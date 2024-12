Dando forma al aire

La sed - Ada Salas

Colección Genialogías de Tigres de papel (2024)

Muchos poetas lo intentan, pero ella lo consigue. La hondura, el dolor, la belleza, la capacidad de sorprender: La noche es una gran magulladura, o Rocío / sobre el musgo afilado de las horas, o Qué abismo escaparía / a la lengua voraz de mi memoria; estos y otros muchos versos invitan a tener sed de poesía, a descubrir el interior de una mente poética verdaderamente asombrosa, de una fuerza imparable y, al mismo tiempo delicada con las palabras, incluso con las más tremendas.

Ada Salas aceptó publicar de nuevo La sed (I Edición: Hiperión, 1997) en la colección de Genialogías junto a Tigres de papel. El poemario está acompañado de un prólogo, escrito por Pilar Martín Gila, que comienza diciendo: Dicen que para la civilización grecolatina, el alma de alguien reside en el aliento, en el soplo, en la respiración. No me cabe la menor duda, el alma de la autora está en este libro, pero también en la mía, en la tuya, en la universal. Es lo que tiene la buena poesía: se agranda, se convierte en aire y compruebas que se puede respirar y en ese instante aprendes a ser y a estar.

Además del prólogo, el libro incluye una entrevista de la autora con Isabel Navarro (para mí una de las mejores periodistas que conozco, feminista y comprometida). La entrevista es de una belleza e intimida sorprendentes. Las dos son amigas, las dos son poetas, las dos saben del valor de las palabras, las dos son enormemente sinceras y lo que dicen entra a formar parte de una honestidad poética tan necesario como ausente en muchos mentideros poéticos.

Los dos acercamientos, para mí, son imprescindibles si se quiere profundizar en el conocimiento de una autora cuyos textos la distinguen entre la multitud. Lo sé, ella es identificable en la bravura sencilla y misteriosa de sus versos. Quienes no la conocen (lo que me parecería raro pues tiene muchos y buenos poemarios) que lean La sed, sé que seguirán buscando otros títulos de Ada Salas para seguir bebiendo de la esencia de su lirismo.

Tras dos lecturas de este libro (que ya conocía y nunca olvidaré) me he quedado contemplando cómo pasan las palabras, cómo se quedan prendidas en el aire, cómo desfilan ante mis ojos, cómo alumbran mi continente en el lugar del miedo que acompaña el hecho de vivir.

Todas sus palabras en mi boca Ver más

Quiero terminar con un poema completo: Y a pesar de mi sangre / estoy aquí. Ni una sola mentira / aplaca este silencio. Crece / como la sed / a su cima me inclino // Nada nace de mi que no me asombre. (La sed. Ada Salas, 1997, 2024)

Pues que quieren que les diga, a mí me asombra, su poesía es asombrosa. Lean y disfruten de estos versos del aire, capaces de calmar la sed.

* Nieves Álvarez es profesora, escritora, poeta, investigadora y artista plástica. Pero, sobre todo, ávida lectora.