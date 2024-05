La Eurovisión de la polémica: Países Bajos descalificado e Israel como posible ganador entre abucheos

El día de la final de Eurovisión amanece con la descalificación del candidato de Países Bajos, Joost Klein, sobre un posible incidente. Klein estaba siendo investigado por la policía sueca tras "una denuncia hecha por una miembro femenina del equipo de producción", según explica el comunicado que La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha hecho público esta misma mañana junto con la decisión definitiva de la expulsión.

La polémica sobre la posible descalificación llegó a las redes sociales, donde se debatía si esta se debía al apoyo del cantante a la causa Palestina y su actitud crítica con Eden Golan, representante de Israel. Sin embargo, el comunicado asegura que "contrario a algunos informes de medios y especulaciones en redes, este incidente no involucró a ningún otro intérprete o miembro de delegación". De la misma manera, la UER asegura que mantiene "una política de tolerancia cero hacia comportamientos inapropiados en nuestro evento y estamos comprometidos a proporcionar un entorno de trabajo seguro para todo el personal en el Concurso. A la luz de esto, el comportamiento de Joost Klein hacia un miembro del equipo se considera una violación de las reglas del Concurso".

En la tarde del domingo, poco después de la descalificación, la cadena de radio y televisión pública de los Países Bajos, AVROTROS, se ha pronunciado en X –antes Twitter– sobre el incidente, explicando que Joost había pedido en repetidas ocasiones que "no queria ser filmado" tras su salida del escenario. Esto no fue respetado y el cantante hizo "un movimiento amenazante hacia la camara", pero "no tocó a la camarógrafa". "Defendemos las buenas maneras, que no quede ninguna duda al respecto, pero en nuestra opinión, la descalificación no es proporcional a este incidente", aseguran.

Esta no es la única polémica a la que se enfrenta el festival. Se espera con interés el resultado del televoto que recibirá Israel, una de las actuaciones favoritas en las apuestas, pero también la única abucheada en cada pase. La idea de una victoria de Golan cogió fuerza a partir de la semifinal del jueves después de que la televisión italiana publicara por error unos resultados "incompletos" del televoto de su país en los que obtenía casi el 40% de los votos. La organización y la televisión italiana investigarán el suceso tras la celebración del festival, según ha informado Europa Press.

Con estos dos puntales de atención comienza este 11 de mayo en el que se celebra la 68ª edición del Festival de Eurovisión. España, con Nebulossa y su Zorra promete levantar a todo el público del Malmö Arena como ha estado haciendo toda la semana. Se espera un sonoro "Soy más zorra todavía" por parte del público cuando cante España, que sale en el octavo puesto, igual que Blanca Paloma el año pasado.

Entre los grandes favoritos de la gala, el croata Baby Lasagna continúa disparado en las apuestas para ganar, con más de un 40% de posibilidades de levantar el Micrófono de Cristal según las casas de apuestas. Rim Tim Tagi Dim sale en uno de los considerados mejores puestos de la final, el 23.

De hecho, tres grandes favoritos de las apuestas a ganar aparecen cerca del final de la gala: Francia (con Slimane y Mon Amour), a quien las apuestas dan un 6% de posibilidades sale desde el puesto 25 y Suiza (Nemo y The Code), con un 11%, desde el 21.

Con cerca de un 20% de posibilidades de ganar según los apostantes está Israel, que subió como la espuma entre las apuestas tras la segunda semifinal. Eden Golan saldrá desde el puesto seis, uno de los que peor suerte tienen históricamente en el certamen, ya que tan solo una canción ha logrado ganar desde él (Net Als Toen, de Países Bajos en 1957, cuando participaban diez países).

Lo mismo ocurre con otra de las grandes favoritas, Ucrania, que sale desde el "maldito" puesto 2, desde el que nunca nadie ha ganado. Jerry Heil y alyona alyona intentarán terminar con esa racha en esta edición gracias a su 'Teresa & Maria'.

La afección del puesto de actuación sobre el resultado de este año, no obstante, es una incógnita, ya que en Malmö 2024 el período de votación comenzará al principio de las actuaciones. Este método de votación solo se ha puesto en práctica dos veces, en 2010 y 2011, y en ambos casos, los países ganadores (Alemania y Azerbaiyán) salieron desde las últimas posiciones, como es la tónica general el resto de años.

En los últimos 20 años, solo una artista ha ganado desde un puesto inferior al 10: Loreen, el año pasado, que salió en novena posición. Las posiciones del final de la gala se suelen considerar las más favorecedoras, pero también las que aparecen antes del descanso.

Desde el puesto 10 donde ganó el sueco Mans Zelmerlöw y su muñequito de palos con Heroes en 2015 o desde donde Chanel consiguió el tercer puesto para España en 2022 la revelación del festival: Irlanda. Bambie Thug y su tenebrosa puesta en escena firmada por el ilicitano Sergio Jaén buscan romper el empate de victorias entre Irlanda y Suecia y llevar a la Isla Esmeralda su octavo trofeo.