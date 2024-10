La doctrina Dahiya

“Si Israel cree que tenéis un misil en el salón o un cohete en el garaje, no tendréis casa”. Netanyahu el 24 de septiembre, tras asesinar a 500 ciudadanos libaneses en dos días y malherir a miles. Por sus santos huevos y los de David.

El genocida Benjamín Netanyahu lleva asesinados en la Franja de Gaza más de 41.000 ciudadanos. Casi un año después del inicio del asedio. A cara de perro, sin escrúpulo alguno. Usando un poder bélico desproporcionado para causar el mayor daño y destrucción posible. Pura “doctrina Dahiya” sin edulcorantes ni colorantes. Tierra quemada teñida de grana sobre hormigón y hierro. No hay tregua ni ficticios “alto el fuego”, ni corredores humanitarios ni hostias. Solo devastación y muerte cubren de un manto negruzco y atezado Gaza y el sur del Líbano.

“Israel rebaja el tono y acepta negociar la tregua con Hezbolá que auspician EE.UU y Francia”. Rezaba el titular este caluroso y falso viernes de septiembre.

No sé cómo se le permite a Netanyahu comparecer en la Organización de las Naciones Unidas cuando debería estar compareciendo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por crímenes de lesa humanidad

Benjamín Netanyahu intenta darle un giro de guion a su doctrina Dahiya. Instalado plácidamente en Nueva York y con su mayor aliado y benefactor, comparece para mayor vergüenza del que suscribe el artículo en la Asamblea General de la ONU. Y lo hace con su habitual tono: desafiante, chulesco y repleto de falsedad: “Mientras Hezbolá opte por la guerra, Israel no se detendrá”. “Ya está bien. No descansaremos hasta que nuestros ciudadanos puedan volver a sus hogares, no toleraremos que un ejército terrorista se sitúe en nuestra frontera internacional, ni que dispare indiscriminadamente contra nuestros pueblos y ciudades”. Hay que ser muy sinvergüenza para hacer estas declaraciones.

No sé cómo se le permite a este tipo comparecer en la Organización de las Naciones Unidas cuando debería estar compareciendo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por crímenes de lesa humanidad. No se entiende.

En este falso y caluroso viernes de septiembre, todo huele a tierra quemada. A doctrina Dahiya.

Pako Marti es socio de infoLibre.