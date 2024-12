Formando el futuro: el compromiso de las instituciones para fomentar la excelencia y la igualdad de oportunidades

La educación evoluciona al igual que lo hace la propia sociedad. Y lo hace para seguir siendo una de las herramientas fundamentales a la hora de transformar el mundo en el que vivimos. Cuando hablamos de ‘educación’ no solo estamos refiriéndonos a lo que puede aprender una persona, a adquirir ciertas destrezas y habilidades para poder tener un futuro laboral adecuado: también hablamos de valores, de tener una mejor comprensión del mundo presente y de cómo formar a la generación del futuro.

Becas Paralímpicas de la Fundación Iberdrola España

Las personas discapacitadas son un ejemplo de cómo encarar el futuro, de la perseverancia a la hora de adquirir la mejor educación posible, conscientes de que tienen otros retos añadidos a los que enfrentarse. Y dentro de ellas, los atletas paralímpicos representan la lucha por ser el mejor, por entrenar hasta el agotamiento y conseguir su principal objetivo: los Juegos Paralímpicos.

Las becas concedidas a estos deportistas por la Fundación Iberdrola España son la muestra del compromiso de la entidad con el deporte, una de las armas más útiles a la hora de educar a nuestros jóvenes en valores como el esfuerzo y la disciplina, y con su futuro, ofreciéndoles la oportunidad de seguir con sus estudios.

Becas ICAI-Fundación Iberdrola España

La alianza entre las instituciones permite el impulso de este tipo de iniciativas, tal y como se definen en el ODS 17 de la ONU, que busca crear alianzas entre diferentes actores globales como gobiernos, sector privado y sociedad civil. En este sentido, la Universidad de Comillas y la Fundación Iberdrola España no va a permitir que ningún alumno con un brillante expediente académico pueda ver mermado su futuro por motivos económicos.

La Universidad Pontificia de Comillas creó el Programa de Becas y Ayudas Propias al Estudio, con el que la Fundación Iberdrola colabora en los estudios de ingeniería, financiando a estudiantes de Grado o Máster en Ingeniería de alto potencial, pero cuya situación financiera no les permitiría ingresar en esta prestigiosa Universidad.

Becas en el ámbito artístico

Para cualquier alumno de arte, el Museo del Prado es su particular Meca. Es una de las pinacotecas más importantes del mundo y para una joven licenciada en Bellas Artes, completar su formación en el taller de restauración del museo, trabajando codo con codo con algunos de los mejores restauradores del mundo, es un sueño hecho realidad. Las becas promovidas por la Fundación Iberdrola España desde 2010 quiere convertir ese sueño en realidad. Lo mismo ocurre con las becas Museo de Bellas Artes de Bilbao, creadas por la Fundación Iberdrola en 2016 y que cuenta ya desde ese año con 15 graduados.

Programas de internacionalización

La Fundación Iberdrola España también quiere que la educación no pierda su carácter internacional. A través de la alianza, nuevamente, con prestigiosas instituciones como la Fundación Carolina, se han creado becas para graduados iberoamericanos que carecen de residencia en nuestro país, permitiéndoles cursar estudios de máster en áreas como el medioambiente, la energía o la sostenibilidad. Más de 190 estudiantes ya se han beneficiado de estas becas, desde su creación en 2011.

Asimismo, la Fundación apoya programas de posgrado en los Estados Unidos a través de las becas Fulbright, centradas en el desarrollo sostenible y las tecnológicas energéticas. La educación se beneficia del intercambio cultural y académico, creando sinergias para afrontar algunos de los retos más profundos a los que se enfrenta el planeta.

Compromiso con la investigación y la innovación

La Fundación Iberdrola también es consciente del poder transformador de la investigación e innovación como motor del progreso y el desarrollo sostenible. Esta filosofía se manifiesta a través de diversas iniciativas, como el Programa Energy for Future (E4F). Con una inversión de más de cuatro millones de euros durante cinco años y en colaboración con la Research Executive Agency (REA) de la Comisión Europea, se centra en áreas de investigación como la energía fotovoltaica, eólica, movilidad eléctrica, almacenamiento de energía y redes inteligentes.

Por este programa han pasado ya 23 investigadores en 9 universidades europeas como el Massachusetts Institute of Technology (el prestigioso MIT) en EE. UU; University of Strathclyde e Imperial College of London, en Reino Unido; y Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, en Alemania, así como la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Carlos III, la Universidad de Cantabria, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Salamanca, en España.

Los participantes de este programa tienen la oportunidad de realizar prácticas profesionales en las compañías del grupo Iberdrola. De este modo, los estudiantes encuentran el mejor lugar para obtener una visión integral sobre cómo la tecnología puede implementarse en la vida real y seguir construyendo un mundo mejor para todos.