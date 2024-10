Voluntariado para transmitir a los jóvenes la importancia de las finanzas

La educación es la clave para el desarrollo de nuestra sociedad. Engloba aspectos como las matemáticas, la lengua, la historia, la filosofía o la ética. Pero más allá de la información e instrucción que podemos tener sobre estas materias, lo que muchos de nosotros desconocemos es la relevancia de tener conocimientos financieros, ya que las finanzas, en mayor o menor medida, nos acompañan a lo largo de nuestra vida.

Implementar acciones centradas en formar financieramente a nuestros jóvenes es clave para mejorar nuestro crecimiento como sociedad. Contribuye a reducir la pobreza, favorece al desarrollo económico y, consiguientemente, implica una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Comprometida con el desarrollo social, Inma Silverio dedica buena parte de su tiempo a formar financieramente a jóvenes. Desde hace más de cinco años realiza talleres en el programa ‘Finanzas para Jóvenes’, una iniciativa de Voluntariado CaixaBank y el Instituto de Estudios Financieros (IEF) a través de la cual se forma en cultura financiera a alumnos de 4º de la ESO de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura y Región de Murcia.

“Desde el momento en que me presentaron el programa vi que sería de gran utilidad para los jóvenes y para mí”, subraya Inma, quien ya había participado anteriormente en programas de formación financiera para personas en riesgo de exclusión social y con discapacidad impulsados por Voluntariado CaixaBank.

Los talleres, comenta Inma, se estructuran en cuatro bloques que ofrecen una visión global a los estudiantes; administración del dinero, endeudamiento, inversión inteligente, y finanzas para la vida. “Impartimos los talleres con un profesor del centro. Esta figura es fundamental para cosechar el éxito, ya que los jóvenes se sienten más cómodos”.

“Quiero que los jóvenes se familiaricen con conceptos financieros y sean conscientes de que las decisiones financieras impactan en sus vidas y en la de sus familiares”, destaca la voluntaria. “Intento realizar clases que sean amenas y que capten la atención de los jóvenes”, apunta.

“Es una iniciativa maravillosa, ya que más allá de transmitir conocimientos financieros te permite establecer una conexión con los jóvenes y conocer sus inquietudes”, apunta. “Tras la finalización del programa, muchos profesores nos dicen que muchos alumnos se han interesado por las finanzas”, comenta con una sonrisa y destacándonos que es una de las mayores satisfacciones que obtiene.

Con toda una vida ligada al mundo bancario, Inma irradia entusiasmo y pasión. “Mi mayor reto es, al igual que en mi día a día, poder transmitir a los jóvenes lo que he aprendido durante mis 37 años de carrera profesional”, concluye emocionada.

Según el último Informe PISA relativo al 2022, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los alumnos españoles de 15 años han obtenido una puntuación media de 486 en competencias financieras, experimentando un descenso con respecto al informe de 2018, y 12 puntos por debajo de la media de la OCDE. Ante esta realidad, Voluntariado CaixaBank desarrolla programas que ofrecen mecanismos prácticos para que los jóvenes conozcan y apliquen conceptos financieros básicos en su día a día.

Consciente de esta realidad, Daniel Jiménez es uno de los voluntarios de CaixaBank que en 2024 han participado en ‘Finanzas para Jóvenes’, formando a alumnos de 4º de la ESO gracias a la realización de talleres impartidos en centros.

“A medida que me fui haciendo mayor, me di cuenta de que me gustaba mucho la docencia”, comenta Daniel. Con toda una vida ligado al mundo financiero, en 2019 vio la oportunidad de colaborar en ‘Finanzas para Jóvenes’. “Quiero que los jóvenes sean conscientes de que las decisiones financieras nos acompañan diariamente y en todas las etapas de nuestras vidas, y el programa me permite transmitirles este mensaje”, destaca.

“Uno de mis objetivos con este programa es fomentar el espíritu crítico y reflexivo de los jóvenes para que tomen decisiones financieramente responsables y que tengan un impacto positivo en sus vidas”, destaca. “Intento hacer clases dinámicas, en las que los alumnos sean los protagonistas y puedan aprender de un modo entretenido y muy práctico”, subraya.

Más allá del conocimiento que se transmite a los estudiantes, ‘Finanzas para Jóvenes’ tiene un impacto en la vida de los voluntarios que lo hacen posible. “Gracias al programa he descubierto que una de mis grandes pasiones es la docencia. A raíz de ello, estoy cursando un Máster para poder ejercer como profesor”, destaca orgulloso.