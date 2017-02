El fiscal que intentó enterrar los correos secretos de Blesa, nuevo jefe de Anticorrupción

info Libre

Cae el murciano López Bernal, colocado en la diana por el PP

Manuel Moix, quien como fiscal superior de Madrid intentó prohibir la divulgación de los correos secretos de Miguel Blesa , cuyo contenido ayudó finalmente en la investigación sobre las preferentes de Caja Madrid y las tarjetas black , será el nuevo jefe de Anticorrupción.En enero de 2014, un mes después de quehubiese publicado el primero de los correos secretos conocidos y que desvelaba cómo Blesa intervino para que José María Aznar obtuviera un contrato de comisionista de una empresa de equipamiento bélico, contrato que no llegó a firmarse, Moix adujo que la mera difusión de los emails "podría tener encaje penal".El entonces fiscal superior de Madrid llevó personalmente la querella interpuesta por él mismo contra, a quien haber enviado dos veces a prisión al expresidente de Caja Madrid le costó la expulsión de la carrera judicial El nombramiento de Moix, que ahora estaba destinado en la Sala de lo Contencioso del Supremo, ha sido anunciado este miércoles por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza , a los miembros del Consejo Fiscal, órgano que le asesora.Su llegada a Anticorrupción se produce en un momento crítico tras conocerse que el fiscal general impartió la orden de que las fiscales del caso Púnica no instaran la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.De todos los candidatos a ocupar la jefatura de Anticorrupción, vacante desde hace meses tras laMoix era el único ajeno a ese más que sensible fiscalía especial. Moix ha obtenido el apoyo de los miembros del Consejo Fiscal alineados con la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales mientras que los vocales propuestos por la Unión Progresista de Fiscales han respaldado a, número dos la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal.Tal como se daba por seguro, Maza ha descabalgado también al hasta ahora fiscal jefe de la Audiencia Nacional,, que será sustituido por el hasta ahora portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales,Tal como se daba por seguro, Maza, a quien el PP colocó hace ya años en su diana . El relevo de López Bernal plantea el interrogante de qué posición mantendrá el ministerio público a partir de ahora en relación a la causa abierta sobre el presidente autonómico y número 2 del PP regional,, que deberá declarar en calidad de investigado ante el Tribunal Superior murciano por cuatro delitos en eljustamente como consecuencia de una querella interpuesta por la Fiscalía murciana. A López Bernal le sustituye uno de sus principales colaboradores, José Luis Díaz Manzanera, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales pero que, según fuentes jurídicas, "no era el candidato favorito" de Pedro Antonio Sánchez y que ha venido trabajando estrechamente con su ya virtual antecesor.Tampoco renueva mandato el andaluz Jesús García Calderón. Le sustituye, que ejercía la jefatura granadina y cuyo nombramiento ha provocado recelos en sectores de la fiscalía porque lanzó su candidatura mientras era -y sigue siendo a día de hoy- vocal del Consejo Fiscal.