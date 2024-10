¡Derogación y reformas del Plan Estatal y de la Ley de Vivienda, y solución a las crisis ya!

Un plan realista de choque para solucionar la incomprensible crisis creada por los políticos. Extrapolable a cualquier ciudad.

El PSOE en Elche ha solicitado realizar un pleno municipal muy necesario.

Claro que sí que hay que realizar plenos sectoriales abiertos con participación pública, no desde luego solo entre ellos para que todo continúe igual, sino abiertos en el mismo día, con la sola identificación y regulados por supuesto con ese máximo entre 1 y 3 minutos, con tiempo suficiente para que la gente pueda expresarse libremente, para que se den cuenta de lo nefastos que son todos los políticos, que no resuelven los problemas de los ciudadanos, ya que solo pretenden hacer ruido unos y otros —ya no les importa en absoluto lo que piensen y manifiesten los ciudadanos—, ya verán cómo no lo harán así.

Tendrían que trabajar mucho tomando notas y no resolviéndolas.

A estas alturas, con estas aún, hundiendo a la gente en la miseria del acceso a la vivienda, cuando han y están gobernando tanto PSOE como el PP y socios de ambos, lo hacen de mal en peor.

¿Qué esperan para derogar el actual Plan estatal y ley de vivienda que está causando todos estos estropicios de todo tipo, que encima ni siquiera contempla el derecho subjetivo a la vivienda como sí lo hace por ejemplo la ley del País Vasco?. Este es el origen de todo el fiasco. Claro que se pueden realizar otras acciones en el ámbito local.

Fíjense y tomen nota de múltiples acciones que pueden realizar:

1) Hacer un convenio con compañías de seguros para facilitar a la gente sin recursos el aval necesario para acceder a un alquiler social. Así como ayudas complementarias.

2) Incentivar a los propietarios con exención del IBI, tasas para reformar viviendas y otras posibles, con destino a familias y personas vulnerables, especialmente con hijos, que la ley de vivienda impide por su casuística.

3) Realizar un convenio con las entidades financieras para que se cumpla el Aval ICO y el Aval de la Generalitat para alcanzar el 100% de financiación y el 95% respectivamente y no se restrinjan ambos programas y queden en agua de borrajas como está empezando a ocurrir.

De forma que ello facilite pinchar la burbuja del alquiler al liberar viviendas por los inquilinos más solventes que pueden y desean pasar a vivienda propia y no pueden por la entrada...

4) Rehabilitar las más de 300 viviendas cerradas en el Barrio de San Antón, ante el evidente fracaso y fiasco del actual plan, tras los 10 años transcurridos más sus prórrogas, con más de 700 viviendas colgadas sin financiación y sin poderlas rehabilitar siquiera, teniendo que malvenderlas sus vecinos presas de la amarga situación, cuando podrán haberse rehabilitado en buena lógica con los fondos europeos NEXT GENERATION, como se va hacer en el barrio Porfirio Pascual, gracias a que sus vecinos se opusieron a correr la misma suerte. Pero, claro, era y es más importante lograr sustanciosos beneficios a costa del gran pelotazo urbanístico sobre los vecinos que han desinformado y utilizado hasta el final unos y otros. Incumpliendo todos los preceptos de información y participación pública.

5) Eximir de tasas las reformas, rehabilitaciones, especialmente flexibilizar los cambios de uso de locales a viviendas.

6) Realizar convenios con las administraciones superiores autonómicas y estatales, para que se recupere el cheque vivienda y la VPT, para facilitar el acceso a la vivienda nueva y que esta se dinamice por los pequeños promotores con exenciones de tasas, y se recupere con la mayor prontitud, con los solares, urbanos y en suelo clasificado, casas, edificios y bloques históricos en barrios en degradación sin la ITV, obligatoria, actualmente disponibles, sin tener que liberar en principio más suelo especulativo.

7) Exigir a las administraciones competentes que se exima de impuestos o se reduzca al mínimo el ITP e IVA, a la compra de primera vivienda social y habitual, según circunstancias. A la vez que se incentiven las bonificaciones fiscales a los arrendadores que alquilen a estos colectivos y se eliminen las contrarias, así como se penalicen las viviendas vacías.

8) Y, por supuesto, que se modifique la legislación para que la okupación de una vivienda pueda ser desalojada de inmediato por la autoridad competente... Así como activar y obligar a los servicios sociales para que nadie tenga que utilizar estos extremos ante la falta de operatividad de las distintas administraciones públicas y se respete el derecho a la vivienda digna que contemplan la Constitución, la ley de vivienda y los derechos universales.

9) Impulsar la opción de compra, para que cualquier inquilino pueda optar y acceder con las ayudas públicas a la propiedad.

10) Reformar la Ley hipotecaria para que sea obligatorio en las hipotecas el optar por la modalidad de cuotas blindadas para que cualquier subida de tipos de interés no afecte negativamente al normal desarrollo de la cuota pactada. Como ha ocurrido en la anterior crisis del 2008 y en la última, llevando a la desesperación y pérdida de las casas. Encima rescatada la banca privada con recursos públicos sin devolver, sin tener en consideración a la gente.

Nos toman el pelo con medidas que no tienen nada que ver con la solución del problema real causado por sus incomprensibles políticas

Seguro que hay más acciones positivas para solucionar este desagradable desaguisado creado indudablemente por la acción política.

Tan fácil que es volver a la VPT, Viviendas de Protección Oficial a precio tasado para que todo el mundo pueda tener opción a tener una vivienda de régimen público de carácter social y habitual, de iniciativa pública o privada. Y pinchar así de una vez la burbuja creada del alquiler. Facilitando de una vez el acceso en propiedad a una vivienda social y accesible además de facilitar seguros públicos para que la gente pueda alquilar viviendas con ayudas públicas.

Así de fácil empezaría a resolverse el desastre de todo tipo causado por los nefastos políticos actuales de un signo y de otro.

Lo peor es que no lo ven y todos los días la alarma es insoportable para todos menos para ellos, que pasan olímpicamente y encima nos toman el pelo con medidas que no tienen nada que ver con la solución del problema real causado por sus incomprensibles políticas.

Todos estos años, desde la burbuja del 2008, mirando para otro lado, abandonando por completo cualquier política social de equilibrio. Cuando las viviendas de protección oficial en sus distintas líneas, públicas, privadas /concertadas y en especial la línea de VPT, resultaban y resultan magníficas, y se han quedado a la cola de Europa.

Sobre todo cuando tenían el milagro español de viviendas en propiedad y han huido de ello, vaya a saber por qué, los mal pensados lo deducirán, ya que el Instituto Nacional de la Vivienda viene de muy atrás. Y claro, hay que privatizarlo todo… u optar por inviables políticas públicas.

Ahora todo al revés, políticas de alquiler que no resuelven nada y liberalización del suelo para dar pelotazos de nuevo las grandes corporaciones y dejar que se adueñen del futuro con el desarrollo privado del suelo especulando a más no poder.

Con la VPT se podría reactivar perfectamente el mercado de adquisición en propiedad, que es la causa principal del problema, pinchando así la actual burbuja del alquiler, trasladando a los solventes con capacidad de compra, apoyados con los avales ICO, y los convenios con la banca para que cumplan el plan. Ya que por desgracia privatizaron la banca pública, Argentaria. Aglutinadora del resto de entidades públicas del régimen anterior, Banco de Crédito a la Construcción, Banco Hipotecario, Caja Postal, Banco Agrícola, etc.

Ojalá la Caja Postal vaya adelante con su proyecto de recuperar esa necesaria banca pública desgraciadamente perdida y regalada por los políticos al mando de los ínclitos ex presidentes González y Aznar. Ya que a pesar de que Caixabank cuenta con los restos públicos del 17% de Bankia, nada o poco hace ni le obligan a hacer para cumplir y desarrollar las políticas públicas necesarias...

Y no hablemos de la curva diabólica del gran negocio de las escaladas y bajadas de tipos de interés, donde sin comerlo ni beberlo ha obtenido el sistema financiero los beneficios más exultantes conocidos, cuando las políticas públicas podrían perfectamente haberlo impedido, obligando a concertar con los clientes la modalidad de cuota blindada, donde los intereses se hubieran regularizado con el tiempo tal cual ha ocurrido en esta nueva oleada o crisis, sin haber afectado tan bruscamente los cambios en las hipotecas variables, causando pérdidas y perjuicios irreparables a mucha gente.

José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre.