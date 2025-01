¡Adiós amigos!

Tengo que empezar por una confesión: nunca he creído en las redes sociales, de ahí que mi vinculación hace unos 16 años a Facebook supusiera una sorpresa en mi entorno familiar y de amistades. Acepté a muy pocos “amigos” porque el concepto me resultaba poco aplicable y porque mis textos y artículos que compartía lo hacía público. No obstante, jamás he pertenecido a Twitter (hoy X), TikTok, ni ninguna otra plataforma.

Pero la llegada de Trump/Musk a la Casa Blanca y la sumisión de todos los poderosos de Silicon Valley (incluido el dueño de Facebook) al nuevo emperador de Occidente, con el saludo nazi incorporado, han sido elementos más que suficientes para decir: ¡basta!.

Entiendo y comprendo que personas que han desarrollado su actividad económica vinculada a Facebook no contemplen su desvinculación, pero no es mi caso. Pero sí comprendo menos que Gobiernos, ministros, administraciones, medios de comunicación, periodistas… (que no están de acuerdo con la peligrosa deriva de EE.UU. y la postración de los dueños mediáticos) mantengan su afiliación a X y Facebook. No, no lo comprendo… pero ellos lo sabrán.

Para aquellos que leían mis textos y participaban con comentarios a los mismos les envío mi e-mail: marcelo@usal.es , con el ruego de que me envíen los suyos para mantener el contacto.

