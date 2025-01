Los propósitos van cambiando con las diferentes épocas: auge y caída del nazifascismo, supervivencia primero como Estado paria y luego acogido bajo el paraguas anticomunista que ofrece Estados Unidos, apertura al comercio... En el plano interno, completar mediante el asesinato y la cárcel la eliminación de los opositores al régimen.

Esta eliminación fue silenciada por los familiares de los opositores, que podían sucumbir si no callaban, y también por los perpetradores de la represión, que garantizaban así su impunidad. De este modo se construyó un pacto ignominioso en la sociedad española: un pacto de silencio entre los supervivientes de los vencidos, y los verdugos y sus familiares, que adquirían respetabilidad ensombreciendo sus represalias.

El franquismo tiene tiempo para prepararse para la desaparición del dictador. Desde 1964 hasta 1975 se aprecia la distinta evolución de dos capas en la sociedad española. Una, la estrictamente política, la de los hombres del movimiento, se va adelgazando y desvitalizando hasta quedar convertida en un pellejo, el que acabó haciéndose el patético harakiri de las Cortes franquistas. Otra, formada por la burguesía y sectores cada vez más diversos de las clases medias, que crece y se despliega sobre el manto de silencio del pacto precitado.

Este pacto, apuntalado sobre la represión y el miedo, trae como consecuencia la imposibilidad de entender la historia de ahí en adelante, quedando encerrada en una cripta.

Después se produce otro pacto de silencio en la transición española entre franquismo y oposición que consiste en ocultar las concesiones que la oposición española otorga a los franquistas en lo referido a la total ausencia de reformas democráticas en: el ejército, la policía, la judicatura, el sistema de propiedad y el pillaje durante el franquismo, la expulsión del ejército de los militares de la UMD.

Frente a estas desmesuradas concesiones, las conquistas de la oposición son, aunque importantes, insuficientes. Y aquí está la segunda raíz de la casi indestructibilidad del franquismo. El segundo pacto de silencio.

Esto significa que el franquismo ha generado un vasallaje en las generaciones recientes que no podremos analizar mientras no descifremos las claves de los secretos que nos habitan. Y que consisten en varios duelos no realizados. De la represión a los republicanos. De los errores y ocultamientos de la izquierda en la transición. De los proyectos de la izquierda. Ése es el trabajo pendiente para alcanzar el fin del franquismo.

José Antonio Castillo Ábalos es socio de infoLibre.