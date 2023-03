La imagen gana... pero perdemos todos

Vivimos la era de la imagen y la inmediatez. Siempre hay alguien que graba cualquier cosa que ocurra. Y todo se transmite al instante. La TV, las redes sociales de vídeos, a veces estúpidos, los Tiktok, los Instagram, etc., parece que nos han llevado al atontamiento general. Y hay una juventud que vive inmersa en ese mundo de imágenes, cuando existen los silencios, la opacidad, las ideas y los pensamientos. Pero parece que pensar ya no es necesario porque todos tenemos Google y ahora los chats de IA.

Por eso hoy los políticos se dedican más a su imagen en TV, para ganar votos, que a veces le ganan a su plan de gobierno futuro, porque vale más un insulto, una procacidad o una memez que lo que encierra esa persona como líder de algún partido o de una Comunidad. Véase el caso de Ayuso. Todo el mundo se da cuenta de que su objetivo es Sánchez y lo publico pero no lo expresa en su diccionario de gobierno. Y nadie le pide ni le pregunta nada al respecto. Se limita a decir las insulseces para que cualquier medio la saque al minuto , ya sea para alabarla o censurarla, pero ahí queda su imagen. Nadie le pide que ahorre en políticos si lo público lo va deshaciendo. Nadie le pregunta qué objetivo puede tener en un futuro si llegara a gobernar España, Dios no lo quiera. Si alguna vez le han preguntado algo comprometido, se cuentan con los dedos de una mano, se ha hecho un lío. Pero da igual, es la maestra de la imagen, atendiendo el plan muy bien urdido por su consejero y jefe MAR. Además de tener muchos medios a su favor y que todos conocemos.

Destaco a esta persona porque es líder sin serlo, solo por salir en la TV cada día. Es idéntico caso que Belén Esteban, que sin decir nada importante se le llamaba ya la princesa del pueblo, o algo similar. Increíble en un mundo moderno que a nadie se le pidan datos, a nadie se le ponga en aprietos. Basta con ese objetivo, la imagen. Y con expresiones neutras como “este es el peor presidente de la historia” o “nos lleva a la ruina”, pero sin decir el porqué. Precisamente porque esas frases salen en los medios de inmediato y calan con decirlas, sin aportar nada en absoluto. Hoy es la frase que se expresa, si es en directo, aprovechando muy bien el momento en que el telediario de turno estará conectado, con lo que la inmediatez aún es mejor.

He querido expresar aquí con las personas que pueden protagonizar este texto, que la derecha maneja muy bien esa imagen. La izquierda muy poco. Véase el caso de Yolanda Díaz, que dando datos por doquier expresa su crítica o su interés por alguna reforma y nadie le hace caso excepto los videos de Youtube que expresan su calidad política. Siendo una persona brillante en su trabajo. A todo esto se unen una mayoría de los medios de comunicación, a los que ni se les ocurre poner en aprieto en preguntas comprometidas a nadie de esa derecha sin datos, porque viven de ellos y de su mundo económico, del anuncio prometido o de la subvención bajo cuerda. Los ataques siempre serán a la izquierda de Podemos, a quien se les exige el juramento de no haber matado a su madre o se les inventan corrupciones nada confirmadas cuando ellos las tienen por doquier. Y conste que nunca he votado a Podemos, pero es triste este país tan vendido al mercado, amigo, como dijo aquel ídolo económico que… "¡Válgame Dios!

Solo aspiro a que en la moción de censura de Vox, el discurso del Gobierno sea espectacular contando sus buenas leyes y, sobre todo, contando lo que Vox-PP anuncian en sus programas, si los tienen…

A todo esto, el trumpismo avanza sin darnos cuenta o sin que nadie lo destaque, porque en este país el fascismo actual, que no necesita tanques pero tiene los actuales guardados en paraísos fiscales, está ahí y el PP lo sabe, y también que Madrid es su puntal. Por eso sería necesario que alguien de la izquierda explique a Podemos que así no. Porque esas discusiones absurdas con algo de revanchismo mal entendido solo dan votos a quienes saben comprar medios, a quienes saben emplear la imagen, aunque sea ladina o extravagante, y saben horadar en los fallos del prójimo, al que no aman de ninguna de las formas, porque lo de la religión y sus mandamientos lo usan solo a su interés, Y el único que tienen es gobernar a costa de lo que sea, y para ello, tienen a su pareja de hecho, Vox, que pueden lapidarnos a aquellos que no comulgamos con volver a muchos años atrás, que es lo que persiguen. Y la imagen es cosa suya…

Solo aspiro a que en la moción de censura de Vox, el discurso del Gobierno sea espectacular contando sus buenas leyes y, sobre todo, contando lo que Vox-PP anuncian en sus programas, si los tienen…

_____________

César Moya Villasante es socio de infoLibre.