el próximo lunes. Jiménez reclamaba la nulidad de su despido porque la empresa y su presidente, Antonio Fernández-Galiano, habían vulnerado la cláusula de conciencia , un derecho amparado en la Constitución que garantiza a los periodistas la independencia en su ejercicio profesional.Fuentes de la editora de El Mundo, Marca y Expansión, han confirmado ala existencia del acuerdo, aunque se han negado a proporcionar detalles amparándose en laque incluye el pacto.En su demanda, David Jiménez sostenía que durante el año en el que fue director, Fernández-Galianoque perjudicaban a los intereses del PP.. Entre esas noticias, que finalmente fueron publicadas, citaba escándalos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana o la participación del exministro de Industria José Manuel Soria en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales.Jiménez fue destituido como director de El Mundo en mayo de 2016, justo un año después de haber sido nombrado para el puesto en sustitución de. Fue el tercer director del periódico desde su creación, en 1989. Su marcha se produjo al tiempo que se cerraba el cuarto Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha sufrido la plantilla de Unidad Editorial desde 2009 y tras unas semanas de tensión provocadas por la amenaza de los despidos yconvocados por el comité de empresa. Los paros fueron secundados por casi el 100% de los trabajadores y el periódico no se imprimió el 3 de mayo No obstante, las relaciones del director con la redacción, por una parte, y con el presidente que lo nombró, por otra, llevaban tiempo siendo problemáticas. Unos meses antes, en diciembre de 2015 y con motivo del despido de casi una quincena de periodistas, se produjo un conato de motín en la redacción de El Mundo. Un grupo de redactores se encaró con Jiménez ante las puertas de su despacho, pidiéndole explicaciones por los despidos. Jiménez volvió a su oficina entre lágrimas.Una vez despedido y tras conocerse la demanda del exdirector, otro grupo de redactores intentó, sin mucho éxito, recoger firmas con una carta que reprochaba a David Jiménez el “deterioro” del “pulso informativo” de El Mundo desde que él se puso al mando. También le devolvía la acusación que él había lanzado contra Fernández-Galiano: aseguraban que él trasladaba “casi a diario en primera personapara que rebajasen el tono y el cariz o directamente, eliminasen determinadas informaciones críticas con el poder”.David Jiménez fuehasta que fue nombrado director. En su momento, Fernández-Galiano justificó la designación en el perfil que para ese tipo de puestos exigía la entonces matriz italiana del grupo,: de. Además, junto con el director general,, estaba llamado a capitanear la transformación digital del periódico fundado por Pedro J. Ramírez. Pero no duró más que un año y fue sustituido por, director de Opinión con Pedro J. Ramírez, y con 62 años. Tampoco es ya RCS, el editor de Il Corriere della Sera, el dueño de Unidad Editorial, sino, un empresario italiano de televisión que está desembarcando ahora en la empresa de la Avenida de San Luis de Madrid.