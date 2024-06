Según la RAE se define como indecencia algo vergonzoso y canalla, entre otras definiciones entre las que destaca también, como un acto inmoral, indecente, deshonesto e indigno. Pues bien, por desgracia estamos viendo que algunas instituciones de rango mundial, nacional, autonómico y local, están aplicando con sus decisiones y argumentaciones acciones que bien podrían ser catalogadas como de una gran indecencia institucional.

Pues queramos o no queramos aceptarlo, el que toda una institución como la ONU, con su irracional aceptación del derecho al veto de algunos países, permita que EEUU vete, con su NO, una resolución que pare el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino y que eso signifique que día a día mueran personas inocentes, entre ellas y desde que comenzó la guerra irracional y falaz, ha matado a miles de niños y niñas inocentes y más seres humanos, que lo que no eran eran terroristas, argumento falaz utilizado para comenzar un genocidio de seres humanos.

Como inmoral e indigna es la resolución de algunos países de mantener ayuda económica a Israel para aumentar su armamento. Una postura vergonzosa y que demuestra que la racionalidad no existe en esos dirigentes políticos que se consideran representantes de la democracia y sus valores. Ninguna guerra se acaba con más guerra o más fuego o, lo peor, creando más odio y muertes irracionales.

Pero si eso puede ser considerado inmoral, más deshonesto es lo que con su silencio hacen otros países, no protestando o haciendo una protesta leve y no hacer, como se hizo en otros conflictos, proponer y actuar realizando acciones como bloquear las ayudas a esos países que actúan de manera genocida y a aquellos que con su NO los respaldan. BASTA YA DE HIPOCRESIA.

No hay excusas para la inmoralidad e indecencia institucional y su grosero silencio. Eso a nivel mundial, como lo serían también las guerras de Ucrania, o la de Yemen, o dejar morir de hambruna a miles de seres humanos en África, es decir un acto inmoral que, por desgracia, la ciudadanía muchas veces somos cómplices con nuestro silencio o escondiendo la cabeza ante estas inmoralidades e indignas acciones. Y si hablamos de nuestro país, vemos cómo, sobre todo, esta derecha actual formada por PP y Vox está convirtiendo a algunas comunidades en lugares donde la inmoralidad institucional, por sus decisiones, están golpeando los cimientos de la democracia y sus valores, pues anuncian y proponen leyes que recortan servicios públicos, que pretenden reescribir la historia y con su indigna ley humillan a gente que fue asesinada solo por no pensar como ellos y por defender la democracia y un gobierno legalmente constituido. Pero lo más inmoral es intentar comparar muertos y hablar de terrorismo de manera falaz y utilizar a los muertos como arma electoral, y con el fin último de conseguir un poder que les va ayudar a continuar prevaricando y realizando corruptelas para beneficiarse ellos mismos o a sus indignos “amigos”, porque tan indecente es el que propone la resolución que beneficia a los que más tienen como deshonesto e inmoral es aceptar beneficiarte de esa resolución que se ha hecho para aumentar tu patrimonio. También es indigno y de una indecencia institucional aprovecharse de una mayoría absoluta en una institución para paralizar, derrocar a un gobierno y, lo peor, para crear más crispación y odio entre la ciudadanía. El PP utiliza de manera inmoral e indecente a ciertos organismos judiciales y sobre todo al Senado para derrocar la democracia y luego hipócritamente se les cae la “baba” hablando de ella, lo cual demuestra su falta de moralidad y su gran falta de miras políticas al utilizar la indecencia argumental y a las instituciones para llegar al poder, sin pasar por una urna.

Algunos dirigentes políticos deberían plantearse que lo mejor que pueden hacer es dimitir y marcharse, pues con sus decisiones erróneas, faltas de moralidad, han hecho y están haciendo mucho daño a la ciudadanía y sobre todo humillando a seres humanos e incluso han permitido que murieran. Esa es la indecencia de unas instituciones que en vez de defender la moralidad, la paz, la convivencia, deciden de manera deshonesta y canalla optar por el odio, la crispación y la imposición de unas leyes retrogradas, falaces e impropias del siglo XXI y por desgracia más propias de épocas anteriores o del medioevo. Tenemos en nuestra mano acabar con la indecencia institucional, para eso están las urnas, urnas de libertad, por eso nuestro voto racional debe acabar con la indecencia para volver a la moralidad y a una verdadera democracia donde ellos no tienen cabida.

Pero por desgracia, ahora vemos que la inmoralidad institucional día a día la está usando y abusando de ella un órgano: EL JUDICIAL, que por desgracia está dejando de ser imparcial, como debería ser, para ser un partido más y, lo peor, abusar de sus decisiones y resoluciones para erosionar las instituciones y la democracia y con ello los valores democráticos.

Ximo Estal es socio de infoLibre.