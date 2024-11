Sobre las normas de convivencia: dar la mano, besar, tutear, ustear...

Hoy en día, la gente joven, y no tan joven, no sabe muy bien cómo actuar en sociedad, las normas se han perdido. Algunos lo reducen todo al tuteo. Hay pocas reglas válidas de nuestra actual sociedad. Así que escribo esto por dos motivos:

1 - Estos comportamientos tienen importancia ya que son capaces de enfadar.

2 - Porque en varias ocasiones, distintos contertulios virtuales de infoLibre me han acusado de tutearles.

Es por eso que he decidido escribir mis razones:

Los mayores tienen prioridad ante los jóvenes. Por ejemplo, no es de recibo que un joven escoja cómo saludar a un mayor: si besarle o darle la mano. Si tutearle o llamarle de usted. Entre los médicos, colectivo al que pertenezco, es de mala educación que los jóvenes traten de usted a los mayores. El tuteo puede expresar proximidad y cariño, pero también desprecio a causa de la edad. Por poner otro ejemplo, una vez presenté una amiga mía algo mayor que yo a uno de mis maridos. Él la llamó de usted. Cuando estuvimos solos, me faltó tiempo para clavarle una bronca descomunal. Si hubiese sido joven, la hubiese tuteado. Como era mayor utilizó el usted y, con ese método, la llamo vieja. En mi caso, cuando una señorona, amiga de mi madre, venía a casa yo siempre la tuteaba para no llamarla vieja.

Los que están más altos en la escala social también tiene prioridad (esto por fortuna ha cambiado).Un alumno no puede dar la mano o besar a un profesor. No le toca escoger la fórmula. Jamás me atrevería tutear a la encargada de la limpieza si no la conozco. Podría considerarme una prepotente con toda la razón. Pero en el caso de que ella me contestase con un tú, yo haría lo mismo porque no me creo superior a nadie.

Al comienzo de mi carrera, los hombres machistas y groseros nos llamaban de tú y nena porque buscaban degradarnos, negar nuestra profesionalidad ya que algunos profesores franquistas se reían de nosotras

El género femenino va por delante del masculino. Un hombre no puede besar a una mujer (o darle la mano) si ella no le da entrada para hacerlo. Acabé la carrera de Medicina en 1971. Había muy pocas chicas en clase. Y estábamos en un momento muy machista.

Al comienzo de mi carrera, los hombres educados nos llamaban de usted. Las mujeres de cualquier clase, también. Pero los hombres machistas y groseros nos llamaban de tú y nena porque buscaban degradarnos, negar nuestra profesionalidad, construida con gran esfuerzo ya que algunos profesores franquistas se reían de nosotras.

En el caso de InfoLibre este periódico suele escribir gente con un nivel y unos intereses parecidos. Como los considero colegas, utilizo el tú y me resulta muy raro que ellos no hagan lo mismo.

Mercè Carandell es socia de infoLibre.