El aceite se prepara para el golpe de los aranceles tras un año de exportaciones récord a Estados Unidos

El aceite de oliva se prepara para sufrir un shock en su negocio exportador. Es el producto número uno que España vende a Estados Unidos y hasta hace unas semanas se encontraba en su mejor momento, con unas exportaciones récord en 2024 muy superiores a las de cualquier año del histórico. Pero a partir del próximo miércoles el sector tendrá que vender a este país un 20% más caro por los nuevos aranceles anunciados por la Casa Blanca, y los productores españoles ya se preparan para una caída de las ventas, principalmente por el auge de países con tasas aduaneras más pequeñas, como Turquía o Marruecos.

Según explican fuentes del sector, su preocupación no es tanto que los estadounidenses dejen de comprar aceite de oliva por la subida de precio, sino que los aranceles de Donald J. Trump varían en función del país, dando ventaja a aquellos exportadores de aceite que solo van a sufrir el arancel base del 10%. Según Rafael Pico, director de la patronal exportadora de aceite de oliva (Asoliva), el principal rival de España en este momento es Turquía, el segundo productor de aceite de oliva del mundo —por detrás de España y por delante de Italia—, puesto que EE UU solo aplicará un arancel del 10% a este país.

"Realmente el precio del aceite no va a variar mucho en Estados Unidos porque aunque le sumes los aranceles, la cosecha ha mejorado este año y los precios van a bajar. Incluso puede que el aceite sea más barato con los aranceles incluidos. El problema va a estar en que los países con aranceles del 10% van a tener un precio todavía más bajo que nosotros, por no hablar de que estos países encima producen más barato", resume el portavoz del sector. Turquía, Marruecos, Argentina, Chile y Australia son los principales productores de aceituna de fuera de la Unión Europea y todos ellos tienen un arancel por ahora del 10%.

El director de Asoliva ve difícil reorientar el aceite que a partir de ahora ya no compre Estados Unidos porque este país es el mayor mercado del mundo. "Estamos buscando soluciones, pero ahora mismo no hay mercados sustitutivos. Siempre se recurre a China e India, pero a nosotros no nos valen porque tienen una cultura gastronómica muy distinta y no conseguimos penetrar en ellos. Podríamos mirar a Brasil, Japón o la Unión Europea, pero la solución no va a ser sencilla", subraya Pico.

La buena noticia es que la competencia de España en aceite tiene poca capacidad vender un producto de alta calidad, como el español, según José María García Álvarez-Coque, asesor de Naciones Unidas en el sector agroalimentario. "Es cierto que los aranceles abren mercado a Marruecos o Turquía, pero no creo que puedan aumentar sus importaciones de aceite de oliva virgen extra. Es una industria de alto valor que no se construye de un día para otro. De hecho, estos países exportan mucho aceite al por mayor que luego se reetiquetan con marcas americanas con nombre italianos. No compiten con nuestras mejores calidades", opina el experto.

Aceite, la exportación número uno

Los analistas consultados coinciden en que EE UU es ahora un mercado clave para el aceite español, y que recientemente se ha alcanzado un récord de valor exportado. España vendió a Estados Unidos 1.013 millones de euros en aceite de oliva el año pasado, un 60% más que en 2023, y tres veces más que la media 2015-2019. Pero hay que matizar que esa subida tiene que ver con que el aceite se encareció enormemente en todo el mundo en 2024, porque medidas en peso, las exportaciones solo crecieron un 14% frente a 2023. La clave está en que el precio del producto subió alrededor de un 50%, con la botella de litro virgen extra por encima de los 15 dólares al otro lado del Atlántico.

El subidón en valor de estas exportaciones provocó que el aceite sea ahora sea el producto principal de la cesta que España vende a Estados Unidos. Le siguen los transformadores eléctricos (771 millones de euros en 2024), los turborreactores (463), los árboles de transmisión (263) y los cuadros eléctricos (134), según los datos de Aduanas.

Se perderán también exportaciones a Italia

Rafael Pico explica que España no solo se arriesga a perder sus exportaciones a Estados Unidos, sino también al resto de países europeos. El principal comprador del aceite de oliva español es Italia, seguida de Estados Unidos, Francia, Portugal y Reino Unido. Los socios europeos no solo lo importan para consumo propio, sino para reexportarlo a Norteamérica, y evidentemente estas ventas también sufrirán el mismo golpe con la entrada de nuevos aranceles. "España exporta 180.000 toneladas de aceite a Estados Unidos, pero es que la mitad de lo que vendemos a Italia es para reexportar a ese país, por lo que habría que sumar otras 160.000 toneladas que están en riesgo", advierte el líder de Asoliva.

Otro experto en comercio agrícola, Pablo Resco, doctor en Agronomía por la Universidad Politécnica de Madrid y analista de Tierra-Cajamar, advierte de que ahora habrá que estar muy atentos a quién asume el sobrecoste de los aranceles. "Los importadores saben que Estados Unidos es un mercado indispensable para nosotros y que pueden presionar a los exportadores españoles para que asuman parte de los aranceles recortando sus beneficios", explica Resco.

Además del aceite de oliva, el sector primario también sufrirá especialmente por sus exportaciones a Estados Unidos de vino, queso, conservas vegetales, zumos, pescados y moluscos.