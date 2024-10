La crisis de la vivienda, suicidios, okupas, hacinamientos, desesperación, angustia, odio…

La fatídica trampa de las políticas públicas de alquiler, causa de la crisis. Lo peor es que todo cada vez va a peor, a pasos agigantados y muy dramáticos ya, el malvivir de muchas formas está instalado en una parte muy importante de la sociedad.

Con ello, “los arboles y las ramas impiden ver el bosque” y la gente y los sindicatos de inquilinos se desesperan con toda la razón del mundo, con expresiones fuera de lugar con frases dislocuentes e inexpresivas a todo lo cercano que creen que son la causa.

Realmente estas justas manifestaciones y situación serian impensables, con una lógica política de vivienda.

Erróneamente, un amplio sector de la izquierda se ha emperrado en que hay que vivir de alquiler —menos ellos claro. Obviamos nombres—, por ello han cerrado los planes estatales de Vivienda, el últimos 2022-2025 —elaborado bajo el mandato del inefable Ábalos y sus séquito— a las políticas protegidas para alcanzar el derecho a la vivienda social a través de la propiedad.

Tengan en cuenta que aunque las políticas de vivienda están transferidas, en realidad no es así, ya que el plan estatal y la propia ley de vivienda emanan del gobierno, por lo tanto las causas y responsabilidades del fracaso rotundo y estrepitoso son de unos y otros, y por supuesto de la oposición, que da palos de ciego a la vez, ya que se preocupan muy poco todos.

Ya ven que no han debatido apenas ni creado ninguna comisión de emergencia que dé respuesta a la crisis. ¿A qué esperan en las distintas instituciones? Solo unos chascarrillos de vez en cuando y ya pasan a la corrupción, enchufados y demás coláteres, y temas embrollosos que ellos crean para evitar debatir de verdad y resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos.

Ya que no saben y encima no quieren reunir a los mejores expertos, asociaciones y colectivos profesionales y afectados en la materia, fomentando y propiciando debates públicos abiertos de análisis en todas las instituciones y medios. Ello ha facilitado que surjan cursillos para pequeños inversores espabilados por el mercado, “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”.

En definitiva, los respectivos gobiernos han propiciado el fomento de pequeños inversores con solvencia para realizar hipotecas para adquirir viviendas que posteriormente han servido para calentar el mercado del alquiler.

Tengamos en cuenta que por mucho que le pese a la izquierda estamos en un mundo de libre mercado capitalista, y ello no lo van a cambiar de la noche a la mañana y menos con políticas empobrecidas como las de soñar solo en alquilar, ya que ello precisamente es la causa de la burbuja actual.

En buena lógica, con hipotecas con la modalidad de cuotas blindadas, hubieran comprado antes que alquilar y evitado así la burbuja del alquiler

Piensen que si se hubieran facilitado políticas sociales y accesibles, sencillas como eliminar el ITP o el IVA para primera vivienda, o al menos un tipo reducido temporalmente del 1% y con los avales del ICO, que ahora por fin anuncian y que veremos si llegan a la gente.

La banca, el gobierno y la nefasta clase política tendrían que explicar por qué no se ha incluido en la legislación hipotecaria. Muy sencillo, vean los brutales beneficios extraordinarios históricos obtenidos con el diente de sierra creado. No desde luego por su eficiencia bancaria hacia la ciudadanía, ya que la solvente banca pública española la privatizaron los ex presidentes González y Aznar.

Si tienen dudas, revisen las encuestas del CIS, donde el 82% lo prefiere, aun a pesar de la recalcitrante izquierda que insiste en políticas de alquiler temporal y seguir haciendo sufrir así a la gente de por vida con ensoñaciones y marañas de todo tipo como la actual Ley de vivienda, que encima no garantiza el propio derecho subjetivo.

Tengan a buen seguro que las administraciones públicas por sí solas nunca alcanzarán la fortaleza de construir y ofrecer tanta vivienda pública como demanda y necesidad existe.

Piensen y verán que las cosas serían distintas si el PP inicialmente con Rajoy no hubiera abandonado los planes estatales de vivienda protegida existentes, con el inexplicable seguidismo de la izquierda con excusas sin sentido.

Cuando la mejor opción para salir de la crisis es sin lugar a dudas volver y recuperar la línea VPT, Viviendas de Precio Tasado, como su nombre indica, junto con los alquileres con avales y qué menos que con opción de compra.

José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre.