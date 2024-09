El escritor y periodista Ignacio Elguero gana el Premio de Poesía Francisco de Quevedo

El escritor y periodista de RNE Ignacio Elguero ha sido galardonado este miércoles con el Premio de Poesía Francisco de Quevedo por su obra Humano (Ediciones Hiperión). Otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, está dotado con un premio de 10.000 euros. Entre sus ganadores más recientes figuran Esperanza López Parada, Álvaro Tato y Fernando Beltrán.

Ignacio Elguero ha publicado, entre otros libros, los poemarios Vocabulario, Siempre, Materia, El dormitorio ajeno, Los años como colores, así como los ensayos generacionales Cosas que ya no decimos, no hacemos, no existen y Los niños chiripitifláuticos.

Según detalla el consistorio, el jurado reconoce en la obra de Elguero "una exploración en tono sereno y luminoso las paradojas y misterios que definen la condición humana". Además, destaca un estilo "depurado" con una colección de imágenes cotidianas que "trascienden lo anecdótico y el recuerdo íntimo".

Elguero subraya en su obra "la necesidad de la memoria como el ingrediente principal de la identidad personal y colectiva" al tiempo que "recorre todos los asuntos del alma que eternamente nos inspiran y atormentan (el amor a las raíces, la memoria de los antepasados, la ilusión, la infancia, el paisaje, los sueños y el ardor)". "Nos regala así una hermosa reflexión sobre lo humano, con invocaciones a clásicos latinos y amigos poetas ya desaparecidos", valora el jurado,

El jurado del Premio de Poesía Francisco de Quevedo ha estado integrado por los autores Aurora Luque, Raquel Lanseros, Raquel Vázquez y Javier Aznar. Además, ha estado presidido por el director general de Bibliotecas, Archivos y Museos, Emilio del Río, junto a la subdirectora, Carmen Hervás Cortés, como vicepresidenta.

Este galardón forma parte de los denominados Premios de la Villa del Ayuntamiento de Madrid y tiene como propósito reconocer una obra de poesía, publicada el año precedente, que haya destacado por su calidad y excelencia. Creado en 1973, dejó de convocarse en 2021 aunque el consistorio lo recuperó en 2021 para promover la creación poética.