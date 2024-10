Diez libros para entender Palestina según una librera experta en Oriente Medio

Beatriz Ballesteros es la dueña de Balqis, una de las librerías de referencia sobre Oriente Medio en España y, desde la nueva ubicación de su tienda, en el madrileño barrio de Arganzuela, recomienda diez libros para zambullirse, sin ahogarse, en la cuestión palestina y en la región.

Rodeada de libros en el nuevo y luminoso local, que reabrirá sus puertas al público en los próximos días tras trece años instalada en la sede de Casa Árabe, Ballesteros rebusca con calma entre las estanterías una selección de títulos que permita al lector una aproximación a Palestina desde distintos ángulos: el de la política, la literatura, la fotografía, el cómic y la cocina.

"Estas son mis recomendaciones y mi selección de diez libros para entender un poco Palestina, sobre todo, y un poco lo que pasa en Oriente Próximo", dice.

Para quienes se aproximan por primera vez

"Para alguien que no sabe nada, absolutamente nada de lo que es Oriente Próximo", esta arabista de Madrid, que vivió en el Yemen para estudiar la lengua, recomienda Oriente Medio, Oriente Roto, del periodista Mikel Ayestaran, que describe como "un recorrido por distintos países".

Ballesteros, que viste una camiseta con un dibujo de una rodaja de sandía –convertida en símbolo de Palestina, por su similitud con los colores de su bandera roja, verde y blanca–, explica que el siguiente título que recomienda es Palestina de Rashid Khalidi.

Para la librera, el historiador de origen palestino ofrece el recorrido histórico más completo de Palestina y "el primero que recomiendo". "Puede resultar a lo mejor algo más complejo, pero está muy bien escrito y es la historia completa, o sea, no solamente abarca desde el 48, sino que con esta historia de Khalidi cualquiera que se la lea va a entender el conflicto palestino".

La ofensiva israelí en Gaza

Ballesteros, que explica que además de ofrecer libros sobre y de Oriente Medio también tiene una sección de literatura africana, otra de feminismo y una infantil para acercarse al nuevo vecindario donde se ubica su negocio, recomienda también Gaza, historia de una Nakba anunciada, el último libro de Ignacio Álvarez-Ossorio, para entender lo que está pasando ahora mismo en la Franja de Gaza. Su libro "nos hace reflexionar un poco sobre cuál puede ser el futuro y la verdad es que tampoco es muy alentador".

Otra novedad editorial que recomienda es Heredar el futuro, de la arabista Luz Gómez, a quien describe como "un referente en cuanto a libros dedicados a Oriente Próximo y, especialmente, a Palestina".

El quinto libro que propone Ballesteros es "un clásico" del escritor judío Ilán Pappé titulado La limpieza étnica de Palestina, cuyo nombre –explica–"lo dice todo", señalando también su portada, en la que se ve una fotografía de "palestinos expulsados de su propia tierra". "Desgraciadamente, estamos volviendo a ver las mismas imágenes, incluso peores", sentencia la librera.

Poesía, novela, cocina y fotografía

Continua explicando que, en su selección, realizada en el momento y a petición de EFE, ha querido incluir algo de poesía: "y bueno, sabía que iba a ser Mahmoud Darwish, que para mí es el poeta palestino por excelencia". De entre sus obras se decanta por Entre Rita y mis ojos, un fusil: "Una píldora chiquitita, pero una pequeña dosis de buena poesía".

"Entre mis manos tengo uno de mis libros favoritos de toda la librería y es la novela que siempre recomiendo de un autor palestino, Una trilogía palestina, de Ghassan Kanafani: "Ya solamente te lees la primera historia y te falta el aire".

Otra novedad que sostiene Ballesteros es 30 segundos en Gaza, "un libro ilustrado con los dibujos de Mohamed Sabaner. Son imágenes que te sobrecogen el corazón".

En su recopilación, dice, "no podía faltar tampoco la cocina" y por eso recomienda Las cocinas de Gaza. Un viaje culinario por Palestina, de Leila el Haddad y Maggie Schmitt: Un libro que es "mucho más que un libro de cocina", porque "aparte de recetas de cocina palestina, es un pequeño documento de cómo es el día a día en Gaza". Un día a día, cuenta, que ya no existe, "porque ya no hay tierra ni cocinas. Pero bueno, quería que estuviera en mi selección de libros".

Por último, propone Contra el olvido, de Teresa Aranguren y Sandra Barrilaro, "una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba (la catástrofe)" de 1948.

Además, para dar una breve pincelada para quienes quieran también acercarse a lo que ocurre en el Líbano, cita a vuelapluma: Hezbolá, de Ignacio Gutiérrez de Terán; La noria de Beirut, de Tomás Alcoverro y El Líbano contemporáneo, de George Corn, aunque sobre este último advierte de que posiblemente se haya quedado un poco anticuado.