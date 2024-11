El Gran Wyoming: "La manipulación y las mentiras solo vienen de un lado"

"No sabía que esto era una encerrona de rojos. Es lo que tiene no estar cultivado". Así ha comenzado este lunes José Miguel Monzón, esto es, El Gran Wyoming, su discurso de aceptación del VII Premio Lola González Ruiz Compromiso y Memoria 2024, otorgado por la Asociación Arte y Memoria en un acto que ha servido también para presentar todos los detalles de la VIII edición del Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática (FESCIMED) que se celebrará del 3 al 7 de diciembre de 2024 en Cineteca de Matadero de Madrid.

Con la carcajada por delante, haciendo reír a todos los presentes en la sala principal de la Academia de Cine, ha recordado que el atentado contra los abogados de Atocha de 1977, en el que fueron asesinados cinco laboralistas y resultó gravemente herida Lola González Ruiz, le pilló "fumando porros, de hippie, en Mazagón". "Volví a Madrid la mañana del entierro y no me había enterado de nada. Iba a los bares de siempre de la universidad, por Moncloa, y no había nadie. Llevaba el pelo largo y paró una furgoneta de antidisturbios, que entraron en el bar y me preguntaron '¿tú eres hombre o mujer?' Yo sabía que no había respuesta correcta. Me trincaron del pelo, me sacaron a la calle y me pegaron una somanta de hostias. Es la única vez que me han pegado. Recuerdo a una mujer en la ventana gritando 'dejad al muchacho', pero me quedé tres días en la cama. Esa era la España en la que me crie", ha relatado.

A raíz de este recuerdo personal, ha planteado que le "sorprende muchísimo" que toda la gente que vivió aquellos años de represión "permanezca en la neutralidad, en el mejor de los casos". "Muchos lo llaman centro, y todavía les cuesta reconocer lo que ocurrió", ha lamentado, apuntando que prácticamente todo su entorno familiar era del Régimen, y que incluso su propio padre "hizo la guerra con Franco, con los regulares". "Yo no vengo desde el resentimiento, vengo desde una razón que pude vivir en primera persona, que era la realidad, la injusticia tan grande, la violencia y la crueldad absolutamente innecesaria. Todo el que tenia un mínimo de sensibilidad esto lo palpaba", ha destacado.

Es muy duro que todavía haya gente empeñada en que Franco era cojonudo, que con Franco no hubiera habido DANA y toda esa sarta de soplapolleces El Gran Wyoming

"Es muy duro que todavía haya gente empeñada en que eso no ocurrió, en que Franco era cojonudo, que con Franco no hubiera habido DANA y toda esa sarta de soplapolleces que nos cuentan", ha subrayado, pasando acto seguido a cargar contra la desinformación que nos rodea permanentemente: "Antes había una serie de líneas rojas, pero ya se ha aceptado la mentira como un arma más, el que no la usa es imbécil, y esto nos supone un reto bastante complicado. Hay estos días, con la DANA, programas de televisión diciendo que hay miles de muertos que se ocultan... luego se van corrigiendo, pero en ese momento aprovechan para lanzar esas falacias y eso desmoraliza mucho".

En esta línea, ha advertido de que se habla de manipulación en "sentido abstracto", como si fuera algo que nos cae encima sin más. "Pero no es verdad, la manipulación solo está en un lado, las mentiras solo vienen de un lado. El sábado pasado, en un acto de este tipo, me decían ¿no crees que es un poco sectario decir que solo viene de un lado? Les di una lista de difamaciones recientes: ¿Es usted capaz de decirme una sola que según usted hacen los rojos? Y me responde 'ah pues no sé'. Bueno, pues crea usted en la gente que sabe y que conoce. Es muy fácil ir a ver a Einstein y decirle 'no estoy de acuerdo con lo que dice usted'. ¿Con qué parte? No, bueno, así, en general".

Asistimos a un genocidio en directo sin que ocurra absolutamente nada El Gran Wyoming

El presentador ha opinado que "esta no es una casualidad, es una estrategia que ha dado muy buen resultado", de la que no sabe muy bien cómo defenderse, porque es como jugar un partido en el que no hay once contra once, donde no hay fuera de juego, ni hay reglas de ningún tipo. "Es muy complicado. Y la efectividad es pasmosa, tenemos a un delincuente confeso, a un ser abyecto, de presidente del país que va a dominarlo todo, y que está nombrando antivacunas", ha añadido, recordando el debate electoral entre Alberto Núñez-Feijóo y Pedro Sánchez en el que el candidato popular lanzó "25 mentiras encadenadas", de manera que el contrincante se tiene que dedicar a desmentirlas todas. "Así, el debate ya no existe", ha apostillado.

"Nunca jamás en la historia ha sido tan fácil estar del lado de los buenos" El Gran Wyoming

Y ha continuado: "Cuando vemos imágenes del nacimiento del Tercer Reich uno siempre pensaba cómo pudo ocurrir. Y aunque sabías que no era del todo cierto, dabas por bueno lo de que nadie sabia que iba a acabar como los campos de concentración. Pero ahora estamos viendo cómo es y sorprende lo sencillo que es. Asistimos a un genocidio en directo sin que ocurra absolutamente nada. En su día hubo que esperar a que los americanos entraran en los campos de concentración y nos lo enseñaran, pero ahora lo estamos viendo sin que ocurra absolutamente nada. Mucho peor, hay unos que dicen que al final hay dos bandos, y la derecha en bloque se sitúa en lo que ellos llaman 'nuestro aliado'. Joder, pues estamos viviendo un tiempo bastante jodido. También es cierta otra cosa que nos ayuda mucho moralmente, y es que nunca jamás en la historia ha sido tan fácil estar del lado de los buenos. Eso nos facilita la existencia".

El Gran Wyoming ha recibido este galardón después de otras personalidades del derecho, la cultura y el periodismo, como Cristina Almeida, Luis del Pino, Ian Gibson, Almudena Grandes, Juan Diego Botto y Rozalén. El evento organizado este lunes por Arte y Memoria ha servido también para presentar la octava edición del Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática (FESCIMAD), que se celebrará en Madrid entre el 3 y el 7 de diciembre y que tiene como objetivo principal que las nuevas generaciones conozcan la memoria democrática de nuestro país desde los principios de verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. De hecho, el festival ha recorrido también desde su fundación institutos de toda España llevando la voz de la memoria a través de las películas, además de haber organizado también talleres de teatro y memoria para los alumnos.

El secretario de Estado por la Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha sido el encargado de mostrar el apoyo del Gobierno a este certamen cinematográfico que es, en su opinión, "más necesario que nunca por el conocimiento de la verdad de lo que ocurrió" y porque "asistimos a la emergencia de los totalitarismos, del neofascismo y de los populismos de los bulos, que solo se combaten precisamente con verdad y justicia". "El año que viene es importantísimo, porque hace 50 años de la muerte del dictador y vamos a hacer una programación potentísima para que la gente joven sepa lo que fue la dictadura y lo que se ha conseguido en democracia. Esa comparación es fundamental", ha anticipado, remarcando que "impulsar la memoria es fortalecer la democracia". "En estos tiempos convulsos y preocupantes, memoria es democracia", ha apostillado.

El director del festival, el actor Carlos Olalla, ha resaltado también el acecho de “la mentira y los bulos” como la gran amenaza social de nuestro tiempo. "Solo la verdad puede salvarnos y no hay verdad posible sin memoria. Sabemos lo que fue capaz de hacer el fascismo en los años 30, y causó millones de muertos con solo tres dictadores. Hoy los enemigos de la democracia, la libertad y la justicia no llevan uniformes militares, cuentan con jueces togados impunes, influencer y periodistas", ha alertado para terminar.