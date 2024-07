"El mensaje de las personas LGTBI debe romper barreras": infoLibre reivindica el Orgullo

El Orgullo no sólo se reivindica. No sólo se celebra. Se debate. Y para eso infoLibre reunió este jueves a activistas, expertas y políticas en un acto en el Espacio Larra de Madrid. Pasaban pocos minutos de las 18.30 cuando el director de infoLibre, Daniel Basteiro, daba el pistoletazo de salida al acto. “Defender, reivindicar y celebrar el Orgullo para nosotros es defender la libertad de verdad, no solo un colectivo sino de toda la sociedad. No podemos ser libres sin igualdad”, ha asegurado, recordando las reivindicaciones del movimiento feminista después de un fin de semana especialmente trágico por la violencia de género. “Libertad para existir y para amar a quien queramos sin miedo”, ha zanjado.

La primera mesa redonda, Discursos de odio: del acoso en redes a la censura, reunió a Mili Hernández, reconocida activista y librera en Berkana; Carlos Barea, escritor, editor y activista cultural; y Pablo Huetos, actor y fundador de Teatro Defondo, cuya obra Orlando de Virginia Woolf fue censurada el año pasado. Una mesa que ha sido moderada por la periodista de infoLibre experta en Igualdad Sabela Rodríguez.

Rompía el hielo Huetos, que ante la pregunta de qué se puede encontrar un joven que ahora mismo se meta en TikTok, compartía que, para él, las redes sociales son una fuente de estrés para las personas LGTBIQ+, porque dan una imagen del colectivo basada en estereotipos y muy homogénea. “Creo que las redes son un campo de batalla. TikTok es la red social donde más odio conservador se está esparciendo”, ha complementado Barea.

Hernández, por su parte, ha tratado de desmitificar las redes sociales para las personas del colectivo: “Las redes no son el mundo feliz que mucha gente cree. Ahí, las personas LGTBI se van a encontrar discursos de odio, insultos e información que no son capaces de procesar”, ha comentado la activista. De este modo, Hernández piensa que esos discursos de odio antes ya existían, pero actualmente con las redes tienen un medio mucho más directo de llegar a las personas. “Antes los teníamos más controlados y, sobre todo, tenían nombres y apellidos. Eran políticos, medios de comunicación y la Iglesia, pero podíamos contestarles de una forma más sencilla. Ahora, en las redes no existe el debate cara a cara”, ha zanjado la activista.

Sobre la censura de algunos libros de temática LGTBIQ+, Hernández ha apuntado que, en muchos casos, la prohibición ha hecho que esas obras sean incluso más leídas que antes. “Eso es verdad, pero la pregunta es quién los lee. La mayoría son personas ya interesadas por esos libros y que los leen como protesta. La cuestión es que ese mensaje rompa barreras llegue a personas no tan predispuestas a esos discursos, a personas y lugares donde haya gente no está tan comprometida con el colectivo”, ha contestado Barea.

Los tres han estado de acuerdo en que las personas LGTBIQ deben recuperar el espacio físico fuera de las redes sociales y acudir a las calles para protestar y reivindicar sus derechos. Para Huetos, el colectivo ha relajado el activismo, lo que ha dejado la puerta abierta para las personas que quieren hacer que los derechos retrocedan. “Tenemos un gran desafío en incomodarnos, la comodidad no es siempre lo mejor”, ha avisado el actor y fundador de Teatro Defondo.

Después de más 45 minutos de debate, los invitados han dejado paso a la segunda mesa redonda, la cual se ha centrado en el análisis de la situación del colectivo a nivel político y social bajo el título Derechos LGTBI: ¿dónde estamos?. Para el debate, han salido a la palestra Santi Rivero, activista y diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid: Elisabeth Duval, secretaria de comunicación de Sumar; y Mónica Lavín, diputada del PP en la Asamblea de Madrid y portavoz en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales. De moderador ha ejercido el corresponsal político de infoLibre, Antonio Ruiz Valdivia.

En esta ocasión, Duval ha sido la primera en intervenir: “Los derechos LGTBIQ+ no solo están en riesgo como algo futurible o como algo que vaya a pasar, sino que es algo que ya está pasando. Desde el 28 de mayo ya se está dando en muchos sitios donde ha habido un cambio de Gobierno a uno conservador”. El representante del PSOE se ha mostrado de acuerdo con Duval, recordando los retrocesos que ha habido en concreto en Madrid. “Quizás en algún momento nos cuenten por qué ha habido retrocesos en leyes que ellos mismos promulgaron en el pasado. Creo que aquí tienen mucho complejo y eso que es, probablemente, la comunidad autonómica con más personas LGTBI de España”, ha comentado Rivero.

Lavín ha justificado estas reformas en el acompañamiento a las personas LGTBIQ+ y ha reivindicado que en Madrid “están garantizados sus derechos”. "España como uno de los países mejores para ser homosexual. El acompañamiento debe ser voluntario y no obligatorio”, ha zanjado. El representante del PSOE ha criticado la posición de Lavín, algo con lo que Duval ha estado de acuerdo, aunque ha señalado que el partido socialista ha apoyado discursos de diversas personas que no están de acuerdo con las reivindicaciones de las personas LGTBI.

Por otra parte, la diputada del PP en la Asamblea de Madrid ha señalado que el Orgullo “está siendo utilizado como ariete contra Almeida y contra Ayuso” y que también se ha instrumentalizado por parte de la izquierda para enfrentar. “No hay que politizar la intimidad”, ha zanjado Lavín. “No habéis estado nunca en el Orgullo, cuando tú vas allí tienes que estar de acuerdo con gran parte de los posicionamientos de los organizadores, si no entendemos que el Orgullo es una reivindicación política no vamos a hacer nada”, ha respondido Rivero.

Duval, por su parte, ha criticado que el PP quiera volver a relegar a las personas LGTBIQ+ dentro del armario con sus políticas. “Es la puerta que estáis abriendo en Madrid, en España y con ayuda de Vox, también en Europa”, ha señalado la secretaria de comunicación de Sumar. “Negáis otras realidades, las de gente que transiciona y luego se arrepiente. No tenéis la sensibilidad de abordarlo. Proponemos que la transición sea con garantías. Las leyes de Madrid pretenden velar por la salud de esos menores y que sean acompañados por un médico”, ha respondido la representante del PP.

Sobre la negativa de la Comunidad de Madrid de colgar la bandera LGTBIQ+ en las instituciones, Levín ha justificado en que la ley no permite hacerlo, algo a lo que Rivero ha contestado señalando que la legislación sólo se refiere al lugar reservado para aquellas banderas institucionales. “En otros Ayuntamientos del PP sí que la cuelgan, por ejemplo en Andalucía, ¿esos no cumplen la ley? Lo que tenéis en Madrid es complejo”, ha asegurado el representante del PSOE en el debate.

Por su parte, Duval también ha criticado esas decisiones del PP madrileño: “Dicen que Madrid es la región más libre de Europa, pero lo que realmente hacen es coartar la libertad del resto. Todas estas medidas no son dar más libertad, restringir el Orgullo no es libertad”. Igualmente, también ha criticado que las personas LGTBIQ+ siguen sufriendo insultos y agresiones, acentuando en como el PP permite que partidos como Vox, cuyos políticos en muchas ocasiones tienen este tipo de discursos contra el colectivo, entren en los gobiernos. "Eso es LGTBIfobia institucional", ha completado Duval.