La mentira se fabrica igual que el odio. La backup o copia de seguridad de este país está bombardeada diariamente por la mentira y el odio. Es lo que hay.

Le compré el titular a Teddy Swims, una especie de Joe Cocker que con el tema de lose control (perdiendo el control) lo está reventando en TikTok, la red social o enciclopedia mundial más multiforme, mezclada, diversa y abigarrada desde los sumerios a las salvajadas políticas de Alvise. Hay mucho tecnotarado. Teddy es un buen cantante, excedido en los tattoos, pero con una gran voz. Peinado, no. El juez solo quiere ser una rock and roll star, como Teddy Swims, y para eso se requiere talento. No poder.

Estos personajes de medio pelo que aparecen y desaparecen de la judicatura, hacen un daño irreparable al sistema democrático y a la ciudadanía. Sus posicionamientos indecentes y claramente partidista deberían avergonzarles, sobre todo cuando se pretenden asentar en burdas falsedades.

Javier Pérez-Royo, catedrático en Derecho Constitucional, realizaba verdaderos esfuerzos en Al rojo vivo para no perder el control frente a las preguntas que le formulaba Ferreras en relación a la providencia del juez Peinado, en la que respondía a Sánchez y justificaba lo injustificable: su paso por Moncloa. “No debería estar ocupando la función jurisdiccional que ocupa”, apuntaba Pérez-Royo, mientras intentaba cuadrar los dedos de sus manos. Refiriéndose al prenda en cuestión, lo calificó de leguleyo semiculto con una formación jurídica limitadísima. Soy fan de Pérez-Royo.

Estos personajes de medio pelo que aparecen y desaparecen de la judicatura hacen un daño irreparable al sistema democrático y a la ciudadanía. Sus posicionamientos indecentes y claramente partidistas deberían avergonzarles, sobre todo cuando se pretenden asentar en burdas falsedades. No se puede ser una rock and roll star cuando desafinas o mandas a gregarios para telonear la testifical en Moncloa.

Peinado y su gregario Carlos Valle no hacen más que seguir las directrices de la derecha para desgastar el gobierno de coalición. Cerrando, que es gerundio.

Pako Marti es socio de infoLibre.