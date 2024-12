'El 47' y 'La infiltrada' lideran las candidaturas a los premios Goya

El 47, de Marcel Barrena, con 14 nominaciones, y La infiltrada, de Arantxa Echevarría, con 13, son las favoritas para la 39 edición de los Premios Goya que se celebrarán en Granada el 8 de febrero, según recoge EFE. El actor Álvaro Cervantes y la actriz Natalia de Molina se han encargado de dar lectura a las nominaciones desde Granada, con La Alhambra al fondo.

En el recopilatorio final quedan, tras El 47 y La infiltrada, Segundo premio, con 11 nominaciones, y la última película de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, con 10. Cierran la lista de películas con más nominaciones La virgen roja, con 9; Casa en flames, con 8; La estrella azul, también con 8; y Marco, con 5.

La última cinta de Almodóvar no forma parte de las finalistas como Mejor Película, en la que junto a El 47 y La infiltrada, están Casa en flames, La estrella azul y Segundo premio.

Almodóvar, sin embargo, aspirará a la Mejor Dirección, al igual que Arantxa Echevarría, Paula Ortiz (La virgen roja), Aitor Arregi y Jon Garaño (Marco), e Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, por Segundo premio.

Aunque no optará a Mejor Película, no todo han sido malas noticias para La habitación de al lado, ya que sus dos actrices protagonistas, Julianne Moore y Tilda Swinton, concurren en la categoría de Mejor Actriz Protagonista. No lo tendrán fácil porque son candidatas también Carolina Yuste, protagonista de La infiltrada y reciente ganadora del premio Forqué; Emma Vilarasau, por Casa en flames y Patricia López Arnaiz, por Los destellos.

Se prevé reñida la disputa por el Goya al Mejor Actor, en donde Casa en flames ha logrado colocar otra candidatura, la de Alberto San Juan; Eduard Fernández, protagonista de Marco, quien obtuvo el Forqué el pasado sábado, aspirará a la estatuilla, al igual que Alfredo Castro (Polvo serán), Vito Sanz (Volveréis) y Urko Olazábal (Soy Nevenka).

Al Goya de la Mejor Película de Animación optarán Buffalo kids, Dragonkeeper, Mariposas negras, Rock Bottom y Superklaus.

Y el Goya como Mejor Documental se lo disputarán Domingo, domingo; La guitarra flamenca de Yerai Cortés; Marisol, llámame Pepa, Mi hermano Ali y No estás sola.

Las películas iberoamericanas finalistas al Goya son Agárrame fuerte (Uruguay), Aún estoy aquí (Brasil), El jockey (Argentina), El lugar de la otra (Chile) y Memorias de un cuerpo que arde (Costa Rica).