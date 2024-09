El cine es cultura

No voy a negar que soy fan de Pedro Almodóvar y de Pedro Sánchez, me representan y alabo sus trabajos, que son inmensos y somos muy afortunados de tenerlos, aunque la envidia española y españolista les niega su arte, a Sánchez en la política y a Almodóvar en el cine, o les acusan con mentiras y bulos desde los altavoces, las palmeras y los plumillas de las derechas y ultras para embarrar las obras de arte del director manchego y la justicia social para alcanzar la igualdad real de las españolas y españoles, que defiende el presidente del Gobierno. Ambos son ingeniosos, buenas personas y respetuosos frente a quienes no les respetan y les insultan diariamente. Hacen un trabajo en defensa de las mujeres y los hombres, buscando romper los techos de cristal y la paridad en los órganos del Gobierno y de las instituciones del Estado. Nunca un gobierno español había hecho tanto con minoría parlamentaria, teniendo en frente a las derechas, ultras e independentistas de derechas, a las que desagrada que gobierne Pedro Sánchez o que el mejor cine del mundo lo dirija Pedro Almodóvar.

Con la cultura no se juega, y menos para hacer negocio o imponer las ideologías de la sinrazón

Me encanta el cine español, soy feliz con las producciones del cine español y solicito el máximo respeto a la labor cultural de las actrices, los actores, guionistas, directoras y directores, sin olvidar al resto del personal que trabaja en la fábrica del cine y del arte creativo de las cámaras, generando riqueza cultural, empleo e historias de ficción que superan la realidad y merecen toda la ayuda que pueda darle el Gobierno de España.

Con la cultura no se juega, y menos para hacer negocio o para imponer las ideologías de la sinrazón, los gobiernos deben poner la cultura al servicio de los pueblos en general y de las personas en particular para que llegue a todos los rincones de nuestra patria. La cultura es un bien común, que enriquece el patrimonio de la nación y engrandece la “Marca España“, fortaleciendo la creatividad interna y robusteciendo a nuestro bienestar mental.

Toca ya y es ahora el momento de establecer la autofinanciación de la Iglesia católica, como organización privada que es y sin democracia interna

Deben saber los creadores y creadoras de cultura en general que están haciendo un buen trabajo, buenísimo, y comparto que se les preste dinero a través del ICO, para poder trabajar, ellos y ellas después están obligados a devolverlo y así lo hacen, con intereses hasta el último céntimo de euro, con mucho esfuerzo, todo por la cultura española, que nadie les ha regalado nada.

Lo que NO comparto es que se financie con recursos públicos y a fondo perdido a la "incultura de la mentira" y la manipulación a través de las ondas radiofónicas. Lo grave es que el propio Estado español es quien recauda las tasas para la incultura de la religión del crucifijo y el yugo, de la opresión y el miedo. Toca ya y es ahora el momento de establecer la autofinanciación de la Iglesia católica, como organización privada que es y sin democracia interna.

¡Viva la cultura del cine español!

____________________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.